Regionalsport See Ost HSG-Handballer erhalten Lehrstunde

Friedrichshafen-Fischbach unterliegt HC Hohenems in eigener Halle mit 19:36.Der TSB Ravensburg bejubelt ersten Saisonsieg in der Handball-Landesliga beim 30:27 über Feldkirch.

Handball-Landesliga: HSG Friedrichshafen-Fischbach – HC Hohenems 19:36 (8:18). – (kst) Der Meisterschaftsfavorit hat den Friedrichshafenern eine Lehrstunde erteilt. In einer einseitigen Partie behielten die Vorarlberger stets die Oberhand, hatten das Spiel unter Kontrolle. Gegen einen Gastgeber mit vielen Ausfällen. Neben Markus Schöberl fehlte Spielmacher Janik Weisner, sodass es im Rückraum wenige Wechselmöglichkeiten gab. Tim Nothelfer war nach längerer Verletzungspause wieder mit dabei.

Die Mannschaften starteten mit hohem Tempo in die Begegnung. Bis zum 3:3 (3. Minute) war die HSG in Führung, ehe der Meisterschaftsfavorit davonzog. Im Angriff entwickelten die Gastgeber zu wenig Druck auf die Abwehr, erlaubten sich unvorbereitete Würfe, dieHC-Keeper Roland Ropoli weitestgehend entschärfte und sofort den Gegenstoß einleitete. Schnell sahen sich die Hausherren deshalb im Hintertreffen. „Wir haben heute zehn Minuten gut gespielt, aber das reicht natürlich nicht. Danach haben wir völlig den Faden verloren“, bemängelt HSG-Trainer Stephan Kummer. Bereits zur Halbzeit hatten sich die Gäste einen entscheidenden Vorsprung erspielt.

„In der zweiten Halbzeit hat unser Spiel mehr nach Handball ausgesehen. Leider waren unsere Wechselmöglichkeiten heute, vor allem im Rückraum, begrenzt“. Trotz der Friedrichshafener Kampfbereitschaft behielt Hohenems die Oberhand, war nach dem 27:9 weiter klar in Front (43.). In den folgenden Minuten wachten die Gastgeber zwar ein wenig auf, spielten sich klare Chancen heraus und kamen häufiger zum Torerfolg. Bis zur Schlusssirene konnten sie aber aber lediglich Ergebniskosmetik betreiben.

„Aus solchen Spielen kann man viel mitnehmen. Wir müssen in den nächsten Wochen mehr trainieren, nur dann können wir auch erfolgreich spielen“, fasst Stephan Kummer zusammen.

Am Wochenende steht das nächste schwere Spiel auf dem Programm. Die HSG FF ist zu Gast bei der HSG Albstadt. Dort sind dann aber auch die beiden Rückraumspieler Janik Weisner und Markus Schöberl wieder mit dabei.

HSG FN-Fischbach: Göser, Pietsch (beide Tor), Fischinger (6), Turnadzic (5/2), Dohrn (2), Pentzlin (1), Schicketanz (1), Westerholt (1), Kotnik (1), Witzemann (1), Nothelfer (1).

TSB Ravensburg – BW Feldkirch 30:27 (15:13). – Der TSB hat am Samstag sein erstes Saisonspiel gewonnen. Vor dem Anpfiff war keine Mannschaft in der klaren Favoritenrolle. Sowohl Ravensburg als auch Feldkirch belegen Plätze im hinteren Tabellenbereich. Weder der TSB noch die Österreicher konnten bis dahin einen Saisonsieg vorweisen. Aus diesem Grund war das Spiel für beide Mannschaften enorm wichtig.

Die Feldkircher gingen in der zweiten Spielminute durch Baris Kutluana 1:0 in Front. Es sollte die einzige Führung der Gäste in der gesamten Partie bleiben. Ravensburg kam vor allem in der Offensive gut ins Spiel und erzielte in den ersten Minuten gut herausgespielte Tore über den Kreis. Bis zur 13. Minute hatte es sich einen 7:3-Vorsprung herausgespielt. Die 150 Zuschauer in der Kuppelnauhalle bekamen jedoch kein gutes Handballspiel zu sehen. Auf beiden Seiten dominierten die zahlreichen technischen Fehler und Fehlwürfe den Spielverlauf. Ab Mitte der ersten Halbzeit zeigten die Rams eine extreme Schwächephase. Vor allem im Angriff lief nicht mehr viel zusammen. Dies führte dazu, dass die Gäste aus Österreich in der 27. Minute das 13:13 erzielen konnten. Trainer Farkas reagierte, nahm eine Auszeit. Die zeigte Wirkung. Lukas Häfele und Simon Schmiedel erzielten postwendend zwei ganz wichtige Tore zum 15:13-Halbzeitstand.

Auch nach der Pause stieg die Qualität des Spieles nicht an. Ravensburg führte zwar mit drei Toren, konnte den Vorsprung jedoch aufgrund einer miserablen Abschlussquote nicht ausbauen. Einzig der sehr gut aufgelegte Schlussmann Joachim Neff und viele technische Fehler der Feldkircher verhinderten, dass das Spiel zugunsten der Gäste kippte. Als Simon Schmiedel in der 51. Minute das 25:21 für den TSB erzielt hatte, deutete alles auf einen Sieg der Gastgeber hin. Feldkirch stellte seine Abwehr nun jedoch extrem offensiv und nahm teilweise zwei TSB-Spieler in Manndeckung. Daraufhin wurden die Rams total nervös, das Team leistete sich einen Fehler nach dem anderen. Feldkirch kam bis auf ein Tor heran. Wiederum führte eine Auszeit von Trainer Farkas dazu, dass es zurück in die Spur fand. Nach zwei schnellen Toren verwandelte Maximilian Schilcher einen Tempogegenstoß zum 28:25. Ravensburg verwaltete die knappe Führung bis zum Schlusspfiff.

Der Sieg war, übers gesamte Spiel gesehen, sicher verdient. Trotzdem muss sich die Mannschaft vor allem in der Offensive deutlich verbessern, um auch gegen Mannschaften aus höheren Tabellenregionen bestehen zu können. Das könnten die Rams bereits am Samstag beim HC Hohenems zeigen.

TSB Ravensburg: Neff (Tor),J. Langlois (3/1), Bruder (4), Schirmer (2), T. Langlois, Frank (1), Schmiedel (9/2), Müller (2), Geiß (2), Gohmann, Schilcher (2), Häfele (5), Beck.