Regionalsport See Ost Große Freude in der VfB-Sporthalle

Friedrichshafener Badmintonteam gewinnt sein erstes Heimspiel der Saison. Mit 4:3 den TV Dillingen in der 2. Bundesliga besiegt.

2. Badminton-Bundesliga: VfB Friedrichshafen – TV Dillingen 4:3. – Bestens ausgestattet mit zwei Bildschirmen und der elektrischen Zähltafeln, die die Ergebnisse sogar live ins Internet übertrugen, ging es in die ersten Heimspiele der Saison.

Mit Dillingen stand der Mannschaft um Kapitän Arenz eine Truppe gegenüber, die schon über jahrelange Bundesligaerfahrung verfügt und die sich am Spieltag zuvor im vorderen Mittelfeld platziert hatte. Somit erschien das Vorhaben des VfB Friedrichshafen, auch im zweiten Match einen weiteren Punkt zu ergattern, recht schwierig – zumal bei den Gastgebern ihre Nummer 1, Philipp Discher, fehlte.

Umso größer war die Freude in der VfB-Halle, als das erste Herrendoppel knapp, aber verdient an das neu zusammengestellte Duo Hagemeister/Bühler gegangen war. In fünf knappen Sätzen setzten sich die beiden Friedrichshafener gegen das Top-Doppel der Gäste, Berchtenbreiter/Ames, durch. Und auch die VfB-Damen Schumacher/Matt fanden nach einem misslungenem ersten Satz in ihr Spiel und kämpften ihre Gegnerinnen in vier4 teils sehr knappen Sätzen nieder. Mit diesen beiden Punkten hatte sich der VfB eine gute Grundlage geschaffen. Arenz/Baier jedoch konnten im 2. Herrendoppel diesen Schwung nicht nutzen und mussten ihren Gegnern den Vortritt lassen.

Hagemeister dagegen holte im 1. Herreneinzel noch einmal alles aus sich heraus und schlug Berchtenbreiter mit 11:7, 7:11, 11:7 und 11:7. Damit war der erste heiß ersehnte Punkt für die Mannschaft vom Bodensee sicher. Aber auch Matt erwischte im Dameneinzel einen guten Tag und bewies in fünf Sätzen, dass sie Romen läuferisch und auch mit dem Schläger zumindest ebenbürtig ist. Am Ende ging auch dieser Punkt auf das Konto des VfB, wodurch der Sieg in sicheren Tüchern war.

Bei seinem Auftaktdebüt im Herreneinzel der 2. Bundesliga präsentierte sich auch Bühler von seiner besten Seite. Er musste aber dem stark aufspielenden Güttinger knapp den Vortritt lassen. Und Arenz/Schumacher zogen im Mixed nach einem nervenaufreibenden Spiel in der Verlängerung des fünften Satzes den Kürzeren.

„Mit dem 4:3-Sieg sind wir sehr zufrieden, zumal wir nicht in Bestbesetzung angetreten sind“, resumiert Kapitän Arenz.

Am 21. Oktober geht es in der VfB-Halle gegen die SG Schorndorf und am Sonntag beim TSV Neubiberg-Ottobrunn weiter.