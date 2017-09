Kanusport Häfler Kanusportler vorne mit dabei

Der KanuSport Friedrichshafen startete bei der Drachenboot-Club-WM in Venedig und die Rennkanuten des Vereins bei der Deutschen Meisterschaft

Für die Drachenbootsportler und die Rennkanuten des KanuSport Friedrichshafen (KSF) waren das in der vergangenen Woche die Saisonhöhepunkte schlechthin. Sie traten bei der Club-Crew Weltmeisterschaft in Venedig und der Deutschen Meisterschaft in München an. Im Endergebnis konnten die für den KSF startenden Sportler viele Medaillen und Titel nach Hause bringen.

34 Häfler Sportler stiegen mit ihren Paddelfreunden aus Bochum unter dem Namen „Ruhrpottboot“ in die Drachenboote. Die Wettkämpfe gegen die besten Vereinsmannschaften aus aller Welt waren für einige Teilnehmer aus Friedrichshafen die Premiere auf internationalem Niveau.

Die Sportler fanden während der ersten beiden Tage und über die 500m-Distanz nur schwer in den Wettkampf. Schlechte Bedingungen mit Wassertiefen von gerade einmal 70 Zentimeter, die einsetzende Ebbe und die daraus resultierenden erheblichen zeitlichen Verzögerungen setzten den Drachenbootsportlern kräftig zu. Die Veranstalter waren sogar kurz davor, die Regatta komplett abzubrechen, da die Rahmenbedingungen reguläre Wettfahrten unmöglich machten.

Dennoch konnte sich das Großboot (20 Paddler) der Männer über den 2. Platz, das Großboot der gemischten Mannschaft über den 3. Rang und das kleine Boot Ü40 (zehn Paddler) über die silberfarbene Medaille freuen.

Am dritten Renntag stand die 200m-Sprint-Strecke auf dem Programm. Überraschend konnte hier das Großboot der Damen Gold holen und gewann mit einem deutlichen Vorsprung vor der deutschen Konkurrenz „Neckardrachen“ aus Heilbronn. Das Großboot der Männer sicherte sich wie bereits am Vortag die silberfarbene Medaille, während das Kleinboot Mix den 3. Platz erzielte.

Besonderes Highlight der Veranstaltung waren für alle Häfler die 2000m-Rennen am vierten Wettkampftag. Über die erste lange Gerade paddelten die Sportler in ein altes, historisches Hafenbecken im Stadtbezirk Arsenal/Venedig. Hier mussten dann noch drei Runden mit insgesamt sieben Wenden absolviert werden, bevor alle drei Großboote (Männer, Frauen, Mix) als auch das Kleinboot der Herren über Silber jubelten.

Ebenso wie die Drachenbootsportler, konnten auch die Rennkanuten ihren Jahreshöhepunkt erfolgreich absolvieren. Bei der Deutschen Meisterschaft des Kanurennsports in München erreichten Niklas Böhme, Martin Schubert, Maik Schildhauer und Jürgen Schüle den vierten Platz im Viererkajak über die 200m -Sprintdistanz. Nach dem nicht optimal getroffenen Start konnten die Häfler Sportler gut auf der Strecke mitfahren und verpassten nur knapp die Bronzemedaille gegen die anderen, stark besetzten Boote. Gewonnen hat KC Potsdam vor Renngemeinschaft Baden-Württemberg und Renngemeinschaft KV NRW.