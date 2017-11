Regionalsport See Ost Friedrichshafener Faustball-Sturm auf Rang zwei

Gut aus den Startlöchern ist am Sonntag der VfB Friedrichshafen II gekommen. Zum Auftakt der Bezirksliga-Hallensaison holte er in der Bodenseesporthalle drei Siege, musste aber auch eine Niederlage einstecken.

Faustball-Bezirksliga: (am) Gut aus den Startlöchern ist am Sonntag derVfB Friedrichshafen gekommen. Zum Auftakt der Hallensaison holte er in der Bodenseesporthalle drei Siege, musste aber auch eine Niederlage einstecken. Mit reichlich Verspätung fiel der Startschuss in die neue Saison. Zu eng und zu ausgeglichen waren die Spiele der Regionalliga zum Auftakt des Doppelspieltages. Außerdem musste das Team aufgrund einer Verletzung vor Spielbeginn auf den Kapitän verzichten. Keine guten Voraussetzungen.

Gegen Wangen waren die Hausherren trotzdem klarer Favorit. Der VfB ging schnell in Führung, holte sich den Satzgewinn. Im zweiten jedoch sorgten viele Eigenfehler für den Ausgleich. Im Entscheidungssatz waren die Seehasen wieder auf der Höhe des Geschehens und gewannen 2:1 (11:6, 9:11, 11:6). Danach wartete mit der TG Biberach die jüngste und talentierteste Mannschaft im Feld. Der VfB sicherte sich mit forschem Spiel den ersten Satz. Dann fanden auch die jungen Oberschwaben in ihr Spiel. Wieder mussten die Friedrichshafener den Ausgleich hinnehmen. Nun schlug die Zeit von Routinier Reiner Müller. Mit starken Angaben legte er den Grundstein für das zweite 2:1 (11:7, 12:14, 11:9) des Tages.

Im dritten Spiel stand der VfB dem Feldmeister TSV Mühlhofen gegenüber. Wer ein heißes Match erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Spannend war nur der erste Satz, den sich der VfB mit einem starken Endspurt sicherte. Im zweiten Durchgang lief der Favorit nur noch hinterher und so feierten die Friedrichshafener einen unerwartet deutlichen 2:0-Sieg (11:9, 11:3). Zu später Stunde stand die letzte Partie des Tages gegen den SV Bad Buchau an. Während die Gäste mutig nach vorn spielten, kam Friedrichshafen nur schwer ins Spiel. So ging der erste Satz an Bad Buchau, aber postwendend gelang der Ausgleich. Der Entscheidungssatz wurde dann zur Geduldsprobe. Erst der letztmögliche Ball der Verlängerung entschied die Partie zu Gunsten der Gäste.

Trotz der unglücklichen 1:2-Niederlage am Ende des ersten Spieltages (8:11, 11:9, 14:15) ist man beim VfB Friedrichshafen insgesamt sehr zufrieden. Mit dem Gesamtergebnis steht der VfB Friedrichshafen zum Saisonbeginn auf Rang zwei und liegt damit voll im Soll.

VfB Friedrichshafen: Reiner Müller, Alwin Gauer, Marc Gerhardt, Thomas Schmid, Alexander Paul, Michael Predl und Felix Zöller.

Faustball

Bezirksliga

MTG Wangen – VfB Friedrichshafen II 1:2

TSV Mühlhofen – SV Bad Buchau 2:0

VfB Friedrichshafen II – TG Biberach 2:1

TSV Mühlhofen – MTG Wangen 2:0

SV Bad Buchau – TG Biberach 0:2

TSV Mühlhofen – VfB Friedrichshafen II 0:2

SV Bad Buchau – MTG Wangen 2:0

TSV Mühlhofen – TG Biberach 2:0

SV Bad Buchau – VfB Friedrichshafen II 2:1

1. TSV Mühlhofen 4 6:2 6:22. VFB Friedrichshafen 2 4 7:4 6:23. SV Bad Buchau 4 4:5 4:44. TG Biberach 3 3:4 2:45. TV Wasserburg 0 0:0 0:06. TSV Oberreitnau 0 0:0 0:07. SF Illerrieden 0 0:0 0:08. MTG Wangen 3 1:6 0:6