Regionalsport See Ost Explosive "Hand in den Wolken" beim Karate-Dojo Fischbach

Europameisterin Sabrina Haas besucht Karate-Dojo Fischbach. Ihr Trainingsprogramm begeistert Groß und Klein.

Karate: Gebannt blickten die Sportler des Karate-Dojo Fischbach auf die Bewegungen von Sabrina Haas bei der Demonstration der langsamen, spannungsgeladenen Anfangssequenz der Meisterkata Unsu („Hand in den Wolken“). Plötzlich explodierte Haas förmlich bei ihrem Einstieg in die äußerst anspruchsvolle Kata, die auf Wettkämpfen häufig im Finale gezeigt wird. Die Trainerin aus Wiesbaden war bereits zum siebten Mal in Folge in Fischbach zu Gast. Mit drei Europameistertiteln (2008 und 2010 im Kata Einzel, 2009 im Kata Team) und zehn Deutschen Meistertiteln zählt sie zu den Kata-Experten des Deutschen Karate Verbandes.

Bei der Kata handelt es sich um einen stilisierten Kampf gegen mehrere Gegner nach einem exakt festgelegten Bewegungsablauf. Kata ist neben dem Kumite (Freikampf) eine der beiden Wettkampfdisziplinen im Karate, erstmals auch bei den Olympischen Sommerspielen in Tokyo 2020. In sechs Trainingseinheiten, eingeteilt in drei Leistungsgruppen, unterrichtete Sabrina Haas Karate auf höchstem Niveau. In der Unterstufe stand die Kata Heian Shodan („Frieden und Ruhe, 1. Stufe“) auf dem Programm. Die Mittelstufen-Gruppe trainierte die dynamische, bei Wettkämpfen beliebte Kata Empi („Flug der Schwalbe“) während die Oberstufe sich den Herausforderungen der Meister-Kata Unsu stellte. Alle Trainingseinheiten waren sehr gut besucht. Neben Fischbacher Karateka waren zahlreiche Sportler aus befreundeten Vereinen anwesend.

Sabrina Haas beeindruckte wieder einmal durch ihr didaktisch sehr gut abgestimmtes Trainingsprogramm, durch ihre Demonstrationen perfekter Karate-Technik, sowie durch ihre offene, sympathische und humorvolle Art. Auf einzelne Sportler ging sie individuell ein, beantwortete Fragen und gab Tipps zur Technikverbesserung. Die zahlreichen Trainer erhielten wertvolle Anregungen zur modernen Trainingsmethodik. Alle Teilnehmer genossen die für diesen Lehrgang typische familiäre und gleichzeitig sportlich-ernsthafte Atmosphäre.