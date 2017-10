Regionalsport See Ost "Fette Reifen" in Meckenbeuren

Toller Radsport wurde am Sonntag beim Kriterium "Rund um d'Kirch" geboten: Perfekte Organisation, reichlich Preisgeld, phantastisches Ambiente.

Radsport: Nach dem Renntag „Rund um d’Kirch“ in Meckenbeuren gab es bei den Beteiligten – Rennfahrern wie Betreuern – fast nur zufriedene Gesichter: Ganz entgegen der Prognose passte das Wetter, die Organisation war perfekt, das Preisgeld reichlich, das Ambiente phantastisch. Bei den Senioren siegten Hubert Mayer aus Freilassing (S 2), Stefan Steiner aus der Vorderpfalz (S 3) und Hans-Peter Grünig aus Wernigerode (S 4). Bei den Hobbyfahrern gewannen Oliver Keppeler (Sonthofen; H 1) und Hubert Hanser (RSG Meckenbeuren, H 2). Ein kleiner Wermutstropfen war die geringe Beteiligung im Lizenz-Schüler- und Jugendbereich – 20 Rennfahrer mehr hätten der Stimmung und der rad-net-Rangliste gut getan.

Es ging los mit den „fette Reifen“-Rennen der Kleinsten: Kaum aus dem Laufrad herausgewachsen, siegte Leander May (U 5) nach zwei Runden. Neben Einzelmeldungen schickten der RSC Biberach, die RU Wangen und der RSV Seerose Friedrichshafen gleich eine ganze „Mannschaft“ von mehr als 20 Kindern, aus der Leon Schechinger, Maike Servai (U 7), Katja Schick und Paul Rauch (U 9) nach drei Runden sowie Jano Popp (U 11), Ben Ganzer (U 13), Amélie Koß (U 15) und Emanuel Saupp (U 15) nach sechs Runden als Sieger hervorgingen. Da neben den Altersklassen auch noch nach Rennrad und Mountainbike, männlich und weiblich unterteilt wurde, gab es für alle Beteiligten Pokale oder Medaillen sowie eine randvolle Tüte mit Geschenken der Sponsoren.

Im ersten Schüler-Lizenzrennen über zehn Runden (8,4 km) siegte Malcom Lee Otto ( RU Wangen) sowie Julia Servey (RSC Biberach). Bei den U-13-Schülern setzte sich Yannick Schechinger (Biberach) vor Tim Leben (Heilbronn) durch. Mehr als die doppelte Rundenzahl (21 km) mussten die U 15 und U 17 bewältigen. Bei der U 15 siegte Emil Herzog (Wangen) vor Lukas Gress (Reute), die U 17 gewann Erik Weggemann (Biberach) vor Georg Steinhauser (Wangen). Bei den U-17-Mädels setzte sich Ina Maria Teschke vor Annika Baumer (beide RV Merdingen) durch.

Den zweiten Rennhöhepunkt des Tages bildeten wie immer die Senioren, die in großer Zahl angereist waren, um am ihrer Meinung nach „besten Seniorenrennen in Deutschland“ teilzunehmen. Sie hatten 48 Runden (40,3 km) mit zehn Punktewertungen zu fahren (bei der Elite waren es bei 90 Runden nur neun Wertungsrunden!), was sich zu einer bis zum Äußersten aufreibenden Angelegenheit entwickelte. Zu Beginn riss Favorit Heiko Gericke (Ulm aus), ergatterte neun Punkte. Seine „Körner“ verbrauchte“ er jedoch schneller als gedacht, und so zogen Stefan Steiner (Vorderpfalz, 32 Punkte) und Steffen Rasch (Mindelheim, 9) an ihm vorbei und bildeten das Senioren-III-Podium. Der Sieger des Senioren-II-Rennens, Hubert Mayer (Freilassing), kam zwar zwölf Sekunden nach dem Zweiten, Marcus Rummel (Stuttgart), und 13 nach Steiner ins Ziel – ein Plus von zwei Punkten rettete ihm aber den Gesamtsieg. Dritter wurde Thomas Tantz (Team Diavolo-Pure White). Die Senioren IV blieben erwartungsgemäß punktlos und fuhren auf Endsieg. Das gelang Hans-Peter Grünig (Wernigerode, 58:17 Minuten), nur vier Sekunden hinter dem schnellen Steiner. Zweiter wurde Herbert Hörler (Bischofzell), Dritter Otto Huggenberger (Lauingen). Bei den Frauen gewann die Siegerin von Rheinstetten, Bruckmühl, Rülzheim und Neu-Reichenau, Carolin Dietmann (Kempten) nur eine Sekunde hinter Grünig. Zweite wurde Maria Hivner (Lauingen), Dritte Kristin Elisabeth Kroth (Wiesbaden).

Nachdem die Mannen der RSG Meckenbeuren in den vergangenen Jahren immer mehr dem Jedermann-Rennen ferngeblieben waren, weil es als Kriterium zu hektisch und zu unübersichtlich war, durften sie wieder ein „Hobby-Rennen“ auf Endsieg fahren, in dem sie in der Ü-67-Altersklasse sogar beinahe unter sich bleiben sollten. Diese „Rückbesinnung“ auf einen früheren Modus wird beibehalten – zu gefährlich waren die Punktattacken, während Hobbyfahrer mit vielfachem Rundenrückstand Mühe hatten, den Punktjägern auszuweichen. Bei den „jüngeren“ U 68 siegte Oliver Keppeler (Sonthofen) vor Thomas Hackl (Lauingen). Eine Runde Rückstand hatte der Dritte, Andreas Gral (Team Max Wentz). Bei der Ü 67 siegte Hubert Hanser vor Uwe Schmidt (beide eine Runde hinter Keppeler) und Wilfried Reichel (zwei Runden zurück).

Radsport

Kriterium Rund um d’Kirch

C-Klasse: 1. Philipp Rechenbach (RSV Seerose Friedrichshafen) 1:39:11; 2. Paul Ellinhaus (RC Die Schwalben München) 1:39:14; 3. Florian Wille 1:38:07/1 Runde zurück; 4. Marco Gaspari (RSC Biberach) 1:39:22/1; 5. Matthias Hivner (Team Laura Lauingen) 1:38:06/2.

KT-AB: 1. Jonas Schmeiser 1:39:13/18 Punkte; 2. Tim Schlichenmaier 1:39:12/29/1 Runde zurück; 3. Tobias Erler 1:39:03/21/1; 4. Rainer Rettner (alle RSC Kempten) 1:38:32/13/2; 5. Kevin Andreas Vogel (Team Embrace The World Cycling) 1:38:32/12/2; 6. Michael Gannopolskij (BOOS-Bianchi meinradshop.de) 1:39:14/11/2; 7. Arnold Fiek (0711/Cycling) 1:39:08/2/2; 8. Thomas Lienert (team erdgas schwaben) 1:39:08/2/2; 9. Jonas Weiss 1:39:12/2; 10. Peter Clauß (team erdgas schwaben) 1:39:08/02.

Senioren II: 1. Hubert Mayer 58:26 Minuten, 27 Punkte; 2. Marcus Rummel (RSV Stuttgart-Vaihingen) 58:14/25; 3. Thomas Tantz (Team il-Diavolo – Pure White) 58:15/18; 4. Jörg Borgmann (RV Hochheim) 58:17; 5. Jochen Schmid 58:18: 6. Michael Raach (TSV Betzingen) 58:18.

Senioren III: 1. Stefan Steiner (RIG Vorderpfalz) 58:13/32 Punkte; 2. Steffen Rasch (VC Mindelheim) 58:14/9; 3. Heiko Gericke (SSV Ulm) 58:25/9; 4. Christian Feger (RSV Wanderlust Hofweier) 58:15; 5. Mattias Keilhold (RV Komet-Delia Köln) 58:17; 6. Otto Schädler (RSV Seerose Friedrichshafen) 58:20; 9. Sven Albrecht (RV Ravensburg) 58:23/3 Runden zurück; 11. Andy Haller (RSV Seerose Friedrichshafen) 58:25/4.

Senioren IV: 1. Hans-Peter Grünig (Harzer RSC Wernigerode) 58:17; 2. Carolin Dietmann 58:18; 3. Herbert Hörler (RMV Bischofszell) 58:59/1 Runde zurück; 4. Otto Huggenberger (Team Laura Lauingen) 58:23/3; 5. Maria Hivner (beide Team Laura Lauingen) 58:24/3.

Schüler, U 15: 1. Emil Herzog 30:00; 2. Lukas Gress 30:41; 3. Richart Kimmich (RSC Biberac) 30,42; 4. Scott Neo Otto (RU Wangen) 30:47.

U 17: 1. Erik Weggenmann (RSC Biberach) 29:59; 2. Georg Steinhauser (RU Wangen) 29:59; 3. Tobias Hornstein (RC Schwalben München) 30:06/1 Runde zurück; 5. Leonhard de Araujo (RV Ravensburg) 30:04/1; 10. Philip Schenk (Freundeskreis Uphill) 30:41/1; 12. Jannik Huhn (RSV Seerose Friedrichshafen) 30:07/2.

U 17: 1. Ina Maria Teschke 30:32; 2. Annika Baumer (beide RV E. Merdingen) 30:02/2.

U 13: 5. Yannick Schechinger (RSC Biberach) 15:04; 2. Tim Leber 15:04; 3. Christian Klinder (RSC Biberach) 4. Ferdinand Hübner (KJC Ravensburg) 15:04.

U 11: 7. Lee Malcolm Otto (RU Wangen) 15:45. – U11: 5. Julia Servey (RSC Biberach) 15:05; 9. Heidy Lutz 6:30.

Hobby, U 68: 1 Oliver Keppeler (RSV Sonthofen/Kempten) 36:21; 2. Thomas Hackl (Team Laura Lauingen) 36:22; 3. Andreas Dral (Radsport Max Wentz) 36:23/1 Runde zurück; 4. Thorsten Röthgers (KJC Feo Team) 36:30/1; 5. Luis Eisele 36:32/1; Lukas Jäger (beide RSV Seerose Friedrichshafen) 36:32/1; 6. Frank Schraivogel (RSG Meckenbeuren) 36:32/1; 8. Lutz Lutz (KJC Feo Team) 36:35/1; 9. Maurizio Vecchio (RSG Meckenbeuren) 37:16/1; 10. Raphael Laas (Friedrichshafen) 36:30/2.

Klasse: älter als 67: 1. Hubert Hanser 36:32; 2. Uwe Schmidt 36:32; 3. Willfried Reichel 37:46/1; 4. andy Kolb (alle RSG Meckenbeuren) 36:53/2.