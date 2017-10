Regionalsport See Ost Ihr kämpferischer Einsatz wurde nicht belohnt

Die HSG Friedrichshafen-Fischbach, die TSG Ailingen und der TV Kressbronn verlieren am Wochenende in der Handball-Bezirksliga der Frauen ihre Partien.

Handball-Bezirksliga, Frauen: HC BW Feldkirch II – HSG Friedrichshafen-Fischbach 32:28 (14:12). – (kst) Mit großen Personalsorgen reiste die HSG ins Nachbarland. Nur acht Stammspielerinnen standen Trainer Damir Turnadzic zur Verfügung. Die Mannschaft wurde von den A-Juniorinnen Celina Hörmann und Louisa Kunz unterstützt.

Vor allem in der ersten Halbzeit gelang es den Gästen, die Partie offen zu gestalten. "Wir haben gut dagegen gehalten", fasst der Coach zusammen. Die Spielgemeinschaft erzielte das erste Tor, dann schienen die Gastgeberinnen sich besser zurecht zu finden. Schnell war die Führung hergestellt (4:2; 6. Minute). Beide Mannschaften behielten das hohe Tempo bei, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die HSG warf drei Tore in Folge, Luisa Kunz sorgte für den Ausgleich (7:7; 17.). Bis zur Halbzeitpause konnte sich keine Mannschaft einen entscheidenden Vorteil erspielen. Die Anfangsminuten des zweiten Spielabschnittes gehörten Feldkirch. "Diese zehn Minuten, die wir verschlafen haben, haben uns das Genick gebrochen. Insgesamt haben wir uns zu viele technische Fehler geleistet und das Zusammenspiel hat überhaupt nicht funktioniert", kritisiert Turnadzic. Feldkirch wusste diese Schwächephase entscheidend zu nutzen (23:16; 40.). Celina Hörmann beendete die Torflaute der Friedrichshafenerinnen, die zurück ins Spiel fanden, Angriff und Abwehr stabilisierten, wieder miteinander spielten. Nach vier Toren in Folge waren sie wieder auf Tuchfühlung (20:23; 50.). "Leider wurde unser kämpferische Einsatz nicht belohnt. Jede hat nochmal alles gegeben, der Kampf hat gestimmt", fasst der HSG-Coach zusammen. Feldkirch blieb aufmerksam, brachte en Vorsprung über die Zeit.

HSG FN-Fischbach: Rölli, Amann (beide Tor), Haid (5), Hörmann (5), Müller (4), Rist (3), Diemer (3/2), Kordes (2), Kunz (2), Widner (2), Pechar (2).

Für Ailingen nichts zu holen

SG Ulm & Wiblingen – TSG Ailingen 32:22 (18:11). – (kst) Gegen starke Gastgeberinnen gab es für die TSG nichts zu holen. Bereits zur Halbzeit hatte Ulm die Partie entschieden.

In den ersten Spielminuten gestalteten die Mannschaften die Partie offen (4:4; 9. Minute), ehe Ulm unaufhaltsam davon zog. Vor allem im Angriff taten sich die TSG-Spielerinnen schwer, bissen sich an der gut stehenden SG-Abwehr die Zähne aus. Ulm nutzte die Unsicherheit der jungen Gastmannschaft, spielte all seine Erfahrung aus. Nach fünf Toren in Folge sah sich Ailingen bereits im Hintertreffen (4:8; 11.). Und im weiteren Spielverlauf ließen die Gastgeberinnen wenig zu, setzten im Angriff mit Einzelaktionen Akzente. Nach einem Tor durch Brigitte Horn (12:6; 20.), sah sich Trainer Richard Darga zur Auszeit gezwungen. Die TSG-Frauen wachten auf, zeigten sich im Angriff effektiver. Trotzdem gingen sie mit einem deutlichen Rückstand in die Pause. Nach dem Seitenwechsel kämpfen sich die Ailingerinnen in die Partie. Trotz des hohen Rückstandes wurde in Angriff und Abwehr gekämpft und die zweite Halbzeit ausgeglichener gestaltet. Ulm ließ nicht zu, dass sie ihren Rückstand verkürzten. Vor allem die SG-Torhüterin raubte ihnen den Verstand, da sie einige freie Würfe parierte. Die Gastgeberinnen gaben den Sieg nicht aus der Hand, gewannen am Ende deutlich und verdient. "Leider haben es die Mädels nicht geschafft, ihre Leistungen im Training zu bestätigen", beklagt der TSG-Coach. "Wir müssen wieder aufstehen und uns schütteln. Ich glaube, dass die nächsten beiden Wochen, in denen wir kein Spiel haben werden, uns gut tun."

TSG Ailinigen: N. Kramer, Kolb (Tor); K. Kramer (4), Höhn (4), Meschenmoser (4), Haake (3), Divy (2), Kebach (2), Jäger (2/1), Katzenmaier (1), Zinser, Künstler, Schmitt, Michel.

Nur eine Halbzeit ebenbürtig

TV Kressbronn – SC Vöhringen 21:27 (10:10). – Eine weitere Niederlage musste der TVK hinnehmen. Gegen den Liga-Neuling war er nur eine Halbzeit ebenbürtig. Die erste Halbzeit war recht ausgeglichen – so ging der TVK stets mit einem Tor in Führung, die Damen aus Vöhringen glichen stets aus. Auch aufgrund einiger Schwächen im Abschluss gelang den Kressbronnerinnen keine deutlichere Führung. Für die zweite Halbzeit hatten sich die Gastgeberinnen einiges vorgenommen. Dennoch wurden sie in den ersten fünf Minuten regelrecht überrannt, was zum 10:15 führte. Dieser Rückstand konnte nicht mehr deutlich verringert werden. So kam es über die Spielstände 16:22 (48. Minute) und 18:24 (56.) zum 21:27.