Regionalsport See Ost FV Ravensburg will seine Negativserie am Samstag beenden

FV Ravensburg will seine Negativserie am Samstag beenden

Der neue Ravensburger Spielertrainer Steffen Wohlfarth hofft auf ein Erfolgserlebnis gegen Göppingen. Soyudogru stürmt für den Fußball-Oberligisten.

Fußball-Oberliga: FV Ravensburg –1. Göppinger SV (heute, 14.30 Uhr). – Beinahe hätte der Trainerwechsel beim FV Ravensburg punktemäßig gleich im ersten Spiel die erhoffte Wirkung gezeigt. Nach dem Rücktritt von Wolfram Eitel in der Vorwoche (wir berichteten) zeigte er bei Tabellenführer Balingen zwar eine starke Leistung, kassierte aber in der Nachspielzeit das 1:2 und stand wie so oft in den vergangenen Wochen mit leeren Händen da. „Kämpferisch gut, läuferisch gut, von der mannschaftlichen Geschlossenheit her gut, spielerisch Luft nach oben“, beschreibt Spielertrainer Steffen Wohl-farth die Partie vor acht Tagen.

Die Ravensburger Bilanz seit Anfang Oktober liest sich ernüchternd. Die vergangenen drei Oberligaspiele wurden verloren, ein Punkt sprang in fünf Partien zuletzt heraus. Um nicht bald ins hintere Tabellendrittel abzurutschen, benötigen die auf Rang zehn platzierten Oberschwaben dringend ein Erfolgserlebnis. Der 1. Göppinger SV hat die Ravensburger dank 13 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen in der Tabelle überholt.

Gerne würde sich der FVR diesen neunten Platz im heutigen Duell mit dem Tabellennachbarn zurückerobern. Die Serie des Gegners ist für Wohlfarth zweitrangig: „Es ist vor jedem Oberligaspiel ähnlich. Es ist egal, wie eine Mannschaft das vergangene Spiel oder die vergangenen acht Spiele gespielt hat, entscheidend ist die Tagesform.“

In dieser These schwingt die Hoffnung beim Ex-Profi mit, dass der Negativlauf sein Team nicht beeinflusst. Wohlfarth schiebt eine Bestätigung für die Ausgeglichenheit der Liga hinterher. „Es war noch keine Mannschaft dabei, die uns über 90 Minuten hergespielt hat, wir haben auf der anderen Seite auch noch keine Mannschaft über 90 Minuten hergespielt. Es werden wie immer Kleinigkeiten entscheiden.“

Endlich sollen diese Kleinigkeiten das Pendel zugunsten der Turmstädter ausschlagen lassen. Im Training ging es deshalb um die Förderung von „Spaß und Erfolgserlebnissen“, wobei Wohl-farth seine Mitspieler darauf hingewiesen habe, „dass wir über den Kampf ins Spiel kommen müssen“. Neben vielen Spielformen und Torabschlüssen stand deshalb auch das Zweikampf-Training auf dem Programm. Mit einem mannschaftlich geschlossenen Auftritt und viel Einsatzbereitschaft sollen wieder drei Punkte eingefahren werden.

Wohlfarth selbst wird zunächst von außen coachen, „wahrscheinlich auf die Bank meine Fußballschuhe anziehen“, wie er sagt. Dieses Mal fiel ihm die Entscheidung recht leicht, da Rahman Soyudogru nach abgesessener Sperre zurückkehrt und er persönlich wegen Schmerzen in der Wade kaum trainieren konnte. Dennoch sei die Situation „sehr schwer“ für ihn, nur neben dem Platz zu stehen und nicht zu trainieren. Der erhöhte Aufwand ist immens. „Früher bin ich zum Training gefahren, habe trainiert, bin wieder heimgefahren und musste nichts denken. Jetzt muss ich nebenbei das Training vor- und nachbereiten und das Spiel vor- und nachbereiten.“

Von „rundum Fußball“ spricht der 34-Jährige deshalb. Weiterhin wolle er sich nur auf die jeweils nächste Aufgabe konzentrieren, sich keinen langfristigen Plan zurechtlegen. Der Plan für die Begegnung gegen Göppingen ist jedoch klar: Mit drei Punkten endlich zurück in die Erfolgsspur kommen. Neben Soyudogru wird auch Daniel Hörtkorn nach seiner Verletzung wieder im Kader stehen.