Regionalsport See Ost HSG Friedrichshafen-Fischbach mit kampfbereitem Teamgeist

Friedrichshafener Landesligahandballer spielen am Samstag in Feldkirch. Der TSB Ravensburg muss bei der TG Biberach antreten.

Handball-Landesliga: HC BW Sparkasse Feldkirch – HSG Friedrichshafen-Fischbach (Samstag, 20 Uhr). – (kst) Nach dem knappen Pokal-Aus am Tag der Deutschen Einheit gegen dieMTG Wangen (29:31) kann sich der Landesligist jetzt auf den Ligabetrieb konzentrieren. „Wir haben gegen Wangen ein gutes Spiel gemacht. Mit einer besseren Chancenverwertung wäre durchaus eine Überraschung drin gewesen“, fasst Stephan Kummer, der Trainer der HSG Friedrichshafen-Fischbach, zusammen. „Wir haben gute Lösungen gefunden, vor allem in den letzten Minuten der Begegnung konnten wir uns über den Kreis unsere Chancen erarbeiten.“

Am Samstag treten die HSG-Männer im Nachbarland in Feldkirch an. Neben Silas Witzemann wird auch Rückraumshooter Klemen Kotnik der Mannschaft wieder zur Verfügung stehen. Nach zwei Niederlagen und einem Sieg in der vorläufigen Saisonbilanz steht die HSG im Mittelfeld der Tabelle, während der BW Feldkirch erst einen Zähler auf seinem Konto hat. Das hat nicht wirklich viel zu bedeuten. Bereits in der vergangenen Saison lieferten sich die Teams enge Duelle. Das letzte entschieden die Friedrichshafener knapp für sich, legten damit den Grundstein für den Klassenerhalt. Feldkirch ist für seine schnelle erste und zweite Welle bekannt. Darüber hinaus sind die Spieler sehr zweikampfstark ausgebildet. Der Gastgeber hat die vergangene Saison auf dem siebten Platz abgeschlossen. „Feldkirch ist durchaus schlagbar. Wir haben gut trainiert und werden wie immer alles geben.“

Die HSG zeichnete sich in den ersten Spielen dieser Punkterunde vor allem durch Kampfbereitschaft und Teamgeist aus. Auch die Abwehr stand sehr stabil, sorgt für einige Ballgewinne. Es gilt nun, über sechzig Minuten eine konstante Leistung abzurufen, um mit zwei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten zu können.

Jetzt schnell die Kurve kriegen

TG Biberach – TSB Ravensburg (Samstag, 19.30 Uhr. Pestalozzi-Sporthalle). – 1:7 Punkte, vorletzter Tabellenplatz. So lautet die enttäuschende Bilanz der Rams nach vier Spielen. Spätestens nach der bitteren Heimniederlage am Dienstag gegen den TV Altenstadt sollte der Mannschaft klar sein, dass sie schnell die Kurve bekommen muss, um nicht schon zu dieser frühen Phase der Saison in den Abstiegskampf zu rutschen.

Nicht nur die bittere Bilanz nach vier Spielen, sondern vor allem das erschreckend schwache Auftreten in der ersten Halbzeit gegen keine übermächtigen Altenstädter geben Grund zur Sorge. Kein Spieler des Kaders konnte in den vergangenen Wochen wirklich überzeugen. Ein einziger Lichtblick ist, dass sie gegen Altenstadt zumindest in der zweiten Hälfte eine deutlich bessere und engagiertere Leistung zeigten. Am Samstag reist die Mannschaft nun zur TG Biberach. Die startete äußerst erfolgreich in die Saison. Die TG steht nach vier Spielen auf dem dritten Tabellenplatz und stellt die bislang beste Offensive der Liga. Alles deutet also auf eine schwierige Aufgabe für die Ravensburger Handballer hin. Diese werden jedoch versuchen, sich vom schwachen Saisonstart nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Wenn sie zu alter Stärke zurückfinden, ist eine Überraschung in Biberach möglich.