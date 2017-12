Regionalsport See Ost Grittner/Bühler sorgen für den vierten Punkt des VfB Friedrichshafen

VfB Friedrichshafen besiegt BSpfr. Neusatz mit 4:3 am Sonntag und holt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga

2. Badminton-Bundesliga: VfB Friedrichshafen – BSpfr. Neusatz 4:3. – Am dritten Adventswochenende kam es beim Rückrundenauftakt zu einem Wiedersehen mit den BSpfr. Neusatz. Gegen die Nordschwarzwälder hatten die Gastgeber das Hinspiel in einer umkämpften Partie mit 5:2 gewonnen. Es entwickelte sich auch am Sonntag ein Duell auf Augenhöhe.

Das 1. Herrendoppel des VfB, Björn Hagemeister/Philipp Discher, hatte auch gestern, trotz einer wiederum guten Leistung, gegen die beiden estnischen Topspieler in drei Sätzen das Nachsehen. Besser lief es für das Friedrichshafener Damendoppel Janina Schumacher/Nathalie Grittner. Sie boten den Zuschauern in der VfB-Sporthalle ein packendes Spiel mit vielen spektakulären Abwehraktionen auf beiden Seiten. Die Neusatzer führten schon mit 2:1 Sätzen. Das VfB-Duo kämpfte sich wieder zurück und drehte das Spiel. Im Hinspiel hatten Andreas Bühler und Tobias Arenz ihr 2. Herrendoppel erst nach fünf Sätzen gewonnen. Am Sonntag ließen sie ihre Gegner überhaupt nicht ins Spiel kommen und holten souverän in drei Sätzen den Punkt zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung für die Gastgeber. Nun folgten das Dameneinzel und das 1. Herreneinzel. Beide Spiele entwickelten eine gewisse Parallele. Sowohl Philipp Discher als auch Janina Schumacher führten schon 2:1 und dennoch gingen beide Matches in fünf Sätzen an die Gäste aus Neusatz. die nun 3:2 führten. Der VfB zeige nun seine Kämpferqualitäten und versuchte, in den verbleibenden beiden Spielen zwei Siege zu holen.

Den Anfang machte Björn Hagemeister im 2. Herreneinzel. Vor drei Wochen hatte er noch das Nachsehen, nun zeigte Björn von Anfang an eine sehr konzentrierte und souveräne Leistung. In drei Sätzen holte er den dritten Spielpunkt für die Friedrichshafener. Im Mixed entschied sich nun, wer zwei wichtige Punkte für den Klassenerhalt einfahren kann. Die Hausherren spielten erstmals in der Besetzung Nathalie Grittner/Andreas Bühler. Nur im ersten Satz hatten sie noch mit kleineren Abstimmungsschwierigkeiten zu kämpfen. Danach harmonierten sie immer besser, das VfB-Duo holte in vier Sätzen den umjubelten 4:3-Siegpunkt für den VfB.

Mit zwölf Punkten liegt der VfB Friedrichshafen nun auf dem sechsten Tabellenplatz. Er hat aber weiterhin nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge, allerdings auch nur zwei Punkte Rückstand auf die vorderen Plätze. Es bleibt also weiterhin spannend und es kommt auf jeden Punkt an.