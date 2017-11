Regionalsport See Ost Gebrauchter Tag für die VfB-Faustballer

Ohne Punkte und mit zwei schmerzlichen Niederlagen im Gepäck kehrt derVfB Friedrichshafen vom Spieltag in Stuttgart-Stammheim zurück.

Faustball-Schwabenliga: (mm) Ohne Punkte und mit zwei schmerzlichen Niederlagen im Gepäck kehrt derVfB Friedrichshafen vom Spieltag in Stuttgart-Stammheim zurück. Schon vor dem ersten Anpfiff war allen bewusst, dass das keine leichte Aufgabe würde, da einige Ausfälle zu verkraften waren. Nichtsdestotrotz gingen sie motiviert ans Werk.

Im Auftaktmatch gegen Stammheim III fanden die Zeppelinstädter ganz schwer ins Spiel. Der erste Satz war das reinste Fehlerfestival und so bekamen die Stuttgarter den Durchgang mit 11:3 quasi geschenkt. Der zweite Satz war ausgeglichen, die Führung wechselte ständig. Zum Ende hin hatten die Gastgeber dann das nötige Glück auf ihrer Seite und gingen durch ein 12:10 mit 2:0 in Führung. Im Kampf um wenigstens noch ein Unentschieden musste der VfB nun das Risiko drastisch erhöhen, um noch eine Chance zu haben. Wieder entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Friedrichshafen wurde aber erneut für das gezeigte Engagement nicht belohnt und verlor auch diesen Satz nach Verlängerung mit 10:12 – und somit auch das Spiel mit 0:3.

Im zweiten Spiel des Tages trafen die Jungs vom Bodensee auf Stammheim II – den Bundesliganachwuchs der Gastgeber. Dieser wusste ganz genau, was er wollte und kam im ersten Satz im Schnelldurchgang zu einem ungefährdeten 11:2. Wer nun aber dachte, dass der VfB zerfällt, der sah sich getäuscht. Auf einmal war die Mannschaft voll auf der Höhe. Die Angreifer, Mario Müller und Tobias Paul, punkteten nun mit platzierten und harten Angriffen, die Abwehr mit Michael Pieper, Fabian Schmidt und Marc Gerhardt konnte mehrmals bravourös beweisen, warum die Mannschaft in der 3. Liga spielt. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung erkämpfte sich das Team in Rot durch ein verdientes 12:10 den Satzausgleich. Der dritte Durchgang begann abermals ausgeglichen, mit starken Aktionen auf beiden Seiten. Jedoch stieg beim VfB nun wieder die Eigenfehlerquote, zum Satzende hin setzte sich Stammheim entscheidend ab. Mit 7:11 aus VfB-Sicht ging der verloren. Im letzten Durchgang klappte nichts mehr. Das Team hatte viel investiert und gekämpft, es sollte nichts dabei herauskommen. Die Spieler ergaben sich in ihr Schicksal, das 2:11 sprach Bände. Momentan steht der VfB auf Rang sieben, ist aber sehr zuversichtlich, nach der Rückkehr der krankheits- und urlaubsbedingten Ausfälle wieder voll angreifen zu können.

VfB Friedrichshafen: Müller, Pieper, Schmidt, Paul, Gerhardt.

Faustball

Schwabenliga

TV Stammheim III – TV Stammheim II 0:3

TV Stammheim II – TV Trichtingen 2:2

TV Stammheim III – VfB Friedrichshafen 3:0

TV Stammheim II – VfB Friedrichshafen 3:1

TV Stammheim III – TV Trichtingen 0:3

1. TV Heuchlingen 10 24:11 15:52. TV Vaihingen/Enz 2 7 20:5 13:13. TV Stammheim 2 8 17:13 9:74. TSV Westerstetten (N) 10 13:22 7:135. TV Trichtingen (N) 5 11:8 6:46. TSV Gärtringen (N) 7 12:13 6:87. VfB Friedrichshafen (N) 5 6:13 2:88. TV Stammheim 3 (N) 8 3:21 2:14