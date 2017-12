Regionalsport See Ost HSG-Heimspiel mit Charity-Event

HSG-Handballer treffen auf TV Brenz. Den Zuschauern werden Lose verkauft und der Tombola-Erlös soll die Bodenseestiftung für bedürftige Kinder unterstützen.

Handball-Landesliga: HSG Friedrichshafen-Fischbach – TV Brenz (heute, 20 Uhr). – (kst) „Hand in Hand – für Kinder unserer Stadt“, unter diesem Motto findet heute das Heimspiel der Landesligahandballer statt. Gemeinsam mit den Profivolleyballern des VfB Friedrichshafen wollen die HSG-Handballer die Bodenseestiftung für bedürftige Kinder unterstützen. Neben dem Besuch des amtierenden Supercup-Siegers in der Bodenseesporthalle sind die Profis als Losverkäufer in der Halle unterwegs, der Erlös geht zur Hälfte an die Bodenseestiftung und zur anderen Hälfte an den Handballjugendförderverein. Bei der Tombola gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Der Hauptgewinn ist die Reise mit den VfB-Profis zu einem Bundesliga-Auswärtsspiel.

Zur gewohnten Zeit wird das Landesligaduell zwischen Friedrichshafen und Brenz angepfiffen. Im letzten Heimspiel des Jahres sollen nochmal alle Kräfte gesammelt werden, um die nächsten beiden Punkte zu verbuchen. „Brenz ist ein unangenehmer Gegner“, sagt der HSG-Trainer Stephan Kummer vor der Partie. „Sie werden viel über den Kreis spielen.“ Im Vergleich zum Spiel gegen Ravensburg muss sich die HSG vor allem in der Abwehr verbessert zeigen. „Wenn wir es schaffen, eine gute Abwehr zu stellen, dann sind die Punkte durchaus möglich.“ Auch die Personalsituation hat sich ein wenig entspannt. Bis auf Markus Schöberl steht der gesamte Kader zur Verfügung.

Brenz ist das Tabellenschlusslicht der Landesliga, konnte bisher nur einmal als Sieger vom Platz gehen. Um weiterhin Anschluss an die Nicht-Abstiegsränge zu wahren, braucht der TV jeden Punkt. Die HSG möchte sich mit einem Sieg weiter im Mittelfeld festsetzen, den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern.

TSB Ravensburg – SG Lauterstein II (heute, 18 Uhr, Kuppelnauhalle). – Nachdem der TSB im Derby gegen Friedrichshafen einen Punkt erkämpfen konnte, hofft die Mannschaft nun, auch im letzten Heimspiel der Hinrunde einen Erfolg feiern zu können. Hierfür müssen die Ravensburger hochkonzentriert und motiviert ins Duell gehen, Lauterstein belegt derzeit einen starken fünften Tabellenplatz. Die Rams stehen immer noch im Tabellenkeller und sollten am Wochenende dringend punkten, um noch vor der Winterpause von den Abstiegsrängen weg zu kommen.

Trainer Levente Farkas kann nach langem verletzungsbedingten Ausfall wieder auf Linksaußen Claudius Frank zurückgreifen. Außerdem wurde der erfahrene Rückraumspieler Janos Csele verpflichtetet. Er ist gegen Lauterstein einsatzbereit. Csele, der bereits unter anderem für die TG Biberach spielte, soll den TSB wieder in die Erfolgsspur bringen. Coach Farkas zum Neuzugang: „Ich kenne Janos schon lange. Er soll helfen, Erfahrung ins Spiel zu bringen und die jungen Spieler zu leiten. Außerdem ist er als Linkshänder natürlich für unsere rechte Seite vorgesehen. Ich bin glücklich, dass wir ihn verpflichten konnten.“ Allerdings muss der TSB auf Spieler verzichten. Neben den Langzeitverletzten Joachim Neff, Dominik Hensel und Eric Sangry stehen mit Marius Mathes und Lukas Haefele zwei enorm wichtige Spieler nicht zur Verfügung.

Nichtsdestotrotz wird die Mannschaft alles daran setzen, gegen Lauterstein zu gewinnen. Vor allem die Tatsache, dass Lauterstein sein letztes Heimspiel gegen bislang schwache Feldkircher klar verlor, lässt die Rams hoffen.