Regionalsport See Ost Holpriger Start für die SG Argental

Vergangenen Sonntag startete Argental holprig in die neue Saison. Für die Landesliga-Handballerinnen war in einem 60 Minuten lang durchwachsenen Spiel beim 22:25 in Zizishausen nichts zu holen.

Handball-Landesliga, Frauen: TSV Zizishausen – SG Argental 25:22 (13:9).

Argental startete unsicher, verhaspelte sich in den ersten Angriffen. Treffer von Kozok und Duttle brachten zwar das 2:2, dies sollte jedoch der erste und letzte Gleichstand in dieser Partie gewesen sein. Danach machten sich die Argentalerinnen wieder selbst das Leben schwer. Im Gegenzug verwertete Zizishausen seine Würfe (5:3). Auch nach einer Auszeit durch Trainer Uwe Bittenbinder fand Argental nicht wirklich ins Spiel (4:8). Bis zur Halbzeit konnten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung halten und mit einem guten Polster in die Pause gehen.

Für die zweite Halbzeit nahm sich Argental einiges vor. Die SG war etwas wacher, spielte mit mehr Tempo, es schlichen sich nicht mehr ganz so viele Fehler ein, kämpfte sich Tor um Tor heran (18:19). Zizishausen nahm eine Auszeit. Das Glück war nicht aufseiten der SGA: Der Ausgleich wollte nicht gelingen. Und so ging Zizishausen mit 21:19 in Führung. Nur fünf Minuten später hatten die Gäste erneut die Chance zum Ausgleich (21:22). Wieder fand der Ball den Weg nicht ins Tor. Die Gastgeberinnen nutzen ihre Chance und zogen auf 23:21 davon. In der 57. Minute (22:25) nahm die SGA ihre letzte Auszeit, am Spielausgang änderte sie nichts.

SG Argental: Kraus, König (beide Tor), M. Weber, Kozok (9/2), Teichmann, Duttle (3/2), Hirscher (6), Bittner (2), Otto, Liss, Endraß (2), Straub, Hirscher.