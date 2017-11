Regionalsport See Ost Furoreteams in der Friedrichshafener VfB-Sporthalle

Der VfB Friedrichshafen trifft am Samstag auf Jena und am Sonntag auf Marktheidenfeld. Beide Mannschaften sind starke Aufsteiger in der 2. Badmintonbundesliga.

2. Badminton-Bundesliga: Zwei Wochen nach dem zurückliegenden Spieltag steht für die Friedrichshafener Badmintonmannschaft um Kapitän Tobias Arenz der erste Doppelspieltag der Saison in heimischer Halle an. Beide Friedrichshafener Gegner weisen gewisse Parallelen auf. Sowohl derSV GutsMuths Jena als auch derTV Marktheidenfeld sind in der vergangenen Saison Meister in ihrer Regionalliga geworden und sorgen als Aufsteiger in der 2. Bundesliga bisher für mächtig Furore. Sie stehen aktuell auf Tabellenplatz zwei und drei. Der VfB Friedrichshafen dagegen belegt nach den letzten, teilweise recht unglücklichen Niederlagen Tabellenplatz neun und benötigt dringend Punkte, um auf einen Nichtabstiegsplatz zu klettern. Die Friedrichshafener hoffen dabei wieder auf die zahlreiche- und lautstarke Unterstützung ihrer Fans.

VfB Friedrichshafen – SV GutsMuths Jena (Samstag, 14 Uhr, VfB-Sporthalle Teuringerstraße). – Am Tag des offiziellen Fasnachtsbeginns geht es für Arenz & Co. erst einmal gegen Jena. Die Thüringer weisen eine ausgeglichene Saisonbilanz vor – drei Siegen stehen drei Niederlagen gegenüber. Laut Mannschaftskapitän Tobias Arenz seien die Thüringer sehr schwer einzuschätzen. „Jena hat in seinem Team eine gute Mischung aus jungen deutschen Spitzenspielern und erfahrenen Spielern.“

VfB Friedrichshafen – TV Marktheidenfeld (Sonntag, 11 Uhr, VfB-Sporthalle, Teuringerstraße). – Am Sonntag kommt der aktuelle Tabellendritte an den Bodensee. Gegen eben diesen Gegner hatte es vor zwei Jahren einen harten Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga gegeben – mit dem besseren Ende für den VfB Friedrichshafen. Der TV Marktheidenfeld hat sich auf Damen- wie auch auf Herrenseite deutlich verstärkt. Vor allem mit Brid Stepper hat er eine der wohl stärksten Spielerinnen der 2. Bundesliga in seinen Reihen. Zudem kommt Tim Specht, Nummer 1 bei den Herren, mit einer makellosen Bilanz von 6:0 Siegen im 1. Herreneinzel an den See. Es wird also ein harter Fight und es kommt auf jeden einzelnen Punkt an.