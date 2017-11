Regionalsport See Ost Fischbacher Tennispokal für die Pokallosen

Regionalsport See Ost

Abschlussfeier mit Siegerehrung beim TC Fischbach. Wolfgang Otto ist der neue, der 23. „Obervogel der Nacht“.

Tennis: Am vergangenen Wochenende fand die Abschlussfeier mit Siegerehrung des „Vogels der Nacht“ im neuen Gewand statt. Wolfgang Otto ist der neue „Obervogel der Nacht“. Bereits zum 23. Mal kürt der TC Fischbach diesen Titel.

Im Jahr 1995 entstand die Idee, einen Pokal der „Pokallosen“ zu kreieren. Der Verein wollte jene Mitglieder, die in keiner aktiven Mannschaft spielten, aktiver ins Vereinsgeschehen einbinden. In diesem Jahr konnte mit 51 Teilnehmern eine Verdoppelung der letztjährigen Teilnehmerzahlen erreicht werden. Grund für die rege Teilnahme war die Reform des Turniersystems. In diesem Jahr wurden neben dem Obervogel auch wieder ein Obervogelweibchen und ein Vogelehepaarmix gesucht.

Bei diesem Event steht neben dem Sport auch die Geselligkeit im Vordergrund. Die Besonderheit besteht darin, dass der Sieger eines Spiels seinen Partner nach dem Match auf ein Erfrischungsgetränk einlädt. Außerdem werden auch Vielspieler für ihren Einsatz belohnt, da nicht nur die Sieger Punkte erhalten. Eröffnungsturnier, Sommerturnier und einer Herbstwanderung rundeten das Rahmenprogramm ab. So kam es auch, dass bei der Abschlussfeier mehr als zwei Drittel der Teilnehmer anwesend waren und die Preisträger würdigten.

Bei den Vogelehepaaren wurden als Sieger Ingrid und Wolfgang Otto gekürt. Sie führten die Rangliste knapp vor Hanne und Erich Schwarz an. Im Wettbewerb der Damen kam es ebenfalls zu einem sehr engen Ergebnis. Erika Müller lag knapp vor Doris Wagner im Tableau. Als Höhepunkt des Abends wurde der Obervogel des Jahres 2017 gekürt. Wolfgang Otto setzte sich souverän gegen Heinz Bühler durch und feierte seinen dritten Titelgewinn und gewann den begehrten Pokal und einen Gutschein. Er darf nun den „Vogel der Nacht“ im kommenden Jahr ausrichten.

Abschließend bedankten sich Gerd Traub und Wolfgang Otto beim letztjährigen Sieger Erich Schwarz für die Organisation in diesem Jahr. Dieser darf im kommenden Jahr wieder aktiv ins Spielgeschehen eingreifen. Eine Titelverteidigung war nach den Statuten in diesem Jahr nicht möglich.