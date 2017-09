Regionalsport See Ost Heißes Handballduell in der Bodenseesporthalle

Heißes Handballduell in der Bodenseesporthalle

HSG Friedrichshafen-Fischbach empfängt am Samstag in der Handball-Bezirksliga der Frauen die TSG Ailingen zum Derby.

Handball-Bezirksliga Frauen: HSG Friedrichshafen-Fischbach – TSG Ailingen (Samstag, 16.20 Uhr, Bodenseesporthalle). – Die Handballerinnen der TSG Ailingen sind schon am vergangenen Wochenende in die neue Saison gestartet und holten nach einem knappen Spiel beide Punkte gegen Aufsteiger Vöhringen (20:19). „Es lief noch nicht alles rund“, gab der neue Trainer Richard Darga nach dem Spiel zu. „Wir haben viel zu nervös gespielt“.

Das soll sich gegen die Friedrichshafenerinnen ändern. „Ich hoffe, dass meine Mädels deutlich ruhiger und weniger nervös spielen. Die Mannschaft soll wachsen und von Spiel zu Spiel mehr Selbstvertrauen bekommen.“ Trotz der fünf Ausfälle wird die TSG mit voller Bank antreten können.

Die HSG FF dagegen steht vor keiner guten Ausgangslage. Schon vor der Partie war klar, dass mindestens sechs Stammspielerinnen nicht zur Verfügung stehen werden. „Ein Derby gegen Ailingen ist immer etwas Besonderes“, betont HSG-Trainer Damir Turnadzic. „Das wird kein einfaches Spiel. Aufgrund unserer Personalsituation sind wir klarer Außenseiter.“ Neben den sechs Ausfällen sind die Einsätze von Torhüterin Nadine Rölli und Laura Henrichs wegen Krankheit noch fraglich. Unterstützt wird die Mannschaft durch Spielerinnen aus der „Zweiten“ sowie der A-Jugend. „Meine Mädels sind heiß auf die neue Runde und möchten das erste Saisonspiel unbedingt erfolgreich gestalten. Wir werden uns nicht einfach geschlagen geben sondern alles aus uns herausholen“.

Schon in der vergangenen Saison lieferten sich die Teams zwei heiße, knappe und emotionale Spiele, in denen die Punkte jeweils in eigener Halle geblieben waren. Jetzt stehen sich zwei „neuformierte“ Mannschaften gegenüber, die sich einander kaum kennen. Man darf gespannt sein, wer sich dieses Mal die Punkte holt.