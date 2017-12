Regionalsport See Ost HSG hofft auf dritten Saisonsieg

Die Landesliga-Handballer treffen auf den Tabellennachbarn Kuchen-Gingen. Der Abstand zu den Abstiegsrängen soll vergrößert werden.

Handball-Landesliga: SG Kuchen-Gingen – HSG Friedrichshafen-Fischbach (heute, 20.30 Uhr). – (kst) Im letzten Spiel des Jahres müssen die Landesligahandballer der HSG noch einmal auf die Reise gehen. Beim Tabellennachbarn Kuchen-Gingen soll, nach zwei Unentschieden in Folge, der dritte Saisonsieg her. Schon in der vergangenen Saison lieferten sich beide Mannschaften enge Spiele, wovon eines Unentschieden endete und die entscheidende Partie gewonnen wurde (34:33). Nach der eher durchwachsenen Leistung am vergangenen Wochenende möchte sich die Mannschaft wieder vor allem in der Abwehr stabiler präsentieren. Mit einem Sieg würde die Mannschaft weiter in Richtung Mittelfeld klettern, den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern. Nach dieser Partie geht die HSG in die verdiente Weihnachtspause. Bereits am 13. Januar startet die Rückrunde mit dem Auswärtsspiel bei Absteiger TV Steinheim.

TV Brenz – TSB Ravensburg (heute, 19.30 Uhr, Herrmann-Eberhardt-Halle, Sontheim). – Die Handballer des TSB reisen heute zu ihrer letzten Hinrundenpartie zum TV Brenz im Landkreis Heidenheim. Die Ausgangslage vor der Partie stellt sich für beide Mannschaften gleich dar: Sie sind zum Siegen verdammt. Während der TV Brenz als Schlusslicht der Landesliga in die Partie geht, kann Ravensburg lediglich einen Punkt mehr vorweisen. Somit ist klar, dass der Verlierer des Spiels mit der roten Laterne im Gepäck in die Winterpause gehen muss. Dies wollen die Rams mit allen Mitteln verhindern und reisen hochmotiviert zur Auswärtspartie. Der sportliche Leiter Günter Niederer ist vor dem wichtigen Spiel optimistisch: „Es bringt nichts, sich über vergebene Punkte der vergangenen Partien zu ärgern. Wir müssen schauen, dass wir uns heute eine gute Ausgangslage für die Rückrunde erspielen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Wenn wir unser Potential abrufen, werden wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen.“ Das Trainerteam Farkas/Herter muss auch im letzten Spiel des Jahres auf die Langzeitverletzten Joachim Neff, Eric Sangry, Dominik Hensel und Marcel Beck verzichten. Mit Ole Gohmann kehrt ein wichtiger Spieler in die Mannschaft zurück, welcher bei der Niederlage am vergangenen Samstag verletzungsbedingt nicht im Kader stand. Nach der Partie kann der TSB in der Winterpause neue Kraft schöpfen, um den Abstieg in der Rückrunde abzuwenden. Der TSB Ravensburg bietet zum Spiel in Brenz wieder einen kostenlosen Fanbus an.