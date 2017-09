Regionalsport See Ost Fünf Niederlagen und nur ein Remis

Regionalsport See Ost

Rabenschwarzer Spieltag für die Ailinger Kegelmannschaften am Wochenende. Herbe 0:8-Enttäuschung für die Regionalligamänner in Balingen. Oberligafrauen liefern Niederstotzingen einen heißen Kampf.

Kegel-Oberliga, Frauen: TSV Niederstotzingen – TSG Ailingen 5:3 (3178:3154). – Ohne Punkte mussten die Frauen nach einem umkämpften Spiel nach Hause fahren. Manuela Weiß spielte gute 537 Kegel beim 2:2, musste sich aber Silvia Grunschka (567) geschlagen geben. Christa Weiß kegelte 522 Holz, spielte ebenso 2:2 und verlor gegen Simone Bader (550). Mit einem 0:2 startete das Mittelpaar und wusste zu überzeugen. Susanne König spielte 2,5:1,5 und gewann ihr Duell 541:514 gegen Gerlinde Gottschalk. Anja Weiß spielte nach starken Start nur 2:2 gegen Julia Müller, hatte aber mit 524:497 Holz die besseren Karten. Damit war der Ausgleich erkämpft worden und der Rückstand betrug nur noch vier Holz. Das Schlusspaar gab sein Bestes. Kerstin Frank verlor zwar 1:3 (507) gegen Birgit Mauterer, die mit 555 Holz klar besser war. Aber Diana Bellair gewann 4:0 und mit 523:495 Kegel gegen Sandra Berger. Nach der Schlussabrechnung stand es zwar 3:3, aber mit den 24 mehr gefallenen Holz gewann Niederstotzingen das spannende Spiel.

Regionalliga: SKG Balingen –TSG Ailingen 8:0 (3228:3101). – Eine herbe Enttäuschung war die klare Niederlage in Balingen. Doch bei genauerem Hinsehen waren alle Duelle äußerst umkämpft und wurden knapp verloren. Andreas Hess begann mit 513 Holz und verlor 1:3 gegen Milorad Mizdrak (538). Leo Küpper begann mit 527 Holz und verlor sein Duell beim 2:2 gegen Thomas Schramm (546). Marko Kramper erzielte 508 Holz, hatte aber keine Chance gegen Holger Hiemann (540) und verlor 1:3. Auf der anderen Bahn kegelte Michael Buck 513 Holz und musste sich beim 2:2 Dragan Janvanovic (520) geschlagen geben. Auch in der spannenden Schlussrunde war das Glück nicht auf Ailinger Seite. Uwe Hofmann verlor eine spannenden Partie knapp mit 2:2 gegen Tobias Kaps (536:547). Im anderen Duell spielte Ingo Bubeck 504 Holz und verlor 1:3 gegen Richard Schramm (537). Damit gingen alle Punkte an die Balinger.

2. Bezirksliga: TSG Ailingen II –KSV Baienfurt III 4:4 (2935:3007). – Die Zweite musste sich mit der Punkteteilung zufrieden geben. Clemens Rinkenburger spielte 482 Kegel und verlor 1:3 gegen Tobias Trautwein (536). Robert Dams zeigte ein gutes Spiel (487:484) beim 2:2 und gewann knapp gegen Matthias Altenhof. Im Mittelpaar besiegte Günther Moser beim 2:2 Artur Böhm (503:499). Florian Krause spielte gute 521 Holz und besiegte Erhard Wölz 3:1 (497). Mit einem Vorsprung von 3:1 und 23 Holz Rückstand ging es in die spannende Schlussrunde. Aldo Popitti gewann beim 2,5:1,5 sein Duell trotz der weniger erzielten Kegel (480:489). Andre Bubeck hatte mit 462 Holz keine Chance gegen Mario Belligino (502) und verlor 1:3. Unterm Strich reichte das zu einem glücklichen 4:4 und damit zu einer gerechten Punkteteilung, da der Holz-Rückstand nicht mehr aufgeholt werden konnte.

Bezirksklasse A: SKC Vilsingen – TSG Ailingen III 5:1 (1900:1831). – Wenig Glück hatte die „Dritte“ in Vilsingen. Georg Elbs spielte 2:2, verlor aber mit 436:442 gegen Gerhard Kleiner. Ossmann Meric unterlag glatt mit 0:4 und 473:516 Stanislav Chnaider. Im Schlusspaar spielte Tim Schlichte magere 448 und verlor klar 1:3 gegen Michael Hack. Ulf Wittkamp sorgte mit 474 Holz für den einzigen TSG-Punkt beim Sieg über Georg Hailer (456, 3:1).

Bezirksklasse A, Frauen: KSV Bergatreute – TSG Ailingen III 5:1 (1773:1711). – Mit gemischten Gefühlen fuhren die Damen zu den ungeliebten Bahnen nach Roßberg. Carola Wittkamp startete mit 423 Holz und verlor 1:3 gegen Angela Klawitter (472). Gülsah Azizoglu spielte 2:2, verlor aber ihre Partie mit 417:438 gegen Lucia Becker. Christa Weiß konnte nichts mehr retten. Sie unterlag 1:3 gegen Madlener/Maucher (436:451). Den Ehrenpunkt holte Jutta Spa mit dem 2:2, sie gewann 435:412 gegen Gabriele Schnitzer.

Gemischte Klasse: SKG Balingen – TSG Ailingen g 5:1 (1944:1714). – Herbert Berroth spielte 1:3 und verlor klar mit 398:474 gegen Daniela Strohm-Bakic. Zerah Azizoglu kegelte 481 und gewann den Ehrenpunkt beim 3:1 gegen Andreas Wilke (468). Auch beim Schlusspaar sah es nicht besser aus. Karl Rudolf verlor klar 0:4 und 388:524 gegen Erika Blumhagen. Helga Bauer spielte 447, verlor ihr Duell 1:3 gegen Ingeborg Schramm (478). Mit einem deutlichen Holzrückstand und zu vielen Fehlwürfen wurde verloren.