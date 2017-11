Fußball FV Ravensburg mit neuem Trainerteam in der Erfolgsspur

FV Ravensburg mit neuem Trainerteam in der Erfolgsspur

Kapitän Steffen Wohlfarth und Torspielertrainer Wagner haben den Oberliga-Klub übernommen. Im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Wolfram Eitel geht es gegen Balingen.

Fußball, Oberliga: TSG Balingen – FV Ravensburg (heute, 19.30 Uhr). – „Das war alles in allem eine Katastrophe. Wir haben heute als gesamte Mannschaft versagt.“ Steffen Wohlfarth, Kapitän des FV Ravensburg, redete nach der 0:4-Pleite gegen den SGV Freiberg am Samstag nicht lange um den heißen Brei herum. „Wir müssen schauen, dass wir den Schalter schnell umlegen.“

Zwei Tage später hatte sich einiges verändert – für den FV Ravensburg im Allgemeinen und für Steffen Wohlfarth ganz speziell. Am Dienstagmorgen trat Wolfram Eitel nach mehr als drei Jahren von seinem Amt als Cheftrainer zurück. Bis zur Winterpause wird Wohlfarth gemeinsam mit Torspieler-Trainer Andreas Wagner die Mannschaft betreuen. War vor vier Wochen noch alles gut, weil der FV Ravensburg ansehnlich und erfolgreich spielte, hat sich im Oktober ebenso Vieles zum Negativen entwickelt. Die heutige Partie beim Tabellenzweiten wird für den FVR und seine Spieler auch ein Charaktertest. Als Einheit präsentierte sich das Team zuletzt nur selten.

Wohlfarth und Wagner blieb nur wenig Zeit, um die Mannschaft auf das heutige Spiel vorzubereiten. Am Dienstagmorgen um 10 Uhr verabschiedete sich Wolfram Eitel vor dem Training von den Spielern, früher erfuhr auch Wohlfarth nicht von der Trennung. Lange überlegen, ob er dem Plan von Vorstand Peter Mörth mit der Doppelbesetzung zustimmt, habe er nicht müssen, sagt Wohlfarth, der seit Mitte des Jahres an seiner B-Lizenz arbeitet. Zumindest heute wird er sicher auf dem Platz stehen. Sturmpartner Rahman Soyudogru fehlt gesperrt, sodass er spielen und Andreas Wagner von außen coachen werde, sagt der Ex-Profi.

Allgemein möchte Wohlfarth „alles auf mich zukommen lassen. Wir schauen nur von Woche zu Woche. Im Moment denke ich nur bis Freitagabend.“ Alle Entscheidungen treffen Wohlfarth und Wagner gemeinsam. Der Spielertrainer nimmt sich und seine Teamkameraden in die Pflicht. „Wichtig ist, dass wir schnell wieder in die Erfolgsspur kommen. Eine Trainerentlassung ist keine schöne Sache. Aber jetzt muss jeder an sich arbeiten. Das Alibi, dass der Trainer verantwortlich ist, gibt es nicht mehr.“