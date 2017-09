Regionalsport See Ost FV Ravensburg zeigt tolle Reaktion

Fußball-Oberligist gewinnt in Backnang mit 4:1. Rahman Soyudogru, Harun Toprak, Thomas Zimmermann und Sebastian Mähr treffen für die oberschwäbischen Fußballer.

Fußball-Oberliga: TSG Backnang – FV Ravensburg 1:4 (0:2). – Im Vergleich zur Vorwoche hat der Ravensburger Trainer Wolfram Eitel vier Veränderungen vorgenommen. Anstelle des verletzten Jascha Fiesel lief Daniel Hörtkorn als Linksverteidiger auf. Zudem rutschten Thomas Zimmermann, Bartosz Broniszewski und Harun Toprak für Robert Henning, Burhan Soyudogru und Burak Coban in die Startelf.

Von Beginn an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Torraumszenen auf beiden Seiten. Rahman Soyudogru hatte in der vierten Minute die erste dicke Gelegenheit für die Ravensburger, auf der anderen Seite musste Torspieler Kevin Kraus früh eingreifen. Bis zum ersten Treffer dauerte es dann aber mehr als eine halbe Stunde. Nach einem starken Dribbling von Harun Toprak vollendet Torjäger Rahman Soyudogru zum 1:0 für Ravensburg (36.). Der Treffer tat dem Spiel der Oberschwaben sichtlich gut. Nur sechs Minuten später spielte Toprak einen Doppelpass mit Steffen Wohlfarth und erzielte das 2:0. Damit gingen die Gäste wie in der Vorwoche mit einer 2:0-Führung in die Kabine.

Damals hatten die Ravensburger den Vorsprung verrspielt und verloren gegen Spielberg mit 2:3. Auch dieses Mal gab es zunächst ein böses Erwachen. In der 48. Minute hatte der FVR Pech, als das Schiedsrichtergespann nach einem Freistoß der Backnanger ein Handspiel übersah, Julian Geldner staubte zum Anschlusstreffer ab. Fast 20 Minuten dauerte es, ehe die Gäste mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung sorgten. Nach einem Konter legte Wohlfarth quer und Thomas Zimmermann schob zum 3:1 ein. Den Schlusspunkt setzte Mähr per Kopf nach einem Eckball von Robert Henning (80.). Für Kapitän Steffen Wohlfarth war es „wichtig, dass wir wieder in die Spur kommen.“ Das gelang dank eines letztlich ungefährdeten Sieges.

„Die Mannschaft hat eine tolle Reaktion gezeigt“, sagte Trainer Wolfram Eitel. Diese müsse man nun in den kommenden Spielen fortsetzen. Er freue sich vor allem „für die Jungs, die von der Bank gekommen sind“, so Eitel weiter. Für das Heimspiel gegen den SV Sandhausen II hat Eitel damit viele Optionen. – Tore: 0:1 (36.) R. Soyudogru, 0:2 (42.) Toprak, 1:2 (48.) Geldner, 1:3 (65.) Zimmermann, 1:4 (80.) Mähr. – Schiedsrichter: Felix Ehing. – Zuschauer: 200.

FV Ravensburg: Kraus, Zimmermann, Hörger, Altmann, Hörtkorn, Boneberger (78. Coban), Broniszewski, Reiner (41. Mähr), Toprak (60. Henning), Wohlfarth, R. Soyudogru (69. Chrobok).

Ravensburgs Top 3

Beste Torschützen

Rahman Soyudogru (7)

Steffen Wohlfarth (3)

Harun Toprak (2).

Beste Vorlagengeber

Rahman Soyudogru (3)

Steffen Wohlfarth (3)

Burak Coban (2)

Jascha Fiesel (2).

Die Dauerbrenner

Kevin Kraus (720 Minuten)

Jascha Fiesel (630 Minuten)

Rahman Soyudogru (615 Minuten).