Regionalsport See Ost Familienduell in der ZF-Arena

Friedrichshafener beenden Heimspielserie gegen Hammelburg. Ex-YoungStar Moritz Rauber trifft auf seinen Cousin Severin Hauke (TV/DJK Hammelburg).

2. Volleyball-Bundesliga Süd: VolleyYoungStars – TV/DJK Hammelburg (Sonntag, 16 Uhr, ZF Arena). – Moritz Rauber hat drei Jahre bei den Volley YoungStars gespielt. Jetzt ist er in Hammelburg unter Vertrag und will am Sonntag mit seinem Team punkten. Sein Cousin Severin Hauke hat etwas dagegen.

„Dass wir mal gegeneinander in der 2. Liga spielen, hätte ich nie gedacht“, sagt Severin Hauke. Schließlich hat der 17-jährige Universalspieler zwar die Volleyballausbildung in der VfB-Jugend genossen, aber nicht in der Landesauswahl gespielt. Umso erfreulicher für Hauke, dass ihn Trainer Adrian Pfleghar vor dieser Saison in das Zweitligateam berufen hat, nachdem er in der vergangenen Spielzeit bereits zur Trainingsgruppe gehörte. Dass es Severin so weit geschafft hat, lag sicher auch ein Stück weit an seinem drei Jahre älteren Cousin. „Moritz hat immer eine Vorbildfunktion für mich gehabt“, sagt Severin. Die Mutter von Severin und der Vater von Moritz sind Geschwister und am Wochenende soll es ein Familientreffen in der ZF Arena geben. „Ich freue mich darauf“, sagt Severin Hauke. Während des Spiels wird die Verwandtschaft jedoch ausgeblendet. „Ich will gewinnen, er will gewinnen“, stellt Severin klar.

In der Hammelburger Mannschaftsliste taucht ein weiterer Name auf, der in Friedrichshafen bekannt ist: Johannes Becker hat ebenfalls die VfB-Jugend durchlaufen und eine Saison in der Drittliga gespielt, bevor er nach Würzburg ging. Nach einer Operation wird er aber zuschauen müssen.

Für die YoungStars endet am Sonntag die Serie von sechs Heimspielen in Folge. Was hat sich Trainer Adrian Pfleghar vorgenommen? „Zunächst geht es darum, Selbstvertrauen zurück zu erarbeiten“, sagt der Stützpunkttrainer. „Hammelburg ist ein guter Gegner mit hohem Niveau. Da müssen wir in jedem Satz schauen, ob sich Chancen ergeben und sie dann nutzen.“

Alle Spieler mit Doppelspielrecht beim USC Konstanz (Linus Engelmann, Lennart Heckel) sowie im VLW-Stützpunktteam Friedrichshafen (Onno Möller, Marco Frohberg, Markus Hieber) spielen samstags, sodass sie sonntags auch bei den YoungStars mit an Bord sein können.

Für die YoungStars sind im Einsatz: Tobias Hosch, Max von Berg, Benedikt Waldinger, Severin Hauke, Lennart Heckel, Johannes Lelle, Leon Zimmermann, Johann Reusch, Linus Engelmann, Marco Frohberg, Onno Möller und Markus Hieber.