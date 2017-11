Regionalsport See Ost Furat Yenidogan gibt sein Traineramt ab

Furat Yenidogan ist nicht mehr Trainer des SV Oberteuringen. „Ich habe mein Amt zur Verfügung gestellt“, erläutert er seinen Schritt. Um der „Mannschaft einen Push zu geben“, für die es als Tabellenvorletzten der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 bisher nicht wirklich gut gelaufen ist.

Fußball-Kreisliga A. Staffel 2: (heh) Furat Yenidogan ist nicht mehr Trainer des SV Oberteuringen. „Ich habe mein Amt zur Verfügung gestellt“, erläutert er seinen Schritt. Um der „Mannschaft einen Push zu geben“, für die es als Tabellenvorletzten nicht wirklich gut gelaufen ist. Trotz Kampf bis zum Umfallen. „Gegen Ailingen am Sonntag haben wir den Platz quasi umgepflügt“, aber die junge Mannschaft habe sich nicht für ihren Einsatz belohnt, verlor das achte von elf Spielen. „Die Partie hat den Ausschlag gegeben“, sagt Yenidogan, der schon wochenlang vorher sich den Kopf zerbrach, wie er seine Spieler aus diesem Loch herausführen könne. Und so ist die Idee der „letzten Möglichkeit“ in ihm gereift, wurde nach einem „konstruktiven und freundschaftlichen Gespräch“ mit der Vorstandschaft der Entschluss in die Tat umgesetzt. „Die Mannschaft soll neue Impulse bekommen“, begründet er den Schritt, „ich sehe meinen Entschluss als meine letzte Möglichkeit an, etwas zum Positiven zu verändern.“ Neue Besen kehren gut, so lautet das Sprichwort, auf das Furat Yenidogan setzt. Ihm liegt das Wohlergehen der Mannschaft („sie hat das Verdient“) am Herzen, mit der er seit der Saison 2013/14 (Spieler) und von 2014/15 als Trainer (seine erste Station) gewirkt hatte. „Ich bin dem Verein dankbar“, schließt der scheidende Coach, „dass der SVO mir die Chance gegeben hat.“ Er habe trotz des bitteren Endes Geschmack an der Tätigkeit gefunden, und fügt an: „Falls Anfragen kommen, bin ich nicht abgeneigt.“

Wie es beim Verein weitergeht? Hartmut Brandl, 1. Stellvertretender Abteilungsleiter, hat da klare Vorstellungen. Erst einmal wird Ko-Trainer Andreas Bolk Interimscoach. „Wir haben noch maximal drei Spiele vor der Winterpause, davon zwei zu Hause“, sagt Brandl, und gesucht nach einem Yenidogan-Ersatz wird ab jetzt. Erste Prämisse: „Er muss zu uns passen“, und bis Januar soll der neue Mann gefunden werden. „Eigentlich ist es schade“, fügt Brandl noch an, dass das jetzt so habe enden müssen, und lobt die Person und den Charakter von Furat Yenidogan. Wer aber aus 33 Punkten nur sieben hole, der habe „nicht mehr viele Argumente“, hat er „eine gewisse Abnutzung“ bei Trainer und der Mannschaft bemerkt.