Regionalsport See Ost Gnadenlos effektiver SV Kehlen

Fußball-Landesligaderby mit 2:1 gewonnen. Der VfB Friedrichshafen macht nichts aus seiner Überlegenheit.

Fußball-Landesliga: VfB Friedrichshafen – SV Kehlen 1:2 (0:0). – Ein Sonntagsschuss, drei gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor, daraus resultierend der Siegtreffer und das Spiel war gewonnen. So gewann der SV Kehlen mit 2:1 beim VfB Friedrichshafen. Mehr Effektivität geht nicht.

Schon in der achten Minute war Eugen Strom am Strafraum des SV Kehlen frei zum Schuss gekommen. Gästetorhüter Ünal Serkan brachte reflexartig die Fäuste hoch und verhinderte die frühe VfB-Führung. Nach 15 Minuten dann der erste ernsthafte Vorstoß vor den Friedrichshafener Strafraum. Daniel Bernhard kam, begünstigt durch einen Fehler der Gastgeber, im Mittelfeld an den Ball. Sein Alleingang Richtung VfB-Tor war noch vor dem Strafraum beendet. Die Platzherren wurden, was den Ballbesitz betrifft, immer dominierender. In der 19. Minute eine flache Hereingabe vor das Kehlener Tor, doch sie fand keinen Abnehmer. Im Anschluss konnten die Gäste zwei Situationen vor ihrem Kasten erst mit letztem Einsatz klären. Nach 30 Minuten der erste Eckball für den SV Kehlen. Obwohl die Friedrichshafener 70 Prozent Ballbesitz hatten, taten sie sich schwer. Der letzte Pass in die Spitze kam zu selten an, sodass klare Chancen nur selten entstanden. Die Bemühungen der Gäste, im Spiel nach vorn etwas zu bewegen, waren leicht auszurechnen und brachten so gut wie nichts ein. Die Gastgeber spielten oft über die Flügel, doch die Flanken kamen oft zu nahe ans Tor. Damit hatte der Torhüter kein Problem und die VfB-Stürmer wurden um ihre Torchancen gebracht. Es gab in den ersten 45 Minuten nur eine Gelbe Karte. In einem Derby, das man unbedingt gewinnen möchte, gehört auch dazu, dass man den Zweikampf in Tornähe sucht, um erfolgreich zu sein. Auch ließen die Friedrichshafener vor dem Strafraum den körperlichen Einsatz und den Willen vermissen, mit aller Macht zu einem Tor zu kommen. Mit einem für die Gäste schmeichelhaften torlosen Unentschieden ging es in die Halbzeit.

Auch nach dem Wechsel dominierten die Gastgeber spielerisch. In der 53. Minute flankte David Schmitz auf den zweiten Pfosten und Sascha Hohmann köpfte den Ball zum 1:0 Ins Tor. Eine Minute später verhinderte wieder der Kehlener Schlussmann bei einem Schuss von Eugen Strom einen noch höheren Rückstand. In der 60. Minute kam Johannes Beier aus 25 Metern ans Leder. Eigentlich eine ungefährliche Situation. Nach ein paar Schritten zog er ab und der Ball landete unhaltbar unter der Latte zum 1:1 im Tor. Fünf Minuten später einer wenigen Gästeangriffe, die bis vors VfB-Tor gelangten. Alexander Bernhard kam am Fünfmeterraum an den Ball. Er wollte ihn quer zu seinem Mitspieler passen. Der Ball versprang und ungewollt landete er zum 2:1 für die Gäste im Tor. In den letzten 20 Minuten hatten die Kehlener einige Male großes Glück. Zuerst scheiterte Ralf Heimgartner mit seinem Schuss am Torhüter. Dann ging ein Ball von Sascha Hohmann um Zentimeter am Tor vorbei, der Kopfball des eingewechselten Daniel Di Leo wrude vor der Torlinie weggeköpft. Dann war Schluss, der SV Kehlen hatte drei Punkte.

„ Wir versuchten den VfB früh zu stören, das Glück war heute auch auf unserer Seite und wir wären auch mit einem Punkt zufrieden gewesen“, sagte der Kehlener Trainer Michael Steinmaßl. „Uns hat heute die letzte Gier gefehlt. Die fußballerisch bessere Mannschaft hat verloren“, kommentierte VfB-Trainer Christian Wucherer. – Tore: 1:0 (53.) Hohmann, 1:1 (60.) Beier, 1:2 (65.) A. Bernhard. – Schiedsrichter: Hermann. – Zuschauer: 280.

VfB Friedrichshafen: Holzbaur, Staudacher, Heimgartner, Metzler, Strom (75.) D. Di Leo), N. Di Leo, Schmitz (65.) Gebhard, Booch, Weissenbacher (83. Genua), Nikic, Hohmann.

SV Kehlen: Ünal, Rieber, Scheuböck, Blaser, Stetter, Beier (85. Nasic), Knöpfler (61. A. Bernhard), Lang, Paris, Stumpf (91. Horvat), D. Bernhard,