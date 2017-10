Regionalsport See Ost Großes Klassentreffen in der ZF-Arena

Fußballer des VfB Friedrichshafen veranstalten am Freitag, 1. Dezember, vor dem MTU-Cup den ISDB-Legenden-Cup in der ZF-Arena.

Hallenfußball: (heh) Klaus Segelbacher hat die Zeit genutzt, nachgedacht, die vergangenen zwei, drei Jahre organisiert – und herausgekommen ist ein fußballerisches Schmankerl für die Region. Der „ISDB-Legenden-Cup“. Der wird vor dem in ganz Europa bekannten MTU-Cup ausgetragen. Also am1. Dezember von 17.30 bis 20 Uhr. Und während sich am Samstag und Sonntag die fußballerische Zukunft von Europa in Form der C-Junioren zum Stelldichein in der ZF-Arena trifft, haben am Freitag die Ehemaligen aus Oberschwaben und Umgebung ihren großen Tag. „Der ISDB-Legenden-Cup soll ein großes Klassentreffen“ (Segelbacher) für die Fußballer aus Oberschwaben und Umgebung werden, jenen Kickern, die in der Region Bodensee und Allgäu vor Jahren für sportliches Aufsehen gesorgt hatten. Beim FC Wangen, dem VfB Friedrichshafen, in Pfullendorf oder beim FV Ravensburg.

Wer von den damaligen „Sympathieträgern“ (Segelbacher) gegen die hochklassigen ehemaligen Bundesligaprofis antreten wird, ist noch zu früh zu sagen. Klar ist aber, wer neben der Oberschwabenauswahl um den ISDB-Pokal spielen wird. Der 1. FC Köln wird da sein, auf jeden Fall mit Stefan Engels. Dann die Fohlen von Borussia Mönchengladbach. Karl-Heinz Pflipsen ist mit diesem Team in Friedrichshafen dabei. Auch Martin Max kommt, der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig des FC Schalke 04. Werder Bremen hat viele Fußballer mit Kultcharakter hervorgebracht. Also dürfen sie in der ZF-Arena natürlich nicht fehlen. Ivan Kladnic ist einer jener großen Namen im grünen Trikot. Wer neben den Genannten auflaufen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch offen.

Sicher ist jetzt schon, dass Klaus Segelbacher und die Mannschaft des VfB Friedrichshafen einen echten Coup gelandet haben. Und alles nur, weil dem Manager Zeit zum Nachdenken blieb, und nach dem Einbau des Kunstrasens der Freitag irgendwie ein bisschen verloren vor sich hingegammelt hat. Dem ist ab 1. Dezember 2017 nicht mehr so. Und wer nach dem Turnier noch immer nicht genug hat vom „alte Zeiten aufleben lassen“, der kann auf der Afterparty in Erinnerungen schwelgen. Nur beim Tanzen sollte darauf verzichtet werden.

Mehr Infos unter: www.isdb-legenden-Cup.de