Regionalsport See Ost Gleich vier Meistertitel haben sich der SV Kehlen und Bürgermoos gesichert

Erfolgreiche Nachwuchsfußballer aus Kehlen und Bürgermoos. Beide D-Jugendteams sowie die A- und die B-Junioren jubeln.

Juniorenfußball, D-Jugend, Qualistaffel 12: SG KehlenBürgermoos II –TSG Ailingen II 3:1 (2:1). – Im Kampf um die Meisterschaft hätte Kehlen-Bürgermoos ein Remis genügt. Beide Teams hielten den Ball sicher in den eigenen Reihen, doch nach vorn kam die TSG anfangs besser ins Spiel. Nicht unverdient ging sie 1:0 in Führung, was die Gastgeber wachrüttelte. Mehr Torchancen wurden herausgespielt, die Flügel mit einbezogen. Jannik H. setzte zum Freistoß an, ungewollt hob Florian den Fuß und verunsicherte den TSG-Torhüter beim 1:1. Nur zehn Minuten später das 2:1 nach schönem Doppelpassspiel. In der zweiten Hälfte setzte die SG noch einen drauf Mit dem 3:1 war klar, dass sie wohl Herbstmeister wird. Es folgten noch ein paar Minuten Nachspielzeit, ehe der Abpfiff des Schiedsrichters für wahre Jubelstürme sorgte.

D-Jugend, Qualistaffel 2: FC Friedrichshafen – SG Kehlen/Bürgermoos 1:4 (1:3). – Als Tabellenführer galt es, mindestens einen Punkt zu erzielen, um die Meisterschaft klar zu machen. Das Spiel begann sehr nervös, beide Mannschaften kamen durch individuelle gegnerische Fehler zu Chancen. Die SG schaffte es aber, in der Abwehr sicherer zu stehen und damit bessere Angriffe zu inszenieren. Die logische Folge waren das 1:0 und kurz darauf das 2:0. Eine kurze Unaufmerksamkeit führte postwendend zum 1:2. Kurz geschüttelt, und durch einen tollen Spielzug gelang im Gegenzug das verdiente 3:1. Die zweite Hälfte begann sehr zerfahrenen auf beiden Seiten. Wie aus dem Nichts fiel das vorentscheidende 4:1 durch einen unwiderstehlichen Linksschuss, die Mannschaft von Trainer Markus Weber ist ungeschlagen Meister.

C-Jugend, Kreisleistungsstaffel 2: SV Kehlen – SG Eglofs/Ratzenried 6:0 (6:0)). – Am vorletzten Spieltag musste der SVK gewinnen, um die Aufstiegschance zu wahren. Und es lief alles nach Plan: Nach wenigen Sekunden erzielte Elia Haller das 1:0, dem drei Minuten später das 2:0 durch Kai Diemers folgte. Nachdem Luca Rist mit einem Doppelschlag (6./15.) auf 4:0 erhöht hatte, schienen die Punkte frühzeitig unter Dach und Fach. Das führte zunehmend zu Nachlässigkeiten in der Chancenverwertung. Zwar erzielte der SVK noch vor dem Seitenwechsel zwei weitere Treffer durch Haller und Maik Vetter, was danach folgte, hatte mit dem gewohnten Kombinationsspiel nichts mehr zu tun. Die erfreulichste Szene des Fehlpassfestivals war der Schlusspfiff des konsequent leitenden Unparteiischen.

B-Jugend, Qualistaffel 2: FC Friedrichshafen – SV Kehlen 0:10 (0:5). – Auf dem kleinen Kunstrasen hat sich der SVK zunächst schwer getan, behielt das Zepter aber immer in der Hand. Mit schönen Spielzügen erspielte er sich viele gute Chancen und Tore. Ziel war es, zu Null zu spielen, was die Abwehr mit Bravour löste. In der zweiten Hälfte rettete Patrick Benz, Vertreter von Claudius Stritt, mit einer Parade das sensationelle Torverhältnis von 53:0.

A-Jugend, Qualistaffel 2: SC Bürgermoos – SV Kehlen 2:7 (2:3). – In einem schwachen Spiel von beiden Mannschaften schossen die Kehlener Jungs in der ersten halben Stunde ein 3:0 heraus, welches aufgrund zweier Nachlässigkeiten auf 2:3 schrumpfte. In der zweiten Hälfte drehten sie aber nochmals auf. – Tore: Dunger (4), Sanduljevic, Özden, Looser.