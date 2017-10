Regionalsport See Ost Gläserner Nachwuchsfußball

Die Förderung des Fußball-Nachwuchses im Bezirk Bodensee Oberschwaben beim Weltmeister, U-21-Europameister und Confed-Cup-Sieger.

Juniorenfußball: Das Erbe, so schön es ist, wiegt schwer. Fußball-Weltmeister der Männer, U-21-Europameister, Confed-Cup-Sieger mit einer stark verjüngten Mannschaft. Nicht zu vergessen die Fußball-Frauen, die mehrmalige Weltmeisterinnen und Olympiasiegerinnen sind. Aber nicht nur der DFB hat sich einiges einfallen lassen, um die Nachwuchsarbeit auf starke Beine zu stellen, die dieses Erbe zu verteidigen haben. Auch die Vereine tragen dazu bei, gehen neue Wege, kooperative, wie etwa der SC Freiburg mit dem FV Ravensburg.

Seit elf Jahren, so Denis Menga, Jugendkoordinator des FV Ravensburg, zuständig für die Zusammenarbeit mit dem SC Freiburg, arbeiten beide Seiten schon zusammen. Das beinhalte die Talentsichtung, die Förderung, das Projekt Verein und Schule und noch so vieles mehr. „Für uns hat es den Vorteil, dass wir von den Erfahrungen desSC Freiburg profitieren. Die Voraussetzung dafür ist, dass er sich von uns in die Karten blicken lässt.“ Für den FV Ravensburg bedeute das höheres Ansehen, diese Trumpfkarte könne man auch ziehen, wenn der Oberligist aus Oberschwaben selbst an einem Jugendspieler dran ist, der erst mal für seine Reihen gedacht ist. Die Option SC Freiburg sei ein bestechendes Argument für einen Wechsel in die Schussenstadt.

„Doch wir machen deutlich, dass diesen Sprung nur sehr wenige schaffen. Vielleicht drei Prozent, die dann auch den Sprung zum Profi dort geschafft haben“, erklärt der FVR-Funktionär. Diese Quote sei im Vergleich zu anderen Bundesligisten sehr hoch. Es ist doch so, wie es Xavier Naidoo besungen hat: „Der Weg wird ein weiter sein, steinig und schwer.“ Einer von denen, die es geschafft haben, ist Ömer Toprak, der von Freiburg nach Leverkusen gewechselt ist, in dieser Saison für Borussia Dortmund Champions-League spielt.

Einst sei Toprak vom TSB Ravensburg zum FV gewechselt, durch die Ravensburger Fußballschule gegangen, ehe er in den Breisgau wechselte, sagt Denis Menga über den türkischen Nationalspieler. Julia Gwinn ist ein weiteres Beispiel. Die 18-Jährige spielt beim SC Freiburg in der Frauen-Bundesliga, wurde U-17-Europameisterin. Sie kommt vom VfB Friedrichshafen, spielte in Ravensburg und in Weingarten, wurde in die Fördergruppe und das Mannschaftstraining des FVR eingebunden, obwohl sie nicht mehr in Ravensburg kickte. Keine Besonderheit. Man muss nicht unbedingt in Ravensburg spielen, um in den Genuss dieser Förderung zu kommen.

„Die Kooperation ist praktisch dreiteilig, einmal der SC Freiburg als Profilklub, dann der FV Ravensburg als Zwischenstation, und nicht zu vergessen, der kleine Verein aus dem Umland“, macht Menga deutlich. Die talentierten Spieler dieser kleinen Vereine dürften einmal pro Woche am Training teilnehmen. Bei besonders begabten Fußballern werde dann mit allen, die an der Entwicklung des Jugendlichen beteiligt sind, gesprochen, welcher Weg für den Spieler der beste wäre. Nichts passiere über den Kopf des ursprünglichen Vereins. Die Zeit, als selbstherrlich in Gutsherrenmanier gehandelt wurde, sei vorbei. Im Gegenteil: Man unterstützt die anderen Vereine.

Der FV Ravensburg ist seit Mai eine zweite Kooperation eingegangen. Partnerin ist die TSG Ailingen. „Dort trainieren 14 Jungs zwischen neun und zwölf Jahren unter professioneller Anleitung“, berichtet Menga. Ihr Know-how beziehen die Oberschwaben aus Freiburg. Dort dürfen die FVR-Funktionäre an Demonstrationstrainingseinheiten mitwirken oder an Trainerschulungen teilnehmen. Ist nicht schade, dass der FVR seine talentiertesten Spieler quasi freiwillig nach Freiburg ziehen lässt? Menga: „Wenn wir das nicht machen, würden sie in den DFB-Stützpunkten auffallen und wir wären sie trotzdem los.“ Die Fußballwelt ist gläsern geworden, weshalb Talente von hier, ohne Profifußball a posteriori, es in die Bundesliga schaffen können.

Mancher Weg ist schwer, der Weg zum Fußballprofi noch schwerer. Trotzdem gelingt der Schritt auch Akteuren aus unserer Region. Wobei die Wege höchst unterschiedlich sein können. Die eine Entwicklung verläuft geradlinig, die andere stromlinienförmig, aber mit Rückschritten. Einige Beispiele: Was eine gute Förderung bewirken kann, lässt sich an Ömer Toprak beobachten. Ein anderer ist Dennis Russ, der vom SV Reute kommt, bis zur U 15 in Ravensburg war, ehe er nach Freiburg ging, heute beim FSV Frankfurt spielt. Oder Sebastian Kerk aus Bad Wurzach, der den Weg nach Nürnberg über Ravensburg und Freiburg genommen hatte. Janik Haberer, unlängst U-21-Europameister, ist ein weiterer. In der Jugend spielte er in Wangen und Ravensburg. Über Memmingen, Unterhaching, Hoffenheim und Bochum ging es zum SC Freiburg. Dort absolvierte Haberer in der vergangenen Saison 23 Bundesligaspiele und erzielte drei Tore. Und da gibt es noch Julia Gwinn. Aus dem Fußballbezirk Bodensee kommt sogar eine Frauen-Fußball-Olympiasiegerin und Europameisterin: Melanie Leupolz. Die 23-Jährige stammt aus Wangen, kickte unter anderem für den TSV Tettnang, spielte vier Jahre in Freiburg, ehe sie vor zwei Jahren zu Bayern München ging, mit dem sie Deutsche Meisterin ist.