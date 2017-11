Regionalsport See Ost Fischbach und Ailingen werfen Ballast ab

Fußball-Kreisliga-A-Vereine gewinnen am vorletzten Spieltag vor der Winterpause ihre Heimspiele. Viele Ausfälle nach erneutem Wintereinbruch.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Schon das zweite Wochenende hintereinander hat das Wetter den Fußballern und ihrer Staffelleiterin einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der vorletzte Spieltag vor der Winterpause hat nur auf drei Plätzen ein reguläres Fußballspiel zugelassen. Wohl dem Verein, der derzeit auf einen Kunstrasenplatz zurückgreifen kann.

HSG Fischbach-Schnetzenhausen – HSG Hege-Nonnenhorn-Bodolz 4:0 (1:0). – Tore: 1:0 (44.) Cottance, 2:0 (52.) Cottance, 3:0 (60.) Cottance, 4:0 (75.) Rauch. – Schiedsrichter: Mock (Markdorf). – Zuschauer: 80.

Die „Remiskönige“ (Abteilungsleiter Andreas Zimmer) der Staffel 2 (sieben Mal, davon fünfmal zu Hause) haben das Siegen nicht verlernt. „Das 4:0 hat gut getan“, entschlüpft Ko-Trainer und Pressewart Thomas Brugger deshalb völlig verständlich ein Seufzer der Erleichterung. Und der Sieg der Gastgeber, fügt er gerne an, sei auch in dieser Höhe verdient. Gegen einen Gast, den die Fischbacher und Schnetzenhausener „wesentlich stärker“ erwartet hatten, habe der doch zuletzt einen „guten Lauf“ gehabt. Weil aber die Platzherren „einen guten Tag“ erwischten, sie es „schafften, diese gute Leistung über zwei Halbzeiten“ (Brugger) zu bringen, haben diese beiden ausschlaggebenden Komponenten zu diesem deutlichen Erfolg geführt. Zwar sei die Partie bis zur 30. Minute „relativ ausgeglichen“ gewesen“, erzählt der Ko-Trainer. Aber mit seinem ersten von drei Toren hat Frank Cottance den Bock zugunsten seiner Elf umgestoßen. „Normalerweise erhälst du gegen Hege nicht so viel Platz“, beschreibt Thomas Brugger das Geschehen nach dem Wechsel. Und normalergweise hat Fischbach-Schnetzenhausen sich auch nicht als so effektiv erwiesen. Aber in diesem Falle passte alles.

TSG Ailingen – TSV Neukirch 4:1 (3:1). – Tore: 0:1 (5.) Nuber (Foulstrafstoß), 1:1 (10.) Rutkowski, 2:1 (12.) Weithase (ET), 3:1 (43.) Rutkowski, 4:1 (46.) Ivacic. – Schiedsrichter: A. Senner. – Zuschauer: 150.

Falls sich Neukirch bei der Zusage, die Partie zu drehen, einen Vorteil auf dem Kunstrasen versprochen hatte, die Elf gewann vor einer Woche beim VfB II auf solch einem Geläuf, dann hat sie sich gründlich verkalkuliert. Obwohl die Partie nicht besser hätte für die Gäste beginnen können. „Mit dem ersten Angriff überhaupt“, sagt der Ailinger Trainer Steve Reger, hat der TSV das 1:0 erzielt. Ein „vertändelter Ball“ führte zum Foul im Strafraum und dem verwandelten Strafstoß. „Eine schöne Sache“ (Reger) war aber der flotte Ausgleich, schön auch die Erkenntnis für Coach und Spieler: Ein Gegentor wirft den Aufsteiger nicht mehr aus der Bahn. Und als Weithase (Reger: „Unser Spieler war schon einschussbereit“) per Eigentor zum 2:1 traf, war die TSG Alingen auf die Siegerstraße eingebogen. „Die Geschichte hat sich angebahnt“, kommentiert Reger das 3:1 kurz vor der Pause, in die die Platzherren mit einem guten Gefühl „beruhigt“ gehen konnten. Und als Ivacic, kaum war wieder angepfiffen, das vierte TSG-Tor gelang, da war die Sache gegessen. Zwar hatte die TSG noch die eine oder andere Torchance, aber „die Luft war draußen“. Da halfen auch die antreibenden Rufe des TSG-Trainers nicht mehr. Die Zuschauer nahmen die „bequeme“ Spielweise ihrer Mannschaft gelassen.

TSV Schlachters – TSV Eriskirch 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 (18.) Schiller, 2:0 (60.) Hermann, 2:1 (75.) Brentel, 3:1 (80.) Hermann. – Schiedsrichter: Dorn. – Zuschauer: 50.

Das „1:0 zur Halbzeit war okay“, fasst Lukas Sonntag 45 Minuten zusammen, in denen die Kontrahenten, nachdem seine Elf den Kunstrasenplatz von einer zehn Zentimeter dicken Schneeschicht befreit hatte, vor allem „mit Langholz“ gearbeitet hatten. Aus seiner Sicht habe Schlachters „etwas mehr vom Spiel gehabt“ gegen ein Eriskirch, das die Platzherren „früh angelaufen“ sei. Überlegen sei Schlachters nicht gewesen. Das einzige Tor fiel nach einem „Hackenpass“ von Jonas Hermann auf Sandro Schiller. Vom Langholz-Spielen hatte Lukas Sonntag genug gesehen. Deshalb forderte in der Pause seine Spieler auf, nach dem Wechsel mit flachen Pässen spielerisch für Chancen zu sorgen. Das 1:0 hat ja gezeigt, wie es gehen kann. Des Trainers Worte fanden Gehör, die „Flachpassgeschichte“ brachte denn auch das zweite und dritte Tor. Zwischendrin aber kam Hektik beim Gastgeber auf, als die dagegen haltenden Eriskircher mit einem „blöden Freistoßtor“ auf 1:2 verkürzten. Nur fünf Minuten später sorgte Jonas Hermann mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag wieder für entspanntere Gesichter.