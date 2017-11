Regionalsport See Ost FV Ravensburg: Kompakt stehen, Qualität auf den Platz bringen

FV Ravensburg heute beim heimstarken FC Nöttingen, Fußball-Oberligist hat weiter personelle Probleme. Steffen Wohlfarth wurde ausgezeichnet.

Fußball-Oberliga: FC Nöttingen –FV Ravensburg (heute, 14.30 Uhr). – Ein Punkt aus zwei Spielen – rein von den Zahlen her hat der Trainerwechsel beim FV Ravensburg nicht den erhofften Impuls gebracht. Spielte der FV vor allem im letzten Spiel unter dem in Ravensburg sehr erfolgreich arbeitenden Ex-Trainer Wolfram Eitel eher lustlos, zeigte die Mannschaft in den vergangenen beiden Partien jedoch ein ganz anderes Gesicht. In punkto Einsatz- und Kampfbereitschaft haben Sebastian Mähr und seine Mitstreiter und Interims-Spielertrainer Steffen Wohlfarth bislang überzeugen können.

Dass es zu nicht mehr als dem einen Zähler gegen Göppingen reichte, hat laut Wohlfarth zwei Gründe. „Uns fehlt die Chancenverwertung wie vor allem gegen Göppingen und das konsequente Verteidigen. Wir kassieren immer noch zu viele Gegentore und sollten defensiv kompakter stehen“, sagt der ehemalige Profi, der wegen seiner Wadenverletzung auch heute nicht im Kader stehen wird. Überhaupt entspannt sich die personelle Situation des FV Ravensburg weniger schnell als erhofft.

Moritz Jeggle erlitt einen nächsten Rückschlag auf dem Weg zurück in den Oberliga-Kader. Der großgewachsene Defensiv-Spezialist ist krank und wird beim nordbadischen Regionalliga-Absteiger definitiv fehlen. Ob Bartosz Broniszewski seine Krankheit soweit überwunden hat, dass er schon wieder dabei sein kann, ist ebenfalls fraglich. Jascha Fiesels Knie ist nach ersten Trainingseinheiten wieder dick geworden, sodass sein Comeback immer noch nicht absehbar ist.

„Wir werden wahrscheinlich mit vier Spielern auf der Bank nach Nöttingen fahren“, sagt Wohlfarth. Da sowohl die U 19 wie auch die U 23 dringend Punkte benötigen, wird der Spielertrainer sehr genau abwägen müssen, ob er aus diesen Teams Spieler zu sich holt. Taktisch werde der FVR die Begegnung beim zweitstärksten Heimteam der Liga (sechs Siege, ein Remis) „ähnlich angehen wie in Balingen.“ Man werde kompakt stehen, etwas defensiver agieren, „wir wollen aber trotzdem unsere Qualität auf den Platz bringen, weil wir wissen, dass wir jeden Gegner schlagen können.“

Eine besondere Ehrung wurde Steffen Wohlfarth in seiner ersten Pressekonferenz als Trainer am vergangenen Wochenende zuteil. Für seine Fairplay-Aktion am zweiten September im Spiel gegen den FSV 08 Bissingen wurde er vom Württembergischen Fußballverband als „2. Fairplay-Sieger des Monats September 2017“ ausgezeichnet. Hans-Peter Walser, Ehrenamtsbeauftragter des Bezirks Bodensee, nahm die Ehrung vor. Dieser lobte das Resultat von Wohlfarths „innerem Zielkonflikt zwischen der für ihn typischen Siegermentalität und dem Verzicht auf Resultatsverbesserung um jeden Preis.“

Walser übergab dem Stürmer, der absichtlich einen Strafstoß verschoss, nachdem sein Gegenspieler einen platten Ball in die Hand genommen hatte, eine von DFB-Präsident Reinhard Grindel unterschriebene Urkunde sowie eine Sporttasche des WFV und ein DFB-Fairplay-T-Shirt. Dass Wohlfarth hinter Patrick Schulz vom FC Kirchhausen Platz zwei belegt habe, sei keineswegs als Niederlage zu werten. Auch wenn im Sport der zweite Rang oft der erste Verlierer sei, Wohlfarth und der FV Ravensburg seien ganz klar Gewinner, so Walser. Nur zu gern würde der Oberligist eben das heute Nachmittag auch aus sportlicher Sicht von sich sagen können.