Fußball FV Ravensburg verliert trotz 2:0-Führung

Der Oberligist hat eine große Chance vergeben, sich im ersten Tabellendrittel festzusetzen. Die Mannschaft von Wolfram Eitel unterliegt gegen Spielberg nach ganz schwacher Leistung verdient. Die Gäste waren aggressiver, williger und zielstrebiger.

Oberliga: FV Ravensburg – SV Spielberg 2:3 (2:0). – Gleich die erste Chance der Begegnung führte zum 1:0 für den FV Ravensburg. Einen Eckball von Robert Henning köpfte Rahman Soyudogru an den langen Pfosten. Dort stand Jona Boneberger goldrichtig und bugsierte den Ball über die Linie (7.). Auch elf Spielberger im eigenen Strafraum, neun davon im Fünfmeterrau m, konnten den Treffer nicht verhindern.

Sobald die Hausherren schnell und mit wenigen Ballkontakten spielten, stellten sie den SV Spielberg vor Probleme. Das allerdings geschah viel zu selten. In der 12. Minute wurde ein Tor der Gäste wegen eines Foulspiels nicht anerkannt. Immer weiter wagte sich der SVS in die Offensive, weil die Ravensburger zu halbherzig agierten und dem Gegner viele Räume ließen. Eher überraschend erhöhte Burhan Soyudogru auf 2:0. Über Robert Henning und Rahman Soyudogru kam der Linksaußen an den Ball, zog von seiner Seite in die Mitte und schlenzte den Ball sehenswert ins lange Eck (24.).

Der FVR versuchte, mehr Kontrolle ins Spiel zu bekommen, was nicht gelang. Phil Weimer schoss für Spielberg volley deutlich vorbei. Glück hatte Ravensburg, als Felix Hörger der Ball im Strafraum an die Hand sprang, der Strafstoßpfiff aber aus blieb. Die beste Gelegenheit für die Spielberger hatte in der 34. Minute der auffällige Dominic Riedel. Im Strafraum ließ er zwei Gegenspieler stehen, scheiterte aber im Eins-gegen-Eins am glänzend reagierenden Kevin Kraus. Ein weiterer Schussversuch von Florian Kappler ging am Tor vorbei. Erst gegen Ende der ersten Hälfte kam Ravensburg zu zwei weiteren Offensivaktionen und hätte beinahe erhöht. Rahman Soyudogru schoss nach Vorarbeit von Jascha Fiesel übers Gehäuse, Burak Coban versäumte es, aus glänzender Position abzuschließen.

Ravensburgs Trainer Wolfram Eitel wechselte in der Halbzeit zwei Mal aus, um neue Impulse zu setzen und einen Ruck auszulösen. Für Jona Boneberger und den angeschlagenen Burhan Soyudogru schickte der Coach Bartosz Broniszewski und Harun Toprak aufs Feld. Gäste-Trainer Peter Hogen nahm gleich drei Wechsel vor, was sich später auszahlen sollte. „All in“ sei er damit gegangen, meinte Hogen zu den vielen Umstellungen, die sich durch die Wechsel ergaben.

Während der FVR aus seiner Lethargie nicht herauskam, glaubte Tabellenvorletzte trotz des Rückstandes an seine Chance. In der 56. Minute köpfte Stefan Müller einen Eckball zum Anschlusstreffer ein. Nur drei Minuten später flankte Kappler auf Joker Alexander Zimmermann, der ebenfalls per Kopf den Ausgleich markierte. Spielberg war obenauf, Ravensburg hatte nichts entgegenzusetzen. Vor allem der flinke Dominic Riedel stellte die Heimelf vor Probleme. Zunächst rettete Hörger gegen Spielbergs Offensivspieler in höchster Not (70.), später schoss Riedel Zentimeter am Tor vorbei (79.). Dazwischen hatten die Ravensburger ihre beste Chance im zweiten Abschnitt. Nach Balleroberung und Solo schoss Thomas Zimmermann aber drüber.

Als sich Riedel nach schönem Zuspiel in der 84. Minute im Laufduell gegen Sebastian Mähr durchsetzte und zum 3:2 für die Gäste traf, war die Partie verdientermaßen gedreht. Außer einem Gestocher im Spielberger Strafraum Sekunden vor Schluss brachte der FVR keine vernünftige Aktion mehr zustande. „Wir waren heute über 90 Minuten nicht bereit, die im Fußball wesentlichen Dinge umzusetzen“, sagte ein verärgerter Wolfram Eitel. Sein Team verpasste es damit, sich ganz oben in der Tabelle festzusetzen.

Peter Hogen freute sich nach einigen Rückschlägen in den vergangenen Wochen über die drei Punkte: „Wir haben das Spiel aufgrund der zweiten Halbzeit verdient für uns entschieden.“ – Tore: 1:0 (7.) Boneberger, 2:0 (24.) B. Soyudogru, 2:1 (56.) S. Müller, 2:2 (59.) Zimmermann, 2:3 (84.) Riedel. – Schiedsrichter: Andreas Iby (Neuhausen auf den Fildern). – Zuschauer: 550.

FV Ravensburg: Kraus, Henning, Hörger, Altmann (61. Mähr), Fiesel, Coban (63. Zimmermann), Reiner, Boneberger (46. Broniszewski), B. Soyudogru (46. Toprak), Wohlfarth, R. Soyudogru.