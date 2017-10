Regionalsport See Ost FV Ravensburg verliert in Oberachern

Fußball-Oberligist verpasst es, in der Tabelle Boden gutzumachen. Der Treffer von Burak Coban ist bei der 1:2-Niederlage zu wenig.

Fußball-Oberliga: SV Oberachern – FV Ravensburg 2:1 (1:0). – Der FV Ravensburg konnte seinen Negativlauf nicht beenden und hat auch das vierte Pflichtspiel in Folge nicht gewonnen. Oberachern hingegen ist seit neun Oberliga-Partien ohne Niederlage und liegt in der Tabelle nur noch einen Punkt und einen Rang hinter den Ravensburgern, die um einen Platz zurückfielen und nun Siebter sind. An der Tabellenspitze verloren sowohl Spitzenreiter Villingen wie auch der drittplatzierte Bahlinger SC. Es gab einen erneuten Führungswechsel, die TSG Balingen steht nun an der Spitze.

Der FV Ravensburg kam am Samstagnachmittag gut in die Partie, hatte zwei Abschlüsse durch Burak Coban und erzielte einen Treffer durch Rahman Soyudogru, der aber wegen eines vorangegangenen Foulspiels von Steffen Wohlfarth nicht anerkannt wurde. „Aus dem Nichts“ (FV-Vorstand Peter Mörth) ging Oberachern in der 14. Minute in Führung. Nach einem von Nico Huber gewonnen Kopfballduell an der Strafraumgrenze legte sich Gabriel Gallus im Duell mit Sebastian Reiner den Ball von rechts auf links und traf sehenswert per Drop-Kick zum 1:0. Die Gäste leisteten sich in der Folge zu viele Fehler im Spielaufbau, bis zur Pause blieb es beim knappen Rückstand.

Im zweiten Abschnitt drückte der FVR nach Aussage von Mörth zwar nicht permanent auf den Ausgleich, hatte aber mehr Ballbesitz und „durch die Einwechslungen von Burhan Soyudogru und Bartosz Broniszewski mehr Durchschlagskraft“. Hoffnung keimte bei den Gästen auf, als Burak Coban einen Angriff über die rechte Seite zum Ausgleich vollendete (67.). Doch nur wenige Minuten später lag die Eitel-Elf schon wieder zurück. Der FVR konnte den Ball nicht klären, Gallus legte quer auf Daniel Filkovic, dessen Schuss Kevin Kraus noch entschärfte. Allerdings landete der Ball bei Emanuele Giardini, der mühelos zum 2:1 einköpfte (73.).

„Anstatt das 1:1 uns frischen Wind verleiht, ist danach Oberachern wieder wacher“, ärgerte sich Mörth. Seine Mannschaft versuchte nochmals alles, hatte Gelegenheiten durch Steffen Wohlfarth und Max Chrobok. Doch auch die Gastgeber hätten bei ihren Kontern einen weiteren Treffer nachlegen können. „Es war kein unverdienter Sieg für Oberachern, weil sie galliger und williger waren“, so Mörth. – Tore: 1:0 (14.) Gallus, 1:1 (67.) Coban, 2:1 (73.) Giardini. – Schiedsrichterin: Karoline Wacker (Großerlach). – Zuschauer: 400.

FV Ravensburg: Kraus, Henning, Hörger, Mähr (85. Altmann), Zimmermann, Toprak (60. B. Soyudogru), Boneberger, Reiner (64. Broniszewski), Coban, Wohlfarth, R. Soyudogru (79. Chrobok).

Ravensburgs Top 3

Beste Torschützen: Rahman Soyudogru (9), Steffen Wohlfarth (4), Jona Boneberger (3).

Beste Vorlagengeber: Burak Coban (3), Rahman Soyudogru (3), Steffen Wohlfarth (3).

Die Dauerbrenner: Kevin Kraus (1080 Minuten), Sebastian Reiner (935 Minuten), Steffen Wohlfarth (919 Minuten).