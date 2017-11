Regionalsport See Ost In der Nachspielzeit hat der FV Ravensburg doch noch verloren

FV Ravensburg kassiert beim 1:2 späten Gegentreffer beim Fußball-Oberligaspiel in Balingen und hadert mit dem Schiedsrichter. Ein Punkt wäre verdient gewesen.

Fußball-Oberliga: TSG Balingen – FV Ravensburg 2:1 (1:1). – Der FV Ravensburg hat im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Wolfram Eitel zwar eine gute Leistung gezeigt, in Balingen aber nach einem Gegentreffer in der Nachspielzeit mit 1:2 verloren. Der erhoffte Befreiungsschlag glückte auch unter dem neuen Trainerteam Steffen Wohlfarth und Andreas Wagner nicht. Die TSG Balingen hat durch den Erfolg den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze geschafft. Die Balinger Bizerba-Arena war wie gewohnt gut besucht, 950 Zuschauer sahen sich das „Derby“ bei Flutlicht an. Beim FV Ravensburg übernahm Sebastian Mähr die Rolle des Kapitäns von Steffen Wohlfarth.

Beide Teams starteten motiviert und engagiert in die Partie, sodass sich von Beginn an eine muntere Begegnung entwickelte. „Das Spiel war sehr intensiv und schnell“, schilderte FV-Vorstand Peter Mörth. Bereits in der vierten Minute hatten die mitgereisten Ravensburger Anhänger erstmals den Torschrei auf den Lippen. Der Kopfball von Felix Hörger nach Flanke von Harun Toprak landete aber am Pfosten. Elf Minuten später schon die nächste gute Gelegenheit für die Gäste: Wieder scheiterte der auffällige Hörger, der anders als meistens unter Eitel auf der Sechs spielte.

Auf beiden Seiten ging es munter weiter, Thomas Zimmermann vergab für Ravensburg, Patrick Lauble mit der größten Chane für Balingen. In der 29. Minute gingen die Hausherren aber in Führung. Matthias Schmitz köpfte eine Freistoßflanke von Nils Schuon ins Netz. „Abstimmungsprobleme in der Zentrale“ hatte der Ravensburger Sportliche Leiter Mörth ausgemacht. Balingen war jetzt stärker, konnte den Vorsprung aber nicht mit in die Halbzeitpause nehmen. Felix Hörger erzielte nach einem Eckball von Robert Henning ebenfalls per Kopf das wichtige 1:1 für den FVR.

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischte Balingen. Die formstarken Gastgeber spielten druckvoll und kamen immer wieder zu gefährlichen Aktionen. Mit der Zeit hielt Ravensburg besser dagegen und war in der Schlussphase dem Siegtreffer näher. Die Gastgeber hingegen waren laut Mörth kaum noch gefährlich.

Kurz vor dem Ende wäre dem FV Ravensburg beinahe der Lucky Punch geglückt. Nach einem Eckball klärte ein Balinger Verteidiger aber den Kopfball von Sebastian Mähr auf der Linie. Es kam noch schlimmer für die Oberschwaben, Peter Mörth schildert folgendermaßen: Nach einem Foul an Wohlfarth bleibt der Pfiff von Schiedsrichter Andreas Rinderknecht aus, Balingen spielt den Ball nicht ins Aus, sondern schnell nach vorn. Der Angriff endet mit einem Eckball für die TSG. Ravensburg klärt anschließend zu einem erneuten Eckball. Diesen köpft ein Balinger Spieler neben das Tor. Zum Entsetzen des FVR entschied das Schiedsrichtergespann wieder auf Ecke. Dieses Mal war Manuel Pflumm zur Stelle und köpfte zum 2:1 ein. Noch ist das Spiel nicht beendet, stattdessen bekommen die Gäste einen letzten Freistoß aus 20 Metern zugesprochen. Burhan Soyudogru tritt an, doch Balingens Marcel Binanzer fischt den Ball aus dem Lattenkreuz und sichert seinem Team den glücklichen Sieg. „Die Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft und gespielt, die Niederlage ist unverdient“, sagt Mörth. – Tore: 1:0 (29.) Schmitz, 1:1 (42.) Hörger, 2:1 (92.) Pflumm. – Schiedsrichter: Rinderknecht (Ergenzingen). – Zuschauer: 950.

FV Ravensburg: Kraus, Henning, Mähr, Altmann (71. Coban), Zimmermann, Hörger, Reiner, Toprak, Broniszewski (78. B. Soyudogru), Boneberger, Wohlfarth.