Regionalsport See Ost Gerechtes Remis in Tettnang

Das Derby gegen Meckenbeuren endet mit einem 1:1. Der TV Kressbronn verliert in Baindt mit 0:1 am neunten Spieltag der Fußball-Bezirksliga.

Fußball-Bezirksliga: TSV Tettnang – TSV Meckenbeuren 1:1 (0:0). – Dieses Derby endete unentschieden. „Beide hätten die Möglichkeit gehabt, zu gewinnen, aber letztendlich ist das Remis gerecht“, sagt Daniel Schmid, Trainer des TSV Tettnang. In der ersten Halbzeit sei das TSV-Team zu verhalten gewesen. Trotzdem wäre in der 44. Minute fast das 1:0 geglückt. „Einer unserer Spieler, der Torwart nicht mehr im Tor, bekam den Ball etwa sechs oder sieben Meter vor dem Gehäuse. Er versuchte den zuvor aufsetzenden Ball per Kopf zu verwandeln. Leider ging das Spielgerät über das Tor“, berichtet Daniel Schmid. Nach der Pause hätte sich seine Mannschaft gefangen, mehr allerdings auch nicht, sagt der Trainer der Gäste. Der frühe Lohn für etwas besseres Spiel: in der 47. Minute erzielte Manuel Müller das 1:0 per Freistoß. Oliver Robin Sprenger sorgte elf Minuten später für den Ausgleich. – Tore: 0:1 (55.) M. Müller, 1:1 (66.) Sprenger. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Komander.

SV Baindt – SV Kressbronn 1:0 (0:0). – Dieses Spiel zusammengefasst: Das war wohl ein glücklicher Sieg für Baindt. Aber das stört SVB-Coach Armin Lauriola nicht. Er sagt stattdessen: „Durch diesen Sieg haben wir uns erst mal von der Abstiegszone freigemacht, was so sicher keiner erwartet hatte.“ In der ersten Halbzeit habe seine Mannschaft sehr konzentriert gespielt, gezeigt, dass sie auch gegen Teams wie den SV Kressbronn mithalten könne. In der zweiten Halbzeit, so Lauriola, sei Kressbronn stärker gewesen, habe sehr viel Druck gemacht. Baindt habe einen Konter zum 1:0 genutzt. „Danach kam Kressbronn mit noch mehr Power an. Aber unser Abwehrbollwerk hatte gehalten.“ – Tor: 1:0 (58.) Dischl. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Traub.

SG Aulendorf – SC Unterzeil-Reichenhofen 2:2 (0:2). – „Da haben sich zwei Mannschaften getroffen, die auf Augenhöhe waren, beide im Tabellenkeller stehen“, sagt Abteilungsleiter Eric Buraty, der anstelle von Trainer Wolfgang Steinbach, der seit dieser Woche nicht mehr Coach der SGA ist, zur Tat schritt und Bericht erstattete. „Unterzeil war in der ersten Halbzeit etwas besser“, sagt Buraty, ohne allerdings viele Chancen zu haben. Praktisch mit der ersten Möglichkeit seien die Gäste in Führung gegangen. Nach einem Distanzschuss fiel sogar das 2:0. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann mehr bewegt und aus zwei Chancen zwei Tore erzielt. Ab der 80. Minute agierten die Hausherren nur noch mit zehn Mann. Jan Müller sah die Gelb-Rote Karte. Augenblicke später wurde Ersatztorwart Nico Landtaler die Rote Karte gezeigt. Er hatte eine Schiedsrichterentscheidung ungebührend kommentiert. – Tore: 0:1, 0:2 (26./60.) Widler, 1:2 (69.) Moser, 2:2 (73.) Krenzler. – Zuschauer: 250. – Schiedsrichter: Kutschker.

SV Seibranz – SG Kisslegg 2:7 (0:4). – „Das war einfach ein Scheißtag“, meint Florian Grotz, Kicker des SV Seibranz. Nach 30 Sekunden hätten die Hausherren 1:0 in Führung gehen können. Chance allerdings vertan. Die Gäste machten es wenige Augenblicke besser, gingen selbst mit 1:0 in Front. Während die SG Kisslegg Tor um Tor erzielte, zur Pause mit 4:0 führte, hatten die Seibranzer selbst einen Strafstoß verschossen, was ihnen, so Grotz, sehr selten passiert. „Wir haben einfach schlecht gespielt, es hätte auch noch höher ausgehen können“, sagt ein enttäuschter SVS-Funktionär. – 0:1, 0:3 (7./27.) Krug, 0:2 (26.) Aschbrenner, 0:4 (28.) Gaye, 1:4 (47.) Fischer, 1:5. 1:6 (50./62.) Schneider, 1:7 (71.) Nadig, 2:7 (81.) Scheerer. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Guter.

