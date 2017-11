Regionalsport See Ost Für einen der sieben Tennis-Bezirkstitel hat es nicht ganz gereicht

Tennisnachwuchs aus Friedrichshafen und Umgebung steht viermal im Finale, kann aber keines der Endspiele in Biberach und Ravensburg/Berg gewinnen.

Tennis: Der erste Teil des LBS-Cups, die Bezirksmeisterschaft Jugend vom 11. bis 19. November, wurde im Bezirk Oberschwaben/Alb-Donau in Biberach und Ravensburg/Berg ausgetragen. Die sechs Titelträger in der Haupt- und einer in der Nebenrunde durften stolz auf ihre Leistung sein. Je zwei Titel holten der SSV Ulm und die Spfrde Schwendi, je einer ging an den TC Bad Schussenried und den TV Biberach-Hühnerfeld. Die Königsklasse der Juniorinnen U 18 holte sich Chiara Heinz (Schwendi), bei den Junioren sicherte sich diesen Titel bei der U 16 nicht unerwartet Michael Walser (Bad Schussenried).

Alle drei Juniorinnen-Wettbewerbe gewannen die Favoritinnen. In der U 18 kam die topgesetzte Chiara Heinz (Spfrde Schwendi) bis ins Finale zu ungefährdeten Erfolgen. Dort jedoch machte ihr die erst 14-jährige Christina Birst (TV Biberach-Hühnerfeld) das Siegen ziemlich schwer. Erst nach einem extrem spannenden Kampf gewann die Favoritin mit 6:4, 1:6 und 10:8 den Titel. Während Angelina Flachs (TV Biberach-Hühnerfeld) relativ klar ins Endspiel einzog, musste Finalgegnerin Jule Feyen aus Friedrichshafen, die ebenfalls für Hühnerfeld spielt, im Halbfinale gegen die an Nummer 2 gesetzte Annika Böhme mächtig kämpfen. Sie setzte sich knapp mit 2:6, 6:4 und 10:6 durch. Damit war der Vorteil aufseiten von Flachs, die relativ entspannt das Endspiel mit 6:3 und 6:4 gewann.

Konstantin Ramnialis (TC Friedrichshafen), der letztjährige Bezirksmeister der U 16, wurde nur an Nummer 4 gesetzt. Aber er kämpfte sich Runde für Runde bis ins Finale durch. Dabei war er bereits in der ersten Runde knapp vor dem Aus gestanden. Maxim Gölz (SSV Ulm) machte ihm in den drei Sätzen das Weiterkommen sehr schwer. Finalgegner und Favorit Michael Walser hatte sich in den Vorrunden weit weniger verausgabt. Das Finale war von tollen Ballwechseln geprägt. Den ersten Satz holte Walser mit 7:5, den zweiten Ramnialis mit 6:4. Im Tiebreak zeigte Walser seine spielerische Qualität und gewann 10:3.

Einen weiteren Bezirkstitel holte sich Maximilian Bolay bei der U 14. Im Gegensatz zum Gegner Max Reinhart (TC Meckenbeuren-Kehlen) zog er mit eindeutigen Ergebnissen ins Finale ein. Der Meckenbeurer hatte im Halbfinale ein ganz enges Spiel gegen Tom Gutermann (TC Biberach) und ging angeschlagen ins Finale. Beim Stand von 2:0 zugunsten von Bolay gab er verletzt auf. Wie immer kam das größte Feld bei der U 12 zustande. Hier wurden zwei Achtergruppen vorgeschaltet, die beiden Sieger durften im 16er-Hauptfeld antreten. Obwohl nur an Nummer 3 gesetzt, zeigte Julius Ohlhauser, dass er auf den Punkt topfit war. Er besiegte den überraschend ins Halbfinale eingezogenen Nemanja Bojkovic (TC Ehingen) und zeigte auch dem an Nummer 1 gesetzten Favoriten Luca Steinhauser (TC Friedrichshafen), dass er sich einen weiteren Bezirkstitel erstreiten wollte. Das Finale war beim 7:5 und 6:3 äußerst eng, der Ulmer zeigte sich jedoch sehr nervenstark.

Abschließend sagte Bezirkstrainerin Micki Kochendörfer: „Die Beteiligung und vor allem die sportlichen Leistungen waren recht hoch. Trotzdem verliefen die Matches immer fair. Angenehm aufgefallen ist, dass einige Vereinstrainer die Bezirksmeisterschaften besuchten, um ihre Schützlinge anzufeuern und zu unterstützen. Genauso gut war die Beteiligung der Eltern und Fans. Die Spieler-Lounge wurde äußerst positiv angenommen. Wir sind schon gespannt auf die U 9 bis U 11 im Januar.“

Juniorinnen

U 12: 1. Carolin Böhme (Spfrde Schwendi) 6:1, 6:3; 2. Selina Kick (TV Biberach-Hühnerfeld), 3. Charlotte Herrmann (Spfde. Schwendi), 3. Johanna Öxle (TC Meckenbeuren-Kehlen).

U 14: 1. Angelina Flachs (TV Biberach-Hühnerfeld) 6:3, 6:4; 2. Jule Feyen (TV Biberach-Hühnerfeld), 3. Cica Sojic (TC Bad Schussenried), 3. Annika Böhme (Spfrde Schwendi).

U 18: 1. Chiara Heinz (Spfrde Schwendi) 6:4, 1:6, 10:8; 2. Kristina Birst ((TV Biberach-Hühnerfeld), 3. Angelika Sidorov (TC Weingarten), 3. Alisa Karremann (Spfde. Schwendi).

Junioren

U 12, Hauptrunde: 1. Julius Ohlhauser (SSV Ulm) 7:5, 6:3; 2. Luca Steinhauser (TC Friedrichshafen), 3. Nick Berens (TC Meckenbeuren-Kehlen), 3. Nemanja Bojkovic (TC Ehingen). – Nebenrunde: 1. Hagen Stemann (TC Blaubeuren) 6:1, 6:1; 2. Maximilian Heckelmann (TC Sigmaringen).

U 14: 1. Maximilian Bolay (SSV Ulm) 2:0, Aufgabe Reinhart; 2. Max Reinhart (TC Meckenbeuren-Kehlen), 3. Tim Schulz (Spfrde Schwendi), 3. Tom Gutermann (TC Biberach).

U 16: 1. Michael Walser (TC Bad Schussenried) 7:5, 4:6, 10:3; 2. Konstantinos Ramnialis (TC Friedrichshafen), 3. Benjamin Buck (SSV Ulm), 3. Jakob Feyen (TC Friedrichshafen).