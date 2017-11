Regionalsport See Ost HSG Friedrichshafen-Fischbach will an Aufwärtstrend arbeiten

HSG Friedrichshafen-Fischbach will an Aufwärtstrend arbeiten

Personalprobleme erschweren weiterhin die Ausgangsposition des Bezirksligisten, die Ailinger-Handballerinnen stehen vor schwerer Aufgabe in Lustenau.

Handball-Bezirksliga, Frauen: SC Vöhringen – HSG Friedrichshafen-Fischbach (heute 17.30 Uhr). – (kst) Die Personalprobleme der Bezirksligahandballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach reißen nicht ab. Am kommenden Wochenende muss HSG-Trainer Damir Turnadzic auf sechs Spielerinnen und damit fast auf den gesamten Rückraum verzichten. Unterstützt wird die Mannschaft durch gleich sechs Rückraumspielerinnen der A-Jugend. Trotz der Probleme stehen die HSG-Handballerinnen überraschend auf Platz zwei. Nachdem die HSG am vergangenen Wochenende den HC Lustenau deklassierte, möchte die Mannschaft an die Leistung der zweiten Halbzeit anknüpfen. Vor allem die Abwehr präsentierte sich stark. Gepaart mit einer guten Torhüterleistung ließen die HSG-Handballerinnen lediglich vier weitere Treffer zu. Vöhringen gehört zu den starken Aufsteigern, hat nur einen Punkt weniger als die HSG auf seinem Konto und steht auf Rang vier. Vor allem Annabel Allmendinger erwies sich als torgefährliche Rückraumspielerin.

„Zwei Punkte wären enorm wichtig, um weiterhin oben mitzuspielen. Ich denke, dass wir auch in dieser Besetzung gute Chancen haben. Die A-Jugend hat bisher in jedem Spiel gezeigt, dass sie gut in unser Team passt und hat ihre Aufgabe wirklich gut gemeistert.“ Damir Turnadzic gibt sich optimistisch.

HC Lustenau – TSG Ailingen (heute, 18.10 Uhr). – Die TSG-Handballerinnen wollen an ihrem Aufwärtstrend weiterarbeiten. Nach drei Niederlagen in Folge belohnten sich die Ailingerinnen am vergangenen Wochenende für ihren kämpferischen Einsatz mit einem Punkt. In Lustenau stehen die jungen Handballerinnen vor einer erneut schweren Aufgabe. Zwar musste derHC Lustenau am vergangenen Wochenende eine deutliche Niederlage hinnehmen, doch vor heimischem Publikum erwies sich der Gegner die vergangenen Jahre als sehr stark. Darüber hinaus wird das ungewohnte Harz eine weitere Rolle spielen. In eigener Halle ist der HC bisher noch ungeschlagen. Es gilt vor allem Shooterin Adrienne Bezzeg in den Griff zu bekommen.