Regionalsport See Ost FV Ravensburg: Endlich wieder gewonnen

Fußball-Oberligist beendet Durststrecke und gewinnt nach sieben Wochen wieder. 2:0-Erfolg in Nöttingen. Reiner sieht Gelb-Rot.

Fußball-Oberliga: FC Nöttingen –FV Ravensburg 0:2 (0:1). – Mit einem verdienten Erfolg in Nöttingen hat der FV Ravensburg seinen seit Ende September andauernden Negativlauf am Wochenende gestoppt. Beim heimstarken Regionalliga-Absteiger, der aus den bisherigen sieben Heimspielen sechs Siege und ein Remis geholt hatte, gewannen die Oberschwaben trotz halbstündiger Unterzahl mit 2:0.

Die Gastgeber starteten besser in die Partie, vor allem der erfahrene Michael Schürg in der Spitze bereitete den Ravensburgern Probleme. Glück hatten die Gäste bei einem Kopfball der Hausherren an die Latte (4.). Dem anfänglichen Druck hielt der FV, der laut Spielertrainer Steffen Wohlfarth „etwas überrumpelt“ wurde, mit Glück und Geschick stand. Nach 15 Minuten, in denen Nöttingen deutlich mehr Spielanteile hatte, gestaltete Ravensburg die Partie offen. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Etwas überraschend gingen die Gäste vor der Pause in Führung. Eine weite Flanke von Thomas Zimmermann beförderte Torjäger Rahman Soyudogru zum 1:0 ins Nöttinger Tor. Ansonsten hatte Ravensburg einige gute Kontergelegenheiten, die überhastet abgeschlossen wurden, sagte Wohlfarth.

Mit der Führung im Rücken begann der FV den zweiten Abschnitt, musste aber bald auf kuriose Weise eine bittere Pille schlucken. Als Sebastian Reiner ausgewechselt werden sollte, verließ er meckernd das Feld. Der Linienrichter schnappte dabei laut Wohlfarth das Wort „Skandal“ auf, gab dies an Schiedsrichter Jakob Paßlick weiter, der den bereits verwarnten Reiner deshalb mit Gelb-Rot bestrafte.

Wohlfarth wartete daraufhin einige Minuten, ehe er vorsichtshalber den ebenfalls vorbelasteten Philipp Altmann vom Feld nahm. Felix Hörger ging zurück in die Innenverteidigung, Jona Boneberger rückte neben den eingewechselten Daniel Hörtkorn auf die Doppelsechs. Mit einem Mann weniger waren die Gäste nach Aussage von Wohlfarth das bessere Team. Nöttingen fiel wenig ein, die Ravensburger erzielten nach gelungener Vorarbeit von Burak Coban durch Jona Boneberger den zweiten Treffer. „Wir haben es sehr gut gemacht, viele Bälle im Zentrum abgefangen und Konter gefahren“, sagte Wohlfarth. Der Sieg war in der Schlussphase nicht mehr gefährdet. Nöttingen warf zwar alles nach vorn, spätestens bei Torspieler Kevin Kraus war aber Endstation der badischen Angriffe.

Durch den Punktgewinn vergangene Woche gegen Göppingen und den Sieg vom Samstag sieht Wohlfarth sich und seine Truppe auf dem richtigen Weg. „Das tut gut“, so der Stürmer, der wegen Wadenproblemen nicht im Kader stand. Er hoffe, dass die Ravensburger in den verbleibenden beiden Heimspielen vor der Winterpause „daran anknüpfen, was wir heute gezeigt haben.“ – Tore: 0:1 (41.) R. Soyudogru, 0:2 (74.) Boneberger. – Gelb-Rot (58.) Reiner (FVR). – Schiedsrichter: Jakob Paßlick (Gengenbach). – Zuschauer: 383.

FV Ravensburg: Kraus, Henning, Mähr, Altmann (59. Hörtkorn), Zimmermann, Hörger, Reiner, Toprak (86. Chrobok), Boneberger, B. Soyudogru (68. Coban), R. Soyudogru (81. Broniszewski).

Ravensburgs Top 3

Beste Torschützen: Rahman Soyudogru (11), Jona Boneberger (4), Steffen Wohlfarth (4).

Beste Vorlagengeber: Burak Coban (4), Rahman Soyudogru (3), Steffen Wohlfarth (3).

Die Dauerbrenner: Kevin Kraus (1440 Minuten), Felix Hörger (1266 Minuten), Sebastian Reiner (1254 Minuten).