Regionalsport See Ost Herkulesaufgabe für die Fechter des VfB Friedrichshafen

39. Internationales Zeppelinturnier wird am Wochenende organisiert. Mehr als 350 U-17-Degenfechter duellieren sich in drei Hallen in Friedrichshafen.

Fechten: Eine Herkulesaufgabe steht für den VfB Friedrichshafen vor der Tür. Mehr als 350 Nachwuchsdegenfechterinnen und –fechter treffen sich am Wochenende in den drei Sporthallen der Nordstadt.

38 Jahre lang waren es die Fechtfans in Friedrichshafen gewohnt, dass das internationale Zeppelinturnier derU-17-Degenfechter, ein nationales Ranglistenturnier der höchsten Kategorie, im Frühjahr stattfindet. Oft wurden dann die Startplätze für die Kadettenweltmeisterschaften, die an Ostern stattfinden, am See vergeben. Das immer schlechter werdende Abschneiden der deutschen Fechter bei großen Wettkämpfen ließ den Deutschen Fechterbund in Aktionismus verfallen, sodass unter anderem der Turnierkalender komplett umgekrempelt wurde. Dabei traf es auch das Friedrichshafener Zeppelinturnier, das als organisatorisches Vorbild in Fachkreisen galt. Nur noch alle zwei Jahre im Wechsel mit Bonn wird in der Bodenseesporthalle, der alten Festhalle und in den Turnhallen der Pestalozzihalle um Ranglistenpunkte gekämpft. Aber seit diesem Jahr dürfen nun auch die jungen Damen mit dem Degen hier antreten.

22 Fechtbahnen in internationalem Standard baut das Team der Fechtabteilung des VfB Friedrichshafen um Abteilungsleiter Thomas Heilmann in drei Sporthallen auf. Gemeldet haben neben den deutschen Fechtern auch Teams aus Belgien, Slowenien und Österreich. Ganz kurzfristig meldete auch noch ein russischer Nachwuchsfechter, der extra für das Zeppelinturnier aus Moskau anreist. Zudem sind einzelne Fechter und Fechterinnen aus Frankreich, Sri Lanka, der Schweiz, der Ukraine, Ungarn, Italien, Finnland, Brasilien und Rumänien am Start. Diese aber alle für ihre deutschen Vereine.

Leider ist die Fechtabteilung des VfB in dieser Altersklasse zurzeit nur wenig besetzt, sodass nur bei den Jungs mit Cornelius Kuhlmann und Mattis Siegl zwei Nachwuchsfechter die lokale Fahne hochhalten. Für beide ist es das Ziel, die Vorrunde zu überstehen und im fast 200-köpfigen Feld einen zweistelligen Rang zu erreichen.

Die deutschen Spitzenfechter der U 17, Paul Veltrup (FC Krefeld) und Anton Koval (FC Leipzig), haben sich in der Rangliste schon etwas abgesetzt. Dahinter haben aber acht weiter Nachwuchstalente Ambitionen, sich für die Europa- und Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Bei den jungen Damen ist noch kein Dominator zu erkennen. Hier sind acht Fechterinnen, die alle in Friedrichshafen antreten werden, auf fast gleichem Niveau, Ein spannender Wettkampf ist zu erwarten.

Das 39. Zeppelinturnier beginnt am Samstagmorgen um 9 Uhr. Mit den Finals der Jungs ist gegen 17.00 Uhr zu rechnen. Am Sonntag beginnen die Mädchen auch um 9 Uhr, da hier das Starterfeld aber etwas kleiner ist, rechnet die Fecht-Sportwartin desVfB Friedrichshafen, Britta Amann, mit dem Finale bereits gegen 15.00 Uhr.

Der Eintritt zu dieser großartigen Sportveranstaltung ist frei.