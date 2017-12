Regionalsport See Ost Fischbacher Paddler auf Rang zwei

WSV Waldshut gewinnt die Aktivenschelle. Bodensee Kanuring ist in nur zwei Jahren um 271 Mitglieder gewachsen.

Paddeln: Viele positive Neuigkeiten hat Reiner Schmid, Präsident des Bodensee Kanurings, auf der Hauptversammlung des Dachverbandes der Paddler in Konstanz verkündet.

Kanufahren kann als Sportart bis ins hohe Alter- und vor allem auch von der ganzen Familie ausgeübt werden, was vermutlich der Grund ist, weshalb sich die Sportart immer größerer Beliebtheit erfreut. Dazu kommt, dass die neuen Bootsmaterialien das Handling beim Transport erleichtern, oder die Outrigger und Drachenboote die sportlichen Variationsmöglichkeiten erweitern. Vizepräsidentin Petra Hassler-Mattes hat die konkreten Zahlen parat und kann belegen, das 2015 noch 4439 Mitglieder in der Statistik geführt wurden und der Verband seitdem, also in zwei Jahren, um 271 auf 4710 Aktive angewachsen ist. 2016 entschieden die Mitglieder einstimmig darüber, den TSV Laiz (Landkreis Sigmaringen) in ihren Reihen aufzunehmen, womit nun 27 Kanusportvereine im Dachverband organisiert sind.

Andreas Kästle, Vorsitzender desTSV Laiz paddelt mit seinem 79 Mitglieder starken Klub normalerweise auf der Donau, doch bei Niedrigwasser verlegen sie ihre Touren auf den Überlinger See. So kamen die Laizer in Kontakt zum BKR, genossen die Vorteile der Verbandsstrukturen, nahmen an der Hochrheinfahrt und anderen Programmpunkten teil und wurden schließlich Mitglied. Für 2018 haben sie angeboten, die Herbstwanderung des BKR mit Abendprogramm bei sich zu organisieren, obwohl sie noch gar kein eigenes Bootshaus besitzen. Dessen Bau ist erst für die kommende Saison geplant.

Neben ihren alljährlichen Paddelaktivitäten haben auch einige andere Klubs für 2018 große Pläne, um ihrer wachsenden Mitgliederzahl gerecht zu werden. So will der KC Konstanz nach der Fertigstellung seines Bootshauses ein neues Vereinsheim erstellen, beim KSF Friedrichshafen wird ein neues Bootshaus gebaut und beim Lindauer KC soll das alte „Bootslager Dorsch“ durch einen Neubau ersetzt werden.

Wie jedes Jahr wurde im Rahmen der Tagung der aktivste Klub, also jener Verein, der entsprechend seiner Mitglieder am häufigsten an BKR-Veranstaltungen teilgenommen hat, ausgezeichnet. Punkte gab es für die Teilnahme an der BKR-Eisfahrt, dem Wildwasserwochenende, der Sternfahrt, der Hochrheinfahrt, der (Kanu-)Herbstwanderung und am Seniorentreff. Im Wettstreit um die begehrte Schelle nahmen mehr als 20 Vereine teil. Seit der Pokal ausgelobt wurde, gewann ihn der WV Fischbach bis 2012 sechs Mal in Folge. 2013 jagte ihm der gerade neu im BKR aufgenommene KC Götzis Scout aus Österreich die Trophäe ab, dann siegten die Paddler des WVF wieder dreimal nacheinander. Wer die Schelle in welchem Jahr gewinnt, wird als Verein auf einer kleinen Messingplatte eingraviert, die auf dem Schellenhalfter befestigt ist. „Da unser Name so oft draufsteht, haben wir eine zweite Platte gesponsert. Doch dieses Jahr haben wir es nicht geschafft, sind mit 97 Punkten nur Zweiter geworden. Wir gönnen das den Siegern und finden, dass ein Wechsel den Wettbewerb für die nächsten Jahre wieder anheizt und spannender macht“, sagt Volker Joos, Vorsitzender der Paddelabteilung des WVF, der zur Tagung den Wanderpokal abgeben musste, und teilt damit die Meinung seiner Klubkameraden mit.

Völlig überrascht war Thomas Menzel, Vorsitzender des WSV Waldshut, als er unter Applaus erfuhr, dass sein Verein mit großem Vorsprung (121 Punkte) die Aktivenschelle errungen hat. Dritter wurde (53) Laiz. „Der Kälte trotzen! Man kann auch im Winter paddeln“, wurde der erste Termin 2018 bekannt gegeben. Am 7. Januar lädt der KC Tegelbach zur Eskimo-Reussfahrt ein.