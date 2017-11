Regionalsport See Ost Gegner der HSG Friedrichshafen-Fischbach ganz einfach zu stark

Regionalsport See Ost

Friedrichshafen-Fischbach war zweimal chancenlos am Wochenende. Die Bezirksklassefrauen unterliegen zu Hause Langenau/Elchingen mit 11:25. Die Bezirksklasseherren verlieren mit 15:39 in Bad Saulgau.

Handball: Während die Jugendmannschaften der HSG Friedrichshafen-Fischbach ein spielfreies Wochenende genießen duften, mussten sich die aktiven Mannschaften das Trikot überziehen.

Bezirksklasse, Frauen: HSG Friedrichshafen-Fischbach II – HSG Langenau/Elchingen 11:25 (6:14). – Am vergangenen Wochenende war der derzeitige Tabellenzweite in der Bodenseesporthalle zu Gast. Der hatte in der laufenden Saison noch keinen Punkteverlust hinnehmen müssen. Während Langenau/Elchingen mit vollbesetzter Bank antreten konnte, standen den Gastgeberinnen nur drei Auswechselspielerinnen zur Verfügung.

Trotz dieser schlechten Voraussetzungen starteten die Mannschaften mit hohem Tempo in die Partie. Die Friedrichshafenerinnen gingen 3:0 in Führung (4. Minute), ehe Langenau/Elchingen der erste Treffer gelang. Der Tabellenzweite stellte sich auf das Spiel der Gastgeberinnen ein, nutzen deren Unsicherheit im Angriff zu einfachen Toren (8:3; 16.). Aus dem Positionsangriff heraus fanden die Gäste jedoch wenige Mittel gegen eine kämpfende Abwehr der HSG FF. Nach einer Auszeit reduzierten die Friedrichshafenerinnen ihre technischen Fehler im Angriff, wurde der Ball häufiger im Tor untergebracht. Jule Weishaar verkürzte (5:8; 20.). Doch bis zur Halbzeit drückten die Gäste dem Spiel ihren Stempel auf, zogen mit hohem Tempo entscheidend davon.

Nach dem Seitenwechsel agierte die Gastgeberinnen mit einer Umstellung in Angriff und Abwehr, die Langenau/Elchingen das Leben etwas schwerer machten. Dennoch fanden die Gäste immer wieder Lösungen. Vier Tore in Folge durch Linksaußen Nadja Bunk bauten ihren Vorsprung aus (20:8; 44.). In der Schlussphase mobilisierten die Gastgeberinnen nochmal alle Kräfte, wollten die Niederlage nicht allzu hoch ausfallen lassen. Die Abwehr stand wieder stabil, ließ bis zur Schlusssirene nur noch wenig zu. Schlussendlich unterlagen die Gastgeberinnen verdient, wenn auch etwas zu deutlich. Trotz dieser Niederlage bleibt der Aufsteiger im Mittelfeld der Bezirksklasse.

HSG FN-Fischbach: Amann (Tor), Stellmacher (3/1), Heim (3/1), Weisner (2/1), Krause (1), Stordel (1), Weishaar (1), Hoffmann, Seliger, Burk.

Bezirksklasse: TSV Bad Saulgau II – HSG Friedrichshafen-Fischbach II 39:15 (19:7). – Die ersten Punkte der HSG-Reserve lassen weiter auf sich warten. Beim ungeschlagenen Tabellenführer fanden die Gäste vom Bodensee von Anfang an keinen richtigen Zugriff auf die Partie. Gegen die gut stehende TSV-Defensive bissen sich die Friedrichshafener Handballer die Zähne aus, wurden zu unvorbereiteten Abschlüssen gezwungen. „Wir haben uns zu leicht aus dem Konzept bringen lassen“, fasst Trainer Klaus Schmidt zusammen. In der 18. Minute stand es bereits 12:2 für die Gastgeber. Im weiteren Spielverlauf stabilisierte sich die HSG ein wenig, kam vermehrt zum Torerfolg. Dennoch hatten sich die Gastgeber schon zur Halbzeit entscheidend abgesetzt.

Auch in der zweiten Hälfte hielten die Hausherren das Tempo hoch, stellten den Friedrichshafener Angriff vor eine schwere Aufgabe. Bad Saulgau nutze die vielen technischen Fehler seines Kontrahenten aus, kam über die erste und zweite Welle immer wieder zu einfachen Toren. Allein HSG-Keeper Luca Morawetz, erneut in Hochform, verhinderte eine höhere Niederlage seiner HSG. Am Wochenende steht das nächste Heimspiel gegen Vöhringen II auf dem Programm.

HSG FN-Fischbach: Morawetz (Tor), Hörmann (6), Nothelfer (4/2), Fiesel (2), Magino (1), Krost (1), Geppert (1), Gehrke, Rauch, Gräfe, Schmidt, Blank.