FC Leutkirch – FC Isny 2:2 (1:0). – „Wir bleiben auch nach diesem Spiel ohne Niederlage. Ein Sieg wäre mir lieber gewesen. Aber Isny hat ja auch eine gute Mannschaft, ist keine Laufkundschaft in dieser Bezirksliga“, erklärt Patrick Straub, der Trainer des FC Leutkirch. Der Gastgeber hatte das 1:0 erzielt, die Chance dazu hätten seine Spieler nicht sonderlich gut herausgespielt. Isny habe es nach diesem Treffer dem FCL weiter schwer gemacht, auch weil die Gastgeber zu wenig Druck gemacht hätten, so Straub. Danach erzielte der FC Isny zuerst das 1:1, Minuten später sogar das 2:1. Leutkirch schien verdutzt, fragte sich vielleicht auch, was denn heute los sei. Zumindest der Ausgleich ist dem FC Leutkirch gelungen. Ein gerechtes Unentschieden, wie Straub resümiert. – Tore: 1:0 (61.) Biechele, 1:1 (68.) Bodenmüller, 1:2 (88.) Altas, 2:2 (92.) Stützle. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Erne.

SG Argental – SV Haisterkirch 3:3 (2:2).- Argental ließ dem Gegner zu Beginn viel Spielraum. Haisterkirch wusste das durch ihre gefährliche Offensive gut zu nutzen. Ayne und Schuschkewitz brachten das 2:0. In der 24. Minute entschied der Schiedsrichter auf Handstrafstoß für Argental. Daniele Zamarco verwandelte sicher zum 1:2. Argental war fortan besser im Spiel, die besseren Chancen hatten allerdings die Gäste. SGA-Keeper Wicker rettete in höchster Not alleine gegen Schuschkewitz. Den Ausgleich erzielte die SGA noch vor dem Seitenwechsel. Youngster Jonas Mair traf im Anschluss an einen abgefälschten Schuss. Nach dem Wechsel agierten die Gastgeber entschlossener. Das Defensivspiel hatten sie besser im Griff. In der Schlussphase wogte die Partie hin und her. Schuschkewitz traf (78.) nach Vorarbeit von Lutolli zum 3:2 für die Gäste. Ein toller Angriff der Gastgeber brachte Argental den späten Ausgleich. Joos, Rundel und Späth spielten eine tolle Kombination. Als Letzter am Ball war ein Gästespieler. Daniel Allgäuer (SV Haisterkirch) meint: „Wir haben überragende 20 Minuten gespielt. Da hätten wir den Sack schon zu machen können.“ SGA-Coach Philipp Meissner: „Wir haben in der Anfangsphase nicht engagiert genug gespielt, dann reicht es einfach nicht. Wir haben uns mühsam in die Partie gekämpft, in der zweiten Halbzeit war einiges besser.“ – Tore: 0:1 (11.) Ayne, 0:2 (13.) Schuschkewitz, 1:2 (24./HS) D. Zamarco, 2:2 (44.) Mair, 2:3 (77.) Schuschkewitz, 3:3 (87.) Eigentor. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Kiekbusch. (mab)

SV Maierhöfen-Grünenbach – SV Mochenwangen 0:1 (0:0). – „Nach diesem Sieg haben wir etwas Luft nach unten, es war deshalb ein sehr wichtiger“, sagt Patrick Hehn, Coach des SV Mochenwangen. Die erste Halbzeit sei ausgeglichen gewesen auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Maierhöfen, mit Chancen auf beiden Seiten. Das Siegtor datierte aus der unmittelbaren Schlussphase. „Andreas Spieß schoss aus spitzem Winkel. Der Torwart konnte nur noch abklatschen, Fabian Kaplan hat den Ball über die Linie gedrückt“, berichtet der Übungsleiter des SV Mochenwangen. – Tor: 0:1 (89.) Kaplan. – Zuschauer: 50. – Schiedsrichter: Popp.

SV Beuren – TSV Ratzenried 2:2 (1:2). – Niemand hat dieses Unentschieden wohl erwartet, alle wohl mit einem Sieg des SV Beuren gerechnet. „Es war ein Derby. Unser Gegner hat gekämpft, weshalb das Unentschieden nicht ganz unverdient war. Aber: Uns hat auch das Quäntchen Glück gefehlt“, sagt Marco Mayer, Coach des SV Beuren. Der SVB hätte stark begonnen, das Spiel über die ersten 35 Minuten unter Kontrolle gehabt und sei verdient mit 1:0 in Front gegangen. Dann allerdings seien zehn verschlafene Minuten gefolgt. Mit dem Ergebnis, dass die Gäste zur Pause 2:1 führten. „In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr so viel Kontrolle gehabt, aber per Foulstrafstoß das 2:2 erzielt“, berichtet Mayer. Danach hatten die Gastgeber durch einen weiteren Strafstoß sogar die Siegchance. Der Ball landete aber am Pfosten. – Tore: 1:0 (28.) Prinz, 1:1, 1:2 (40./45.) Köbach, 2:2 (62.) Reischmann. – Zuschauer: 300. – Schiedsrichter: Schwarz.