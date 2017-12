Regionalsport See Ost Heimspiel für Bezirksklassefrauen der HSG Friedrichshafen-Fischbach

Alle anderen Handballmannschaften der HSG Friedrichshafen-Fischbach sind am letzten Spieltag des Jahres in fremden Hallen auf Punktejagd.

Handball-Bezirksliga, Frauen: HSG Lonsee-Amstetten – HSG Friedrichshafen-Fischbach (Samstag, 19.30 Uhr). – Wie schon so oft in dieser Saison müssen die Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach mit ersatzgeschwächtem Kader antreten. Neben den zahlreichen Verletzten werden am Samstag Torhüterin Nadine Rölli und Katharina Stellmacher auch nicht zur Verfügung stehen. Bei der HSG Lonsee-Amstetten treffen die HSG-Damen auf einen bekannten Gegner. Der Absteiger erwischte alles andere als einen guten Start, steht mit lediglich einem Sieg und einem Unentschieden im Tabellenkeller. Dennoch wird die Aufgabe für die junge Mannschaft vom Bodensee alles andere als leicht. Die Gastgeberinnen verfügen über einen erfahrenen Kader, in dem einige Spielerinnen aus der Landesligasaison stehen. Die Friedrichshafenerinnen haben in einigen Partien in dieser Saison aber gezeigt, welches Potenzial in der jungen Mannschaft steckt, sie überzeugten häufig durch Kampfgeist und Siegeswillen. Wenn diese stimmen, ist in Lonsee sicherlich eine Überraschung drin.

Bezirksklasse, Frauen: HSG Friedrichshafen-Fischbach II – SG Burlafingen/Ulm II (Sonntag, 14 Uhr, Fischbach). – Zum Jahresende findet noch das Nachholspiel statt. Mit der SG Burlafingen/Ulm II kommt ein unbekannter Gegner in die Sporthalle Fischbach. Das Team um Spielertrainerin Carina Pilsner wird ersatzgeschwächt in die Partie gehen, kann jedoch auf dieU-21-Spielerinnen zurückgreifen. Die SG hat lediglich einen Zähler mehr auf dem Konto als die Gastgeberinnen, die nach zwei Niederlagen in Folge 2017 mit einem Sieg abschließen möchten.

Landesliga, C-Jugend: SG Hegensberg-Liebersbronn – HSG Friedrichshafen-Fischbach (Samstag, 14.50 Uhr). – Nach einer starken Hinrunde steht der HSG-Nachwuchs mit sechs Siegen aus sieben Spielen verdient auf dem zweiten Tabellenplatz.Hinter der MTG Wangen, die ebenfalls nur ein Spiel verloren hat. Am Samstag wird die Rückrunde mit einem Auswärtsspiel eingeläutet. Die HSG FF wird gegen die körperlich unterlegenen Gastgeber als Favorit in die Partie gehen. Das Hinspiel wurde aus Sicht der Friedrichshafener deutlich gestaltet: Mit der Schlusssirene stand ein 40:16-Heimerfolg zu Buche. In Hegensberg möchte die Mannschaft erneut punkten und weiterhin ein Wort im Rennen um die Meisterschaft mitreden.

Bezirksklasse, weibliche C-Jugend: Mit einem „Mammutprogramm“ hat die weibliche C-Jugend der HSG Friedrichshafen-Fischbach ihre Hinrunde am vergangenen Wochenende beendet. Aufgrund von mehreren verlegten Spielen musste sie in eineinhalb Wochen vier Partien bestreiten. Tatkräftig unterstützt von einigen D-Juniorinnen wurden drei der vier Spiele erfolgreich gestaltet, die Hinrunde auf einem starken vierten Platz beendet. Die C-Juniorinnen bestreiten diese Saison mit einem extrem dünnen Kader von nur acht Spielerinnen, die größtenteils noch dem jüngeren Jahrgang (2004) angehören. Die Mannschaft überzeugt trotzdem immer wieder durch Leistungsbereitschaft und Siegeswillen, stellte überlegenen Gegnern immer wieder ein Bein. Von neun Spielen wurden sechs gewonnen. Das Ziel für die Rückrunde ist, den vierten Platz zu halten und unter die besten drei der Liga zu kommen.