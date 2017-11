Regionalsport See Ost Friedrichshafener Stadtderby mit überraschendem Ende

Regionalsport See Ost

Favorit FC Dostluk Friedrichshafen unterliegt den Gästen des SC Friedrichshafen mit 1:2. „Leerlauf“ des Fußball-Kreisliga-A-Klubs ist damit beendet.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Friedrichshafen – TSV Schlachters 1:4 (0:0). – Tore: 0:1 (49.) Schmid, 1:1 (54,) Reithofer, 1:2 (63.) Herrmann, 1:3 (79.) Schüller, 1:4 (86.) Scheuerlein. – Schiedsrichter: Sen.

Trotz eines „Chancenplus“ (Lukas Sonntag, Trainer des TSV Schlachters) war die Partie zur Pause noch unentschieden gestanden. Und weil die Gästespieler, personell geschwächt, ihre guten Möglichkeiten nicht hatten nutzen können, kam Unzufriedenheit unter ihnen auf. Daraus konnte der FC Friedrichshafen aber zum Ende der ersten Halbzeit hin keine entscheidenden Vorteile ziehen. „Das eigene Spiel nicht kaputt machen, wieder zusammenfinden“, lautete die klare Botschaft von Lukas Sonntag in der Pause. Und schon vier Minuten nach Wiederbeginn klappte das. Schmid machte das 1:0, dem aber quasi postwendend der FC Friedrichshafen den verdienten Ausgleich folgen ließ. Erst ein „Schuss aus der Distanz“ (Sonntag), der zum 2:1 führte, den FC zwang, sich zu öffnen, brachte die Entscheidung. „Die Lücken haben wir genutzt“, begründet Sonntag, warum seine Mannschaft als Sieger vom Platz gegangen warn.

FC Neukirch – SV Achberg 2:3 (1:1). – Tore: 1:0 (22.) Heine, 1:1 (36.) Pfersich, 1:2 (46.) Wiesner, 2:2 (72.) Heine, 2:3 (73.) Pfersich. – Schiedsrichter: Delepine. – Zuschauer: 80.

Nach einem „Spiel, das keinen Sieger verdient gehabt hätte“, war Bruno Müller dennoch mit seiner Mannschaft zufrieden. „Ich habe drei Spieler ersetzen und die Mannschaft umbauen müssen“, erläutert der Neukircher Coach, „aber diese Mannschaft hat das gut gemacht“. Auf einem Platz, auf dem dieses Spiel eigentlich nicht „hätte angepfiffen werden dürfen“. Beide Mannschaften gaben „ihr Bestes“, die Waagschale neigte sich zuerst den Gastgebern zu, Achberg drehte zwischenzeitlich das Duell, ehe Neukirch zum 2:2 ausgleichen konnte. Obwohl Pfersich erneut traf, hatte der FC Neukirch noch einmal eine große Möglichkeit, für das gerechte Ergebnis aus Müllers Sicht zu sorgen. „Den Strafstoß in der Nachspielzeit haben wir leider verschossen“, bilanziert Müller, „und so ist es beim 2:3 geblieben.“

SV Oberteuringen – TSG Ailingen 1:2 (0:1). – Tore: 0:1 (10.) Kolber, 1:1 (58.) Mezuin, 1:2 (60.) Ivacic. – Schiedsrichter: Palinkas. – Zuschauer: 80.

Nicht nur bis zur 60. Minute war Furat Yenidogan mit der Vorstellung seiner Mannschaft zufrieden. „Sie hat aufopfernd gespielt“, lobt er seine „Jugend“. Aber wer unten stehe, sagt der Oberteuringer Trainer, dem laufe es in den entscheidenden Szenen einfach nicht. Einen Pfostenschuss hatte seine Mannschaft zu verzeichnen, zwei „glasklare Strafstöße“ (Yenidogan) seien dem SV Oberteuringen verwehrt geblieben. Das 0:1 entstand aus einer Rutkowski-Einzelaktion, „Kohler musste nur noch den Fuß hinhalten. “ Der Rückstand hat die Gastgeber nicht entmutigt, sie hätten „alles im Griff gehabt“, noch „eine Schippe draufgelegt“. Ein „Schnittstellenball“ führte zum Ausgleich, den ersten Schuss hielt der Ailinger Torspieler noch, der Nachschuss saß. Nur zwei Minuten später musste der Oberteuringer Coach zusehen, wie seine Verteidiger („nimm ihn du, ich habe ihn sicher“) Ivacic die Chance zur erneuten Ailinger Führung quasi auf dem Servierteller präsentierten. Und vier Minuten später traf der SV Oberteuringen nur den Pfosten. „Ein Remis wäre gerechter gewesen“, sagt deshalb Furat Yenidogan, ein SVO-Sieg aber trotz der Leistungssteigerung „unverschämt“.

FC Dostluk Friedrichshafen – SC Friedrichshafen 1:2 (0:0). – Tore: 0:1 (70.) Krubally, 1:1 (86.) Atarer, 1:2 (92.) Örcen. – Schiedsrichter: Graf. – Zuschauer: 150.

Das Stadtderby endete mit einer Überraschung. Nicht der Favorit holte drei Punkte, der SC Friedrichshafen jubelte. Entsprechend glücklich Trainer Hakan Sumnulu. „Wir haben die Räume zugemacht, defensiv kaum Fehler gemacht“, erzählt der SC-Trainer und fügt an, dass seine Mannschaft durch ein paar zurückgekehrte Spieler konkurrenzfähiger geworden sei. Und: „Die Einstellung hat gestimmt!“ Schon vor dem Wechsel hätten beide Teams Chancen gehabt, aber seine Mannen seien „zu nervös“ gewesen. Kein Wunder nach zuletzt „wochenlangem Leerlauf“. „Wir hatten uns ein wenig zurückgezogen“, beschreibt Sumnulu den Beginn der zweiten 45 Minuten, und ein Konter brachte das 1:0. Der Schiedsrichter hat weiterlaufen lassen, obwohl mein Spieler nach dem langen Ball gefoult worden war“, schildert Sumnulu die 1:1-Situation zwischen dem Torschützen und dem Dostluker Torspieler. Die Gäste hätten danach Druck gemacht, es aber mit der „Brechstange“ versucht, jedoch ohne Erfolg. Den hatte vielmehr die Sumnulu-Elf mit einem Freistoßtor aus 40 Metern „von der Außenlinie“. Und das dritte Tor der Partie machte auch der SC, per Eigentor in der 93. Minute.