Regionalsport See Ost Faustball-Leckerbissen in Friedrichshafen

23. Internationaler Bodensee-Cup des VfB Friedrichshafen. Am Wochenende werden hochkarätige Faustball-Teams am Bodensee erwartet.

Faustball: (am) Freunde des Faustballsports kommen am Wochenende in Friedrichshafen voll auf ihre Kosten. Während am Samstag zehn Mannschaften aus Baden-Württemberg, Bayern und der Schweiz um den Turniersieg beim 23. Internationalen Bodensee-Cup kämpfen, steht am Sonntag beim Hobby-Cup der Spaß im Vordergrund.

Kurz vor dem Start in die Hallensaison 2017/18 wartet der VfB Friedrichshafen mit einem Leckerbissen auf: Mit einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld startet am Samstagmorgen der 23. Internationale Bodensee-Cup in das Faustballwochenende.

Gleich zwei Teams aus den Schweizer Nationalligen haben für die diesjährige Auflage ihre Teilnahme zugesagt. Neben Topfavorit und Titelverteidiger STV Oberentfelden geht erstmals der TSV Waldkirch an den Start. Außerdem kommt mit dem Zweitligaaufsteiger TSV Illertissen das derzeit wohl stärkste Team aus der Region nach Friedrichshafen. Seit ihrem Verbandswechsel aus Bayern zum STB schwimmen die Schwaben auf einer Erfolgswelle, die im Frühjahr mit dem Aufstieg ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Aber auch der Gastgeber rechnet sich nach dem Aufstieg in die Regionalliga durchaus Chancen aus. Anpfiff für die Vorrunde in der Bodenseesporthalle und der Sporthalle im Berufsschulzentrum ist um 10.00 Uhr.

Am Sonntag steht dann beim Hobby-Cup der Spaß im Vordergrund. Ab 10.00 Uhr treten in der Bodenseesporthalle sechs Teams zum Kleinfeldturnier an.