Regionalsport See Ost FV Ravensburg scheitert in Freiberg

FV Ravensburg scheitert in Freiberg

Erstmals unter Trainer Wolfram Eitel schafft es der Fußball-Oberligist nicht ins Halbfinale des wfv-Pokals. 1:3 im Achtelfinale in Freiberg am Dienstag verloren.

Fußball, wfv-Pokal, Achtelfinale:SGV Freiberg – FV Ravensburg 3:1 (1:0). – Nach drei Halbfinalteilnahmen in Serie ist der FV Ravensburg gestern im Verbandspokal beim Ligakonkurrenten ausgeschieden. „Der Sieg geht völlig in Ordnung, weil Freiberg effektiver war“, sagte FV-Trainer Wolfram Eitel. Damit ist das Hauptmanko der ersten 60 Minuten genannt. In einem eine Stunde lang ausgeglichenen Spiel versäumten es die Gäste, ihre Torchancen zu nutzen, Freiberg zeigte sich vor dem Ravensburger Tor abgezockt.

Im Gegensatz zur Oberligapartie am Samstag nahm Eitel fünf Veränderungen vor. Wie in allen Pokalspielen stand Haris Mesic anstelle von Kevin Kraus zwischen den Pfosten. Zudem schonte der Trainer zunächst die angeschlagenen Sebastian Reiner (Hüfte) und Steffen Wohlfarth (Knöchel). Jona Boneberger nahm nach seinem sehr laufintensiven Spiel vom Wochenende ebenso auf der Bank Platz wie Thomas Zimmermann. Für sie rutschten Sebastian Mähr, Max Chrobok, Burhan Soyudogru und Harun Toprak in die erste Elf.

Trotz der Umstellungen spielte Ravensburg gut. Rahman Soyudogru scheiterte freistehend vor Torspieler Pascal Nagel, der zudem einen Schuss von Burhan Soyudogru ins lange Eck klasse entschärfte. Oft spielte der FVR etwas zu unkompliziert, ein Tor gelang den Oberschwaben nicht. Stattdessen mussten sie in der 36. Minute die bittere Pille schlucken. Eine Flanke von links wurde nicht verhindert, in der Mitte stand Marcel Sökler sträflich frei – Kopfball, Tor, 1:0.

Weil er mit dem Spiel seiner Mannschadt aber durchaus zufrieden war, sah sich Wolfram Eitel nach eigener Aussage zur Pause nicht gezwungen, personelle Veränderungen vorzunehmen. Keine fünf Minuten waren im zweiten Durchgang jedoch gespielt, als die Ravensburger den „Genickbruch“ (Eitel) erlitten. Die Gäste fanden keinen Zugriff auf Gegner und Ball, schafften es in einer undurchsichtigen Situation nicht, zu klären, sodass Hakan Kutlu zum 2:0 für Freiberg nur noch einschieben musste.

Mit einem Dreifach-Wechsel versuchte Eitel, seinem Team und dessen Spiel neue Impulse zu verleihen. „Es war aber sehr schwierig“, resümierte der Coach. Immer mehr machte der FVR hinten auf, ging hohes Risiko – und fing sich bei einem Konter nach einem Ballverlust den dritten Gegentreffer, Torschütze war erneut Kutlu (73.). Ravensburg blieb weiter dran, Freiberg war bei Kontern stets gefährlich. Der Sieg des SGV geriet nicht mehr in Gefahr, „den Anschluss hätten wir früher gebraucht“, so Eitel. Erst in der 90. Minute traf Burhan Soyudogru aus dem Gewühl heraus zum Endstand.

Verzockt habe er sich mit der Aufstellung nicht, sagt Eitel auf Nachfrage. „Wir haben in den Wochen zuvor immer von einem ausgeglichenen Kader gesprochen, in dem alle Spieler gut trainieren. Das bedingt, dass man in einer Englischen Woche die Einsatzzeiten verteilt.“ Letztlich scheiterte der FV Ravensburg an seiner schwachen Chancenverwertung und der Effizienz des Gegners. – Tore: 1:0 (36.) Sökler, 2:0 (49.), 3:0 (73.) Kutlu, 3:1 (90.) B. Soyudogru. – Schiedsrichter: Osmanagic (Stuttgart). – Zuschauer: 230.

FV Ravensburg: Mesic, Henning, Mähr, Altmann, Hörtkorn, Toprak (70. Zimmermann), Hörger (56. Reiner), Broniszewski (56. Boneberger), B. Soyudogru, Chrobok (56. Wohlfarth), R. Soyudogru.