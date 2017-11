Regionalsport See Ost In allen Sparten ritt der Erfolg mit bei den Reitern aus der Region

Traditioneller Herbstball des Pferdesportkreises Oberschwaben. Rückblick auf ein Jahr mit tollen Erfolgen.

Reiten: Dressur, Springen, Voltigieren, Fahren, Vielseitigkeit, Vierkampf oder Breitensport – Reiter aus der Region waren 2017 in allen Sparten erfolgreich. Beim traditionellen Herbstball des Pferdesportkreises Oberschwaben in Weingarten wurden viele heimische Reiter ausgezeichnet.

Dressur: In der PSK-Meisterschaft der Junioren (Leistungsklasse 4 bis 6) sicherte sich Julia Lichtinger (RuFV Ailingen) den zweiten Platz. Sie gewann im Frühjahr den Oberschwaben-Junioren-Cup der Klasse A. Die Cup-Wertung in der Klasse E entschied Alina Schmitt (RuFV Weiler) für sich. Beate Brodbeck aus Ailingen errang bei der PSK-Meisterschaft der Erwachsenen in der Leistungsklasse 2 und 3 den dritten Platz. Als Teilnehmerin der Württembergischen Mannschafts-Meisterschaften in der Dressur wurde Martina Schmitt (RV Weiler) geehrt. Alina Schmitt (Weiler) und Sophie Riegger (Krumbach) vertraten Oberschwaben beim PSK-Vergleichskampf in Tübingen.

Springen: Viele Erfolge gab es beim Springen. Hubertus von Dewitz, Krumbacher Vereinsvorstand, wurde Zweiter bei der PSK-Meisterschaft in der Leistungsklasse 3, Vereinskameradin Selina Hellmann Zweite der Leistungsklasse 4. Als Teilnehmer der Württembergischen Mannschafts-Meisterschaft wurden Selina Hellmann und Celine Wiedemann aus Krumbach, Anika Bucher (Meckenbeuren-Madenreute) und Eliza Hirscher (Ailingen) geehrt. Auch der Nachwuchs zeigte beachtliche Leistungen. Alina Fäßler gewann den Oberschwaben-Junioren-Springcup, Klasse A.

Voltigieren: Die besten Voltigierer der Region kommen aus Krumbach. Celine Fröhlich, Lena und Rike Grabherr, Coralie Sauter, Lena Schien, Selina Schröder und Valerie Schütterle wurde mit Martina Fröhlich an der Longe erneut PSK-Meister. Selina Schröder wurde Zweite in der Einzelwertung. Sie sicherte sich außerdem bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft in Biberach Rang drei im Einzelvoltigieren, Klasse S und bei der Süddeutschen Meisterschaft Rang sechs in dieser Disziplin. Coralie Sauter gewann bei der Süddeutschen Meisterschaft das Einzel L, sicherte sich bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft Rang eins im Nachwuchschampionat und den zweiten Platz im Einzel L. Rike Grabherr gewann das Einzel L bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften und sicherte sich dort den sechsten Platz im Nachwuchschampionat. Bei den Süddeutschen Meisterschaften war sie Sechste im Einzel L

Vielseitigkeit: Dressur, Springen und eine Geländeprüfung gehören zur Vielseitigkeit. Clara Freundt (RuFV Tettnang) sicherte sich bei der PSK-Meisterschaft Platz drei in der Klasse E. Carla Hanser aus Ailingen wurde Zweite in der Klasse A. Nicole Kessler aus Markdorf gewann bei den Senioren.

Vierkampf: Schwimmen, Laufen, Dressur und Springreiten gehört zum Vierkampf. Sabrina Schmid aus Krumbach sicherte sich den dritten Platz in der Baden-Württembergischen Meisterschaft Klasse A.

Breitensport: Erfolgreich unterwegs waren die Breitensportler. In der Seniorenwertung siegten Tanja Pfeffer und Andreas Pfau (RuFV Kemmerlang). Beim Zweispännerfahren belegten Doris Pella und Horst Pechar aus Ailingen Rang drei.