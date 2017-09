Regionalsport See Ost Gesamtsieger des See3Lauf-Cups stehen fest

Der erste See3LaufCup war eine gelungene Veranstaltung. Es werden bereits Pläne für nächstes Jahr besprochen.

Leichtathletik: Nach dem 45. Kressbronner Marathon steht die Wertung im See3Lauf-Cup fest – Thomas Kübler und Renea Kahlo sind die Gesamtsieger. Am Samstag wurde der 45. Kressbronner Marathon ausgetragen, gleichzeitig die Schlussveranstaltung des ersten See3Laufcups, zu dem noch der Fischbacher Halbmarathon und der Hagnauer Seelauf zählten. Selbstredend waren die Organisatoren aus Fischbach und Hagnau zur Stelle und freuten sich mit den Athleten über eine wieder einmal sehr gelungene Veranstaltung und die strahlenden Sieger.

In die Wertung kam nur der Halbmarathon, da dieser bei allen drei Läufen ausgetragen wurde. Schnellste nach Addition der Zeiten waren bei den Damen Ranea Kahlo (Friedrichshafen), gefolgt von Katharina Kock (Plochingen) und Yelena Walser (Friedrichshafen). Bei den Männern gewann Thomas Kübler (TRI Team Langenargen) vor Gregor Traub (MTU Life Aktiv) und Christopher Menig (Bad Wurzach).

An die Sieger, aber auch an alle 43 Teilnehmer konnten wertvolle Sachpreise vergeben werden, denn die Veranstalter hatten bei Sponsoren Spenden in Höhe von mehr als 6000 Euro eingesammelt. Beispielsweise ein Hüttenwochenende, wertvolle Ausrüstungsgegenstände, Essengutscheine, Fahrten über den Bodensee bis zu Lauf- und Schwimmkursen.

Ein positives Fazit zog Harald Sewcz von den Fischbacher Triathleten: „Das war schon einmal ein guter gemeinsamer Start. Innerhalb weniger Wochen haben wir im Frühjahr aus einer spontanen Idee den 1. See3Laufcup buchstäblich aus dem Boden gestampft. Mit dem Ergebnis können wir sehr zufrieden sein, auch wenn wir noch Platz nach oben haben."

Schon im November wollen sich alle drei Veranstalter zusammen setzen und das Programm 2018 planen. Soviel steht schon fest: Der 15. Fischbacher Halbmarathon wird am 14. April ausgetragen und der 46. Kressbronner Marathon am 15. September. „Vielleicht stoßen ja noch weitere Veranstalter zu uns“, gibt sich Sewcz optimistisch. Der TSV Fischbach wird in seinem Vereinsheim ab November einen Läuferstammtisch anbieten, zu dem alle Laufsport-Fans herzlich eingeladen sind. Hier ist in Zukunft das geeignete Forum, um miteinander zu reden, zu informieren und zu diskutieren.