r Heimserie im Zeppelinstadion fortsetzen

A-Junioren des VfB Friedrichshafen empfangen am Sonntag den TuS Ergenzingen. Ein Oberschwabenderby für die B-Jugend. die C-Jugend trifft auf Ulm II.

Juniorenfußball, A-Jugend, Verbandsstaffel: VfB Friedrichshafen – TuS Ergenzingen (Sonntag, 12.30 Uhr, Zeppelinstadion). – (be) Die Hälfte der Vorrunde ist Geschichte. Für die Friedrichshafener gab es bisher drei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Eine Bilanz, die locker hätte besser aussehen können, wäre etwa beim VfL Pfullingen statt des 1:1 ein machbarer Sieg nicht verschenkt worden. Die Gäste aus Ergenzingen haben dieselbe Bilanz und ebenfalls zehn Punkte. Mit dem Torverhältnis von 14:12 stehen sie auf Platz sieben. Gegentore hat der VfB gleich viele bekommen, aber zwei Treffer mehr erzielt. Es ist für beide Teams sehr wichtig, diese Partie für sich zu entscheiden. Beim momentanen Tabellenstand sind es auf einen Abstiegsplatz nur drei Punkte. Die oberen Ränge sind noch in Reichweite. Der TuS Ergenzingen hatte immer schon eine spielerisch und technisch gute Mannschaft, die das den Friedrichshafenern entgegenkommen könnte. Der Friedrichshafener Trainer Ingo Martin möchte trotz der Verletzung von zwei Leistungsträgern die gute Heimserie mit drei Siegen nicht unterbrechen.

B-Jugend, Verbandsstaffel: FV Ravensburg – VfB Friedrichshafen (Sonntag, 10.30 Uhr, Im Wiesental). – Am Sonntag kommt es wieder einmal zu einem Oberschwabenderby. Die Mannschaft von VfB-Trainer Riedlinger hat die turbulente Partie vom vergangenen Sonntag gut weggesteckt. Bei der 2:3 Heimniederlage gegen die Young Boys Reutlingen hatte sich die VfB-B-Jugend bei allen drei Gegentoren durchweg leichtsinnig verhalten. In Ravensburg dürfen solche Fehler nicht passieren, denn es ist bekannt, dass in der dieser Liga Aussetzer gnadenlos bestraft werden. Dies bedeutet: Konzentriert ins Spiel gehen und dem Gegner keine Geschenke machen. Beide Vereine haben acht Begegnungen hinter sich. Die Friedrichshafener stehen mit 16 Punkten auf Platz vier, die Gastgeber belegen Platz acht (13). Den Jungs von Trainer Peter Riedlinger ist auch bekannt, dass die Ravensburger in Torlaune sind. Beim Vorletzten SV Weingarten gewannen sie mit 9:0, und so viele Tore müssen erst mal erzielt werden. Am Mittwoch ist übrigens ein weiterer Spieltag. Zu Gast ist die TSG Balingen II ab 12.00 Uhr.

C-Junioren, Landesstaffel: VfB Friedrichshafen – SSV Ulm II (Samstag, 15 Uhr, Zeppelinstadion). – Aus den vergangenen zwei Spielen ist der VfB jubelnd vom Platz gegangen. Er besiegte den SV Oberzell und gewann beim FV Ravensburg II, hatte insgesamt 17 Tore erzielt. In der Landesstaffel spielen die Ulmer immer mit dem jüngeren Jahrgang, haben aber dennoch eine technisch gute Mannschaft. Für VfB-Trainer Roberto Buspanovic ist wegen einer Roten Karte und Verletzten ein personeller Engpass entstanden. Gegen die Ulmer kann der körperliche Vorteil eine Rolle spielen. Für die Friedrichshafener ist nicht nur deshalb ein weiterer Erfolg möglich.