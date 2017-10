Regionalsport See Ost Handballerinnen zeigen Reaktion

Friedrichshafen-Fischbach erkämpft sich ein 18:18 gegen Ulm&Wiblingen. Der TV Kressbronn zahlt Lehrgeld in der Handball-Bezirksliga beim 11:24 in Lustenau.

Handball-Bezirksliga, Frauen: HSG Friedrichshafen-Fischbach – SG Ulm & Wiblingen 18:18 (11:8). – (kst) Die HSG mussten sich am vergangenen Samstag mit einem glücklichen Unentschieden begnügen. Trotz guter erster Halbzeit taten sich die Gastgeberinnen vor allem im zweiten Spielabschnitt sehr schwer, lagen teilweise vier Tore zurück. Erstmals in der Saison konnten die Friedrichshafenerinnen mit komplettem Kader, unterstützt durch die A-Juniorinnen Isabell Heina und Louisa Kunz, antreten.

„Nach dem schlechten Spiel in Biberach habe ich eine Reaktion erwartet. Die ist uns in der ersten Halbzeit auch gelungen“, erklärt HSG-Coach Damir Turnadzic. Aus einer konzentrierten Abwehr heraus entwickelte sich eine hektische und temporeiche Anfangsphase. Schnelles Verschieben in der Abwehr nötigte die Ulmerinnen immer wieder zu unvorbereiteten Würfen, die Nadine Rölli sicher parierte. Jedoch tat sich die HSG im Angriff erneut sehr schwer. Die offensive Deckung der Gegnerinnen verstellte Passwege, agierte aggressiv. Darüber hinaus scheiterten die HSG-Handballerinnen auch an der gegnerischen Torfrau. Amelie Wildner erzielte das 3:1 (9. Minute). Im weiteren Spielverlauf kamen die Gäste deutlich besser ins Spiel, stellten sich auf Friedrichshafen ein. Wenige Augenblicke später gingen sie sogar in Führung (4:3; 14.). Vor allem Annika Rist hielt ihre Mannschaft mit ihren Offensivaktionen im Spiel, sorgte für den Ausgleich und die erneute Führung. Bis zum Pausenpfiff hielt die HSG das Tempo hoch, konnte sich auf ihre stabile Abwehr verlassen und sich drei Tore Vorsprung erspielen. „In der Pause haben wir gesagt, dass wir dranbleiben wollen und genauso weiterspielen wollen.“

Doch den Wiederanpfiff verschliefen die Gastgeberinnen komplett. Ulm kam deutlich frischer und entschlossener aus der Kabine, glich innerhalb weniger Minuten aus (12:12; 36.). Damit nicht genug: Technische Fehler prägten ihr Angriffsspiel, das wusste Ulm zu nutzen. Nach vier Toren hintereinander schienen sich die Gäste den entscheidenden Vorsprung erspielt zu haben (51.). In der Schlussphase mobilisierten die HSG noch mal alle Kräfte, verteidigte kompakt, eroberte Bälle. Drei Minuten vor Schluss sorgte Ann-Katrin Müller mit einem Doppelpack für den erneuten Ausgleich (17:17), Annika Rist brachte die HSG wieder in Führung (18:17; 57.). Wenige Sekunden später glich Ulm aus und es entwickelten sich spannende Schlussminuten, in denen keine Mannschaft den entscheidenden Treffer erzielen konnte. Nadine Rölli parierte den letzten Wurf sicher und hielt das Unentschieden fest. „In der zweiten Halbzeit haben wir wieder völlig den Faden verloren. Ich bin froh, dass sich meine Mannschaft nochmal zurückgekämpft hat“, fasste Damir Turnadzic zusammen.

HSG FN-Fischbach: Rölli (Tor), Rist (6/1), Diemer (4/1), Müller (3), Pechar (2/1), Heina (1), Kunz (1), Wildner (1), Haid, Henrichs, Kordes, Stellmacher, Scharr.

HC Lustenau – TV Kressbronn 24:11 (12:2). – Am Samstag musste Kressbronn im Duell mit dem Tabellenführer Lehrgeld bezahlen.

Mit der Marschroute, über eine starke Team- sowie Abwehrleistung das Spiel von Beginn an in die Hand zu nehmen, und der Taktik, eine Spielerin direkt Mann zu decken, ging der TVK in die erste Halbzeit. Es gelang den Seesternen nicht, ihre sehr gute Abwehrarbeit in den Angriff zu übertragen. So war bis zur 14. Spielminute kein Torabschluss erfolgreich und die Spielerinnen des HC Lustenau konnten mit einer 4:0-Führung vorwegmarschieren. Dazu mussten die Mädels des TVK bereits nach zehn Minuten auf die verletzte Corinna Wagner verzichten. Auch taktische Umstellungen und Ansprachen der Trainerinnen Stefanie Raaf und Martina Kordic konnten sie nicht zurück zu ihrem gewohnten Spielablauf bringen. Mit einem Spielstand von 2:12 ging der TVK ratlos in die Halbzeitpause.

Doch die Kressbronner Handballerinnen waren sich einig, sie wollten in der zweiten Halbzeit neu beginnen und trotz des Spielstandes die Köpfe nciht hängen lassen. Durch schnelle Angriffe und klare Aktionen gelang es den Gästen, ab der 42. Minute die dringend benötigten Tore zu erzielen. Doch es gab weiterhin technische Fehler, die die Lustenauer in Tempogegenstöße umwandelten. Dank des guten Rückzugverhalten von Ines Stubanus konnten diese aber öfters unterbrochen werden. Am Ende war das jedoch zu wenig und die Seesterne mussten mit einem Endstand von 11:24 nach Hause fahren.

Sie müssen diese herbe Niederlage jetzt so schnell wie möglich abhaken und sich mit klarem Kopf auf das nächste Spiel am Sonntag gegen den SC Vöhringen vorbereiten.

Bezirksklasse, Frauen: HSG Friedrichshafen-Fischbach II – SG Burlafingen/Ulm II. – Das Spiel musste kurzfristig abgesagt werden. Die Gäste standen nach einem Unfall auf der A96 im Stau, schafften es nicht pünktlich zum Spielbeginn. Ob die Partie nachgeholt wird, entscheidet sich noch.