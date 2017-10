Regionalsport See Ost FV Ravensburg will beim Spitzenreiterbezwinger unbedingt gewinnen

FV Ravensburg spielt heute in Oberachern. Gastgeber stürzte Fußball-Oberligatabellenführer Bahlingen. Rahman Soyudogru beim FVR wieder dabei.

Fußball, Oberliga: SV Oberachern –FV Ravensburg (heute, 15.30 Uhr). – Zuerst die Pokalniederlage in Freiberg, dann eine Niederlage in Neckarsulm und das Remis gegen Pforzheim: Die Ergebnisse stimmten zuletzt nicht beim FV Ravensburg. Aus der Ruhe bringen lässt sich der ambitionierte Oberligist deshalb aber nicht. „Diese Ergebnisse interessieren uns nicht. Wir fahren nach Oberachern und wollen gewinnen“, stellt Steffen Wohlfarth klar.

Der Ex-Profi findet – und schließt seine Teamkameraden mit ein – die aktuelle Situation „nicht so dramatisch wie manche es sehen“. Trotz der Punktverluste liegt der FVR weiterhin auf dem sechsten Platz und hat lediglich fünf Zähler Rückstand auf Aufsteiger FC 08 Villingen, der die Tabelle überraschend vor der TSG Balingen und dem Bahlinger SC anführt.

„Auf der einen Seite ist das das Gute, dass der Rückstand trotz der Niederlage und des Unentschiedens zuletzt nicht zu groß ist“, sagt Wohlfarth. „Auf der anderen Seite ist es ärgerlich, dass wir nicht weiter oben stehen.“ Altbekanntes trat wieder einmal zutage: Wenn nicht jeder Spieler an seine Grenze gehe, sei es schwer, in der Oberliga zu gewinnen. Woran es in den vergangenen Wochen häufig haperte, war die Chancenverwertung der Oberschwaben. Eine gute Nachricht gibt es dabei für die Ravensburger: Torjäger Rahman Soyudogru (neun Saisontore) wird nach überstandener Bauchmuskelzerrung in Oberachern wieder zum Kader gehören.

In punkto Torerfolg haben die Gastgeber vor Wochenfrist ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim bisherigen Tabellenführer Bahlinger SC gewann der SVO mit 6:0. Steffen Wohlfarth war, so verrät er, „verwundert, vor allem darüber, dass der Sieg in dieser Höhe ausgefallen ist.“ Das zeige aber, sagt der Stürmer weiter, „das Typische an der Liga, dass eben jeder jeden schlagen kann.“ Übrigens: In den Vorjahren ist der FV Ravensburg in Oberachern nicht über einen Punkt hinaus gekommen (0:0, 2:2).

Der letzte Sieg in Oberachern gelang dem FV vor dem damaligen Abstieg der Südbadener (Saison 2013/2014) im Herbst 2013. Vor fast genau vier Jahren siegte Ravensburg mit 6:0. So hoch muss es dieses Mal gar nicht sein. Doch möchten Steffen Wohlfarth und Co. unbedingt gewinnen, um den Druck auf die vorderen Vereine in der Tabelle zu erhöhen.