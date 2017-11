Regionalsport See Ost Fc Kressbronn unterliegt 1:3 in Isny

Das Verfolgerduell in der Fußball-Bezirksliga. Der SV Mochenwangen kassiert gegen Unterzeil-Reichenhofen einen späten Ausgleich zum 2:2 am vorletzten Spieltag in diesem Jahr.

Fußball-Bezirksliga: FC Isny – SV Kressbronn 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 (14.) Bodenmüller, 1:1 (18.) Föger, 2:1 (51.) Berg, 3:1 (82.) Berg. – Schiedsrichter: Schick. – Zuschauer: 50.

Uwe Hansen ist ein sehr kritischer Trainer. Nicht der reinen Kritik wegen, sondern um seine Mannen spielerisch immer weiter nach vorn zu bringen. Doch für einmal hat der Coach desFC Isny nicht wirklich „einen Grund zum Meckern“. Denn seine Elf hat „ein ganz wichtiges, ein richtungsweisendes Spiel verdient gewonnen.“ Der FC Isny hat den Anschluss an die Topteams der Liga gehalten. Gegen ein Kressbronn, dass „für mich zu den stärksten Mannschaften der Bezirksliga gehört“, lobt Hansen beide Mannschaften. Dabei habe seine Elf aber erst in der zweiten Halbzeit „das Spiel im Griff gehabt, konzentriert und positiv aggressiv Bälle erobert, auf Chancen gelauert und schnell nach vorn gespielt“. Was der FCI sich vorgenommen hatte, „das ist heute aufgegangen“, stellt Hansen zufrieden fest. Und das, obwohl nach zwei Wochen unfreiwilliger Spielpause die Mannschaft und der Trainer nicht so richtig gewusst hatten, wo sie momentan stehen. Die Unsicherheit ist nun ebenfalls geklärt, bei Hansen und dem FC Isny.

SV Seibranz – SV Baindt 2:0 (0:0). – Tore: 1:0 (54.) Hafner, 2:0 (74.) Fischer. – Schiedsrichter: Erne. – Zuschauer: 100.

Der SV Seibranz hat mit ein bisschen Glück das vorletzte Spiel 2017 gegen einen SV Baindt gewonnen, der in der ersten Hälfte eigentlich hätte in Führung gehen müssen. „Aber nach der Pause waren wir die stärkere Mannschaft“, fasst Florian Grotz, Seibranzer Spieler und Pressesprecher, die Partie auf dem Kunstrasenplatz der TSG Bad Wurzach zusammen.

Glück hatte der SV Seibranz – „endlich mal wieder gepunktet“ (Grotz) – insofern, als Baindt, ohne Boehnke, vor der Pause einmal den Pfosten getroffen hatte, ein umstrittenes Abseitstor vom Schiedsrichter nicht gegeben worden war. Und „Peter Schramm hat den gut geschossenen Strafstoß des Baindters klasse gehalten.“ Da stand es, Mitte der zweiten Hälfte, allerdings schon 2:0 für die Gastgeber, die laut Florian Grotz aus „vier fünf guten“ Möglichkeiten nach dem Wechsel aber auch nur zwei Tore zum „verdienten Sieg“ zustande gebracht hatten.

FC Leutkirch – SG Aulendorf 2:0 (0:0). – Tore: 1:0 (60.) Biechele, 2:0 (71.) Bozoglu. – Schiedsrichter: Schönle. Zuschauer: 70.

Dass es zur Halbzeit in Duell der beiden diametral in der Tabelle positionierten Teams noch 0:0 gestanden hat, hat für Jochen Reischmann, den Abteilungsleiter des FC Leukirch, nur einen einzigen Grund: „Wir haben zwei Hochkaräter nicht nutzen können, zweimal den Aulendorfer Torspieler angeschossen.“ Angefressen war Reischmann deshalb aber wohl nicht. Er hat einen „überlegenen FC Leutkirch“ gesehen, Aulendorf habe sich hinten reingestellt, wenig Räume zugelassen. Entsprechend schwierig die Aufgabe für die Platzherren. Die hätten das aber, trotz torlosem Zwischenstand, „gut gemacht“. Und wurden dafür nach dem Wechsel belohnt, hatten aber beim 1:0 auch „ein wenig Glück“. Danach habe Aulendorf seinen Riegel lockern müssen, Leutkirch mit einer Schippe mehr in der zweiten Halbzeit gegen nie aufgebende Gäste das 2:0 gemacht. Torspieler Michael Kopf musste danach noch zweimal eingreifen, ehe dann aber auch die Null stand.

SV Maierhöfen-Grünenbach – SV Haisterkirch 4:4 (2:2). – Tore: 1:0 (22.) Wagner, 1:1 (25.) S. Odemer (Eigentor), 1:2 (41.) Schuschkewitz, 2:2 (42.) Wagner, 3:2 (50.) Wegmann, 3:3 (58.) Dursun, 4:3 (72.) Schimmel, 4:4 (85.) Schuschkewitz. – Schiedsrichter: Burkhardt. – Gelb-Rot: SVH (92., unbekannt). – Zuschauer: 100.

Vier Tore geschossen, einen Punkt geholt – und dennoch ist Alexander Odemer alles andere als zufrieden mit dem Resultat dieser Partie im Ligakeller. „Wir haben nur einen Bruchteil unserer Chancen genutzt“, ärgert sich der Spielertrainer des SV Maierhöfen-Grünenbach über den Ausgang der Partie. Und dass Haisterkirch aus sechs Chancen vier Tore erzielt habe. Eines davon durch ein Eigentor von Sebastian Odemer. „Wenn es nicht so läuft“, sagt der SV-Coach, dann komme eben auch noch das Pech dazu. Dass seine Elf sich im „lockeren Mischmasch“ gegen Haisterkirch nicht immer clever angestellt hatte, weiß der Coach selbst. Beim 1:0, der „Schuss wäre weit am Tor vorbei gegangen“, hält noch einer seiner Spieler den Fuß rein“, das 1:2 sei „eine halblebige Chance“ gewesen. Und selbst nach dem wiederholten Ausgleich der Gäste durch Torfabrik Jakob Schuschkewitz „hatten wir noch Möglichkeiten“. Zum Beispiel in der 93. Minute. Der Freistoß aber ging übers Haisterkircher Tor. „Wir hätten es gar nicht so weit kommen lassen müssen“, fasst Alexander Odemer zusammen, wenn wir „unsere Konter“ richtig ausgespielt hätten.

SV Mochenwangen – SC Unterzeil-Reichenhofen 2:2 (2:0). – Tore: 1:0 (11.) Müller, 2:0 (15.) Müller, 2:1 (76.) Reutlinger (Strafstoß), 2:2 (88.) Widler. – Schiedsrichter: Teufel. – Zuschauer: 100.

Patrick Hehn schaut mit „gemischten Gefühlen“ auf die Punkteteilung zurück. Zufrieden kann er nicht sein, denn der SV Mochenwangen hatte bis wenige Minuten vor dem Schlusspfiff noch drei Punkte in der Hand gehalten. Bemerkbar habe sich gemacht, so der Mochenwangener Trainer, dass „am Donnerstag nochmal zwei Spieler ausgefallen“ seien. Und auf der anderen Hand habe der SC Unterzeil-Reichenhofen in der zweiten Halbzeit gezeigt, warum er seit „sieben Spielen nicht mehr verloren hat“. Dass die Gäste durch einen Strafstoß zum Anschluss gekommen sind, ficht Hehn nicht an. Den habe man geben können. Müßig deshalb die Frage, was passiert wäre, hätte der Schiri nicht gepfiffen. Müßig letztlich auch, dass der SC durch „einen Sonntagsschuss“ zwei Minuten vor dem Spielende noch den Ausgleich und damit einen Punkt fertig gebracht habe. Insgesamt, so Patrick Hehn fair, sei das Unentschieden aber gerecht.

SG Kisslegg – TSV Ratzenried 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 (35.) Küchle (Strafstoß), 2:0 (53.) Aschenbrenner, 2:1 (55.) Stahl, 3:1 (65.) Krug. – Schiedsrichter: Popp.

Leider war bei der SG Kisslegg, die sich jetzt auf Rang zwei der Tabelle eingerichtet hat, niemand zu erreichen.