Regionalsport See Ost HSG Friedrichshafen-Fischbach verpennt die erste Hälfte

Handball-Landesligist HSG Friedrichshafen-Fischbach startet mit einer vermeidbaren Heimniederlage in die neue Saison. 24:27 dem TV Steinbach unterlegen.

Handball Landesliga: HSG Friedrichshafen-Fischbach – TV Steinheim 24:27 (9:16). – Zum Saisonauftakt zeigte die HSG zwei verschiedene Gesichter. Während sich die Mannschaft von Trainer Stephan Kummer vor allem in der ersten Spielhälfte schwer tat, zeigte sie nach der Pause, was in ihr steckt. „Alles in einem haben wir das Spiel aber verdient verloren. Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Fehler gemacht und sind in die Tempogegenstöße reingelaufen“, zieht der HSG-Verantwortliche Bilanz. „Deshalb hatten wir schon zur Halbzeit einen großen Rückstand."

Friedrichshafen-Fischbach konnte lediglich in den ersten fünf Minuten die Partie ausgeglichen gestalten. Zunehmend nervös und eine schlechte Chancenverwertung ermöglichten Steinheim, sich in den ersten Minuten entscheidend abzusetzen (10:2; 19. Minute). Danach wachten die Gastgeber aber auf, zeigten sich effektiver im Ausnützen der Tormöglichkeiten und verkürzten den Rückstand zur Halbzeitpause auf 9:16.

Nach dem Seitenwechsel zeigte die HSG ein völlig anderes Gesicht. Im Angriff wurde konsequenter in die Lücken gestoßen, die Abwehr verteidigte aggressiver. Trotzdem gelang es dem TV, seinen Vorsprung zu verwalten. „Vor allem in der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft eine kämpferische Leistung gezeigt“, lobt Stephan Kummer. „Es hat leider nicht ganz gereicht und zum Saisonauftakt war es eine bittere Niederlage.“

Eine Viertelstunde vor Spielende schienen die Gastgeber in der Partie angekommen zu sein. Vor allem HSG-Neuzugang David Pietsch erwies sich als sicherer Rückhalt, vernagelte sein Tor und trug maßgeblich zum Lauf der Gastgeber bei. Auch die Abwehr ging nun wesentlich entschlossener ans Werk, eroberte einige Bälle, welche im Tempogegenstoß in Tore umgemünzt wurden. Fünf Minuten vor Schluss hatte sich die HSG auf 20:24 herangekämpft. Doch Steinheim bewahrte einen kühlen Kopf und verwaltete den Vorsprung. Auch die Rote Karte für Jan Terbeck änderte nichts mehr an der Niederlage der Gastgeber. Julian Fischinger setzte per Siebenmeter den 24:27-Schlusspunkt.

„Wir müssen in den nächsten Wochen einfach gut weitertrainieren, dann werden wir auch belohnt“, so der HSG-Trainer. Das Spiel wurde von der Verletzung von Tim Nothelfer überschattet, der nach einem Foul nicht mehr weiterspielen konnte. Am kommenden Wochenende muss die Mannschaft beim TV Reichenbach ran.

HSG FN-Fischbach: Göser, Pietsch (beide Tor), Fischinger (7/3), Dohrn (5), Kotnik (4), Schöberl (2), Witzemann (2), Rohrbeck (1), Pentzlin (1), Westerholt (1), Nothelfer (1/1), Weisner.