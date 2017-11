Regionalsport See Ost HSG Friedrichshafen-Fischbach: an Leistung anknüpfen

Auch nach dem Befreiungsschlag muss der Handball-Landesligist alles geben. Verletzungsbedingt fehlen gegen Lauterstein II weiterhin Spieler.

Handball-Landesliga: HSG Friedrichshafen-Fischbach – SG Lauterstein II (heute, 20.00 Uhr). – Nachdem der verletzungsgebeutelten Mannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach am vergangenen Wochenende der Befreiungsschlag gelang (28:23 gegen Bartenbach), sollen die nächsten Punkte folgen. In diesem Spiel überzeugte die HSG erneut mit Kampfgeist und Siegeswillen, profitierte von ihrer starken Schlussphase. An diese Leistung will der Landesligist unbedingt wieder anknüpfen, um Lauterstein ein Bein zu stellen. „Leider weiß man nie, mit welcher Mannschaft sie antreten werden. Für uns gilt es, dass wir den Rückraum in den Griff bekommen.“ Lautersteins Reserve ist derzeit der stärkste Aufsteiger und hat einige ehemalige Spieler der ersten Mannschaft in seinen Reihen. „Wir müssen wieder unsere konditionelle Stärke ausspielen. Gegen Bartenbach haben wir am Ende noch unser Tempospiel aufziehen können.“, blickt HSG-Trainer Stephan Kummer zurück. Personell wird es wenige Veränderungen geben. Markus Schöberl wird nicht zur Verfügung stehen, hinter Tim Nothelfer und Torhüter Thomas Heckl steht ein Fragezeichen. Von den derzeit fünf Verletzten kehrt keiner bis zum Spiel ins Team zurück.

Nach einem, spielfreien Wochenende wird Lauterstein erholt an den Bodensee reisen. Dem SG-Trainerteam blieb genügend Zeit, um ihre Spieler auf die HSG Friedrichshafen-Fischbach einzustellen. Mit einem Sieg würden sich die Friedrichshafener ein wenig Luft zu den Abstiegsrängen verschaffen und könnten endlich wieder aufatmen